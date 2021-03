Para el fotógrafo puertorriqueño Jochi Melero la fotografía siempre ha sido una manera de entender mejor el mundo que lo rodea. Desde que se inició en este arte a los 14 años de la mano de su padre, el también fotógrafo Arturo Melero, aprendió a mirar de una manera diferente.

El observar pasivamente, sin prisa, le permitió tener mayor empatía y comprender mejor todo lo vivo, todo lo humano. Ha sido a través de esa compasión y sensibilidad que Jochi Melero ha construido un cuerpo de trabajo artístico donde cada imagen que nos regala es una historia que se revela.

Sus fotografías -por lo general en blanco y negro- tienen la capacidad de conectar con el espectador, ya sea a través de un gesto, de una mirada, de un paisaje, donde se ve reflejada la humanidad toda.

Como destaca, el ejercicio fotográfico genera un tipo de necesidad y curiosidad que tiene que estar “invadido por la empatía, la compasión y por la forma en que eso representa algo de ti o para ti”. “Eso lo reconoce el árbol, lo reconoce la persona, lo reconoce el río, lo reconoce el mar. En ese tipo de conexión eso se abre y se empieza a revelar porque todo está vivo y todo es una entidad”, afirma al hablar sobre su acercamiento artístico.

El fotógrafo y cineasta puertorriqueño Jochi Melero

Esa forma de conectar con lo otro ha sido clave en el trabajo de este artista quien lleva más de cinco décadas de carrera. A pesar de su extensa ruta profesional –que incluye trabajos en producción, publicidad y cinematografía-, Melero ha realizado muy pocas exhibiciones individuales. Tres, para ser específicos. La primera fue en la década del setenta, la segunda en el 2018 en la Galería de la Universidad del Sagrado Corazón, y la tercera, la acaba de inaugurar virtualmente el pasado 22 de febrero en la Galería Petrus.

“La Llegada” es el título de esta exhibición en la que presenta 22 imágenes, desde la década del setenta hasta la actualidad, que incluyen paisajes, objetos y retratos. Con esta muestra -que culmina de forma presencial este lunes, 29 de marzo, pero sigue virtual-, el artista hace su entrada a la galería, estableciendