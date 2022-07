Ni la lluvia fue capaz de detener la presencia masiva de público en el cuarto y último día del Festival Capital, que se lleva a cabo en la zona de los muelles en el Viejo San Juan. Estas festividades marcan el fin de la celebración de los 500 años de fundación de la capital de Puerto Rico y que tuvieron como protagonistas la presencia de cinco buques escuela incluyendo el “Gloria” de Colombia, “Cuauhtémoc” de México, “Juan Bautista Cambiaso” de República Dominicana, “Capitán Miranda” de Uruguay y “Cisne Branco” de Brasil.

“Llevamos cuatro años trabajando en esto para que estuviera todo bien y así se ha dado, gracias a Dios. El pueblo de Puerto Rico ha respondido súper masivamente, porque la gente tenía la añoranza de la regata anterior, pero no tan sólo eso, sino a las nuevas generaciones, los papás le dicen ‘vamos a verlo, porque yo estuve allí cuando era niño y yo quiero que tú estés’”, explicó Milly Cangiano, directora ejecutiva de la regata que se llevó a cabo durante la Fiesta Capital.

La también columnista de entretenimiento explicó que la presencia masiva del público fue una grata sorpresa para todos los organizadores. “Nosotros esperábamos 30,000 diarios, pero se han metido entre 65,000 y 66,000 personas todos los días. El movimiento a través de los autobuses del municipio no los dice. Además de eso, las visitas a los buques escuela ha rondado las 28,000 y 29,000 personas al día. La gente estaba ávida de este tipo de cosas. Esto es algo distinto”, añadió Cangiano, quien es productora de espectáculos.

A pesar de que se había anunciado que hoy lunes no se estarían abriendo las fragatas para que el público las visitara, fueron cientos de personas las que desde temprano en la mañana se alinearon frente a los distintos muelles con la esperanza de poder subir a bordo. A las 10:00 a.m. se despidió de la Bahía de San Juan el barco “Cisne Branco” de Brasil, dejando paso a la llegada de un crucero de MSC con cerca de 1,500 pasajeros. Por la tarde, la fragata colombiana “Gloria” también se despidió de los presentes.

En la tarde de hoy, la celebración continuaba con la presencia de artesanos y varios museos abiertos alrededor del casco viejo de San Juan, además de espectáculos artísticos que incluyó a Choco Orta, un grupo de bomba infantil, una comparsa, Algarete, Lisa M y Vico C, entre otros.

Experiencia positiva para los marineros

Para muchos de los miles de marineros, cuyos buques atracaron en el Muelle de San Juan, fue la primera vez que visitaban Puerto Rico, por lo que la experiencia les resultó muy emocionante y diferente. Ese fue el caso del teniente de corbeta Carlos Efrén Reyes, quien agradeció el apoyo del público puertorriqueños durante los pasados cuatro días. “Para nosotros siempre llegar a un lugar nuevo es algo muy bonito. Que la gente nos reciba y que nos adopte como parte de su festejo es algo que nos llena de orgullo y nos sentimos muy identificados con todos nuestros amigos latinoamericanos”, añadió el marino quien es el jefe de la estación del palo de trinquete dentro del barco “Cuauhtémoc”. “Estamos muy contentos y felices de estar aquí en Puerto Rico. Igual estamos abiertos a que también nos conozcan a nosotros”.

De igual manera se sintió el cadete Jorge Espejero Ballestillo, quien hasta la fecha había anclado solamente en puertos mexicanos como Veracruz, Puerto Progreso y Mérida, por lo que San Juan fue su primer puerto internacional que visita. Según indicó, el joven pudo conocer lo que es una salida nocturna de primera mano. “La experiencia fue muy bonita. Pude bajarme del barco ayer en la noche y me fue muy bien”, expresó mientras reía.

Grandes ventas para los artesanos

Tanto los negocios de comida y bebida, como los puestos de los artesanos fueron los grandes beneficiados de este Festival Capital, debido a que el público estuvo dispuesto a gastar su dinero en estos concesionarios.

