La Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (ADocPR) será la anfitriona del prestigioso evento “Good Pitch Local PR 2021″ (GPLPR), que se celebrará por primera vez en la Isla en asociación con Doc Society, Philadelphia Latino Film Festival y New York Women in Film and Television.

Good Pitch Local fue creado por Doc Society en el 2008 y desde entonces ha celebrado varios eventos en Filadelfia, Texas, México, Kenya, entre otros. “Para nosotres es un honor que nos hayan escogido como la organización anfitriona de Good Pitch Local PR 2021 y tenemos mucho entusiasmo en conocer los trabajos de documentalistas en la isla, así como en la diáspora que formarán parte de esta edición”, explicó Margarita Aponte, tesorera de ADocPR.

En esa dirección, se están buscando documentalistas y organizaciones comunitarias con historias locales que trabajen temas sociales con potencial para desarrollar una campaña de impacto. Las propuestas seleccionadas serán presentadas en vivo en el evento final que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre ante una comunidad de colaboradores capaces de potenciar la creación, distribución y difusión de los documentales, así como su impacto comunitario. Para poder participar, los documentales o proyectos multimedia de no ficción deben ser de formato corto de una duración no mayor de cuarenta minutos. En el evento final, cada pitch tendrá una duración de dos a tres minutos”, puntualizó Nindra Cordero, gerente de proyecto de GPLPR.

PUBLICIDAD

Un pitch es una presentación oral breve de una idea o proyecto, casi siempre acompañada de material audiovisual o cinematográfico, con el propósito de lograr que la audiencia se integre a la iniciativa o la apoye. La convocatoria para que documentalistas y organizaciones comunitarias sometan sus propuestas ya está abierta y cierra el próximo 10 de septiembre.

Las personas u organizaciones seleccionadas recibirán tres talleres y contarán con el acompañamiento de mentores para trabajar sus pitches. Estos talleres se llevarán a cabo el 20 y 27 de octubre y el 3 de noviembre, a través de la plataforma Zoom en preparación para el evento final del 7 de diciembre, como explicó en comunicado de prensa Melissa Hernández Romero, productora de esta edición.

”Tenemos programadas varias actividades en el área metro, oeste y redes sociales para asistir tanto a cineastas como a las organizaciones comunitarias que interesan someter sus proyectos”, explicó Vanessa Uriarte, coordinadora general de ADocPR.

Las personas y agrupaciones interesadas en participar pueden registrarse accediendo al siguiente enlace: goodpitch.org. Si desea convertirse en aliado de este evento o interesa más información, puede enviar un correo electrónico a gplpuertorico@goodpitch.org o visitar la página www.adocpr.org.