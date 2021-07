Hace varios años el escritor puertorriqueño José Enrique Colón Santana se preguntó por qué en Puerto Rico existía tan poca literatura de guerra. A pesar de que el país ha participado en prácticamente todos los conflictos que ha librado Estados Unidos desde la invasión en 1898, es poco, según observó, lo que se ha escrito sobre el tema.

Armado de su imaginación y de su escritura, el también licenciado optó por comenzar a llenar ese vacío con su nueva publicación “Vengo a decirle adiós”, donde presenta 16 cuentos de conflictos y guerras.

Como parte del proceso para llevar a cabo este texto narrativo -el cual ya está a la venta-, el autor consultó material documental y llevó a cabo varias entrevistas con veteranos y familiares de soldados caídos en las diversas guerras. De esta forma, fue dándole forma a esta nueva publicación que combina la ficción con hechos e historias reales.

“Esto surge de una inquietud a los efectos de que nuestra literatura, nuestra narrativa, entendía que no se había ocupado de esta experiencia, de la cual Puerto Rico ha sido partícipe y víctima también, que es la literatura de guerra”, relató. “A pesar de que nosotros hemos estado en todas las guerras imperiales desde 1899 y hemos participado en cuando conflicto armado ha tenido los Estados Unidos, nuestra literatura trabaja muy poco ese tema. De hecho, prácticamente cabe en una mano las obras que nuestros autores y autoras le han dedicado a esta literatura”, agregó enumerando a Emilio Díaz Valcárcel, Pedro Juan Soto, Jaime Marzán y Raquel Otheguy, como algunos de los escritores que han trabajado el tema.

PUBLICIDAD

Portada del libro de José Enrique Colón Santana

Colón Santana opinó que una de las razones por la que esta temática no ha sido recurrente en nuestra literatura puede ser que, sin saberlo, continúa siendo un tema tabú por todas las heridas causadas y porque son conflictos en los que los puertorriqueños han participado muchas veces sin entender por qué se lucha.

“Si usted se fija en la historia de los pueblos, usualmente el aparato militar y sus actos heroicos de agresión o de defensa, son los que se utilizan para conmemorar las grandes hazañas históricas de los pueblos. Pero, qué pasa, que en el contexto de una realidad colonial escribir sobre eso, a pesar de que debería ser un acto heroico, son en muchos casos actos de agresión, y presumo que para ciertos sectores no cuadraba bien hacer esa presentación”, esbozó.

Ese silencio y la falta de discusión en los espacios y foros públicos sobre el tema, también fueron el motor que movió al autor a esta escritura, en la que rinde homenaje especial al soldado utuadeño Fernando Luis García Ledesma, un joven de apenas 22 años quien murió en medio de la Guerra de Corea (1950-1953), cuando se abalanzó sobre un explosivo salvando la vida de todos en su tropa. Su historia la descubrió cuando era un niño y, desde entonces, lo marcó.

“Entendía que un acto heroico como ese de un valor humano y espiritual y militar tan enorme había que escribirlo y ahí fue que comencé a hacer una investigación sobre la vida de Fernando Luis García Ledesma”, relató.

PUBLICIDAD

Ese caso le sirvió para continuar indagando en la vida de otros combatientes, incluyendo al esclavo liberto José Dolores, quien jugó un rol vital en la Batalla de San Juan de 1598, cuando los ingleses, bajo el mando de Cumberland, tomaron el Castillo San Felipe del Morro. Esa fascinante historia se une a otras, como la de “Crazy Matos”, quien sobrevivió la guerra de Vietnam gracias a sus dotes como escritor, o la de Fito Martell, recolector de chapas militares en Corea, a quien la guerra -como a tantos- nunca lo abandonó.

Con una escritura magistral, que adentra al lector en cada una de las historias, Colón Santana no solo recrea historias olvidadas, sino que ofrece una mirada crítica a todos esos conflictos que dejaron una estela de muerte sobre el país, pues aun los que sobrevivieron cargan con el peso de ese “monstruo grande que pisa fuerte”, como escribió el argentino León Gieco en el popular tema “Solo le pido a Dios”.

“Yo puedo decir que en términos reales no hay familia en Puerto Rico y más todavía en esas generaciones (del servicio militar obligatorio) que la guerra no les haya tocado. Yo recuerdo de muchacho, el que llegó afectado de la guerra y los que nunca contaban nada, excepto algún que otro comentario. La experiencia que yo veía y todavía es así es que los soldados hablan de la guerra y de lo que verdaderamente pasó con otros soldados, pero no lo hablan ni con su familia ni con su pareja ni con sus hijos. Esa guerra es una carga que llevan allá adentro y en ocasiones explota normalmente entre unos 15 y 20 años después de combate, según lo que me dijeron varios psiquiatras y psicólogos, quienes pueden decir de qué guerra viene un paciente a la quinta o sexta oración que dicen porque cada una deja una huella bien marcada. Y eso es algo importantísimo porque de la misma manera que deja esa huella personal, todas estas guerras tienen que haber dejado y estar dejando en nuestro país una huella de esas violencias”, reflexionó el escritor, quien nunca fue llamado a la guerra y quien formó parte activa del Comité de Resistencia al Servicio Militar Obligatorio durante sus años de estudiante en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

PUBLICIDAD

Con este libro, cuyo título está inspirado en el tango “Adiós muchachos”, de Carlos Gardel, que también popularizó nuestro Daniel Santos, Colón Santana espera abrir las puertas para que otros escritores e incluso soldados rescaten estas historias de guerras y no queden en el olvido.

“Ese mundo sigue escondido y en la medida que la narrativa, la literatura, permita que eso salga, mucho mejor. Si esto ayuda a reconstruir la historia, pues pa’ eso estamos”, concluyó el autor, quien tiene a su haber otros dos títulos, incluyendo la crónica “Relato de la liberación de Rosa de la Cruz”, sobre la joven puertorriqueña secuestrada por la guerrilla en Colombia, y la novela “Bathika”, sobre la vida de una esclava cimarrona atropellada por el sistema judicial esclavista.

“Vengo a decirle adiós”, publicada de forma independiente por el propio autor, ya está a la venta en las librerías Norberto González, Bookmark, Laberinto, El Candil, La Casita, así como en las farmacias Walgreens.