“El movimiento de la gente ha sido una cosa impresionante, creo que no se puede comparar ni con las Fiestas de la Calle de San Sebastián. Ha sido mucho más grande la asistencia y el apoyo a la artesanía también ha sido fabuloso. La venta ha sido extraordinaria”, mencionó Ildefonso Torres, un artesano de Cayey que tiene un puesto fijo en la Plaza Dársena, frente al Muelle 1. “Prácticamente la queja de todos los artesanos es que se han quedado sin mercancía. Estamos liquidando prácticamente todo. Yo creo que la economía se benefició grandemente este fin de semana”.

Uno de los que tuvo que reabastecer su mercancía fue Sebastián López Borges, artesano de Río Grande que trabaja accesorio en piel. “El flujo de gente ha sido espectacular. Mucha gente más de lo que yo esperaba”, mencionó el joven, quien elabora junto a su padre las piezas que vende. “Más o menos me preparé para el fin de semana, pero hoy tuve que ir a madrugar para hacer un poquito más para hoy”.

De la misma forma, otra artesana que se mostró muy contenta con las ventas durante los pasados cuatro días fue Awilda Suárez Castro, de Canóvanas, quien considera que fue un empuje que les hacía falta a los artesanos del país. “Esto ha sido un ‘boom’ tremendo. De verdad que la gente está cooperando y están comprando. Esto ha sido un éxito total y rotundo, porque hacía tiempo que esto no se veía. Esto ha sido mucho mayor que la San Sebastián”, explicó la artesana que trabaja joyería artesanal en alambre y cristal de mar. “El público están comprando compulsivamente. ¡Esto está bueno! Ha sido una inyección bien brutal para nosotros, porque los cruceros no están viniendo como regularmente. No sabemos por qué y esto ha sido bien importante para nosotros, porque la situación económica está bien difícil. Con esto cuadramos la nómina, como uno dice. Estamos en esa espera de que llegue ese crucero el día de hoy y terminar de dempatar la pelea”.

En el caso de algunos artesanos, para evitar tener que entrar y salir del Viejo San Juan, decidieron pernoctar en sus autos en el estacionamiento de La Puntilla. “Este fin de semana ha sido diferente también porque, aparte de trabajo, hemos hecho camping también. Llevamos ya cuatro días en el estacionamiento durmiendo y ahí nos bañamos y hacemos todo como si fuera un camping. Luego, salimos de ahí a trabajar aquí”, explicó en tono jocoso el artesano Torres, quien confecciona accesorios en cuero para hombres y mujeres.

Qué tal si se hace más a menudo

Un comentario repetido por los visitantes a la Fiesta Capital, incluyendo a los artesanos y los comerciantes que participaron del mismo, fue que les gustaría que eventos como éste se repitieran con más frecuencia para beneficio de todos. “La realidad es que sí hace falta este tipo de cosas en el país. ¿De qué nos vale pagar $50 en el Coliseo, si no hay un convivio como este?”, manifestó Cangiano, quien fue la productora de los espectáculos durante la Regata Colón de 1992. “Le estás dando trabajo a los artesanos, a la gente de los museos, a todo lo que tiene que ver con la cultura del país. Por ejemplo, tuvimos espectáculos de bomba, de salsa y merengue, además de un sinnúmero de ritmos y estamos reviviendo distintas cosas positivas de este país”.

El artesano Ildefonso Torres estuvo de acuerdo con Cangiano, pero fue más allá con su pedido. “Que hagan esto por lo menos una vez al mes, que con esto nos quedamos un mes trabajando en la casa y venimos para acá luego a venderlo todo nuevamente”, manifestó con una sonrisa en su rostro.

A medida que pasaban las horas del lunes, 25 de julio, día feriado en isla en celebración de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el público continuaba llegando a las inmediaciones del Muelle de San Juan, con la esperanza de poder ver de cerca los buques escuela, de conversar o tomarse foto con algún marino, o simplemente, caminar un rato junto a su familia y despejarse, aunque fuera por algunos minutos, de sus problemas del diario vivir. Algunos, incluso, mostraron la esperanza de no tener que esperar 30 años nuevamente para tener la oportunidad de disfrutar de este tipo de evento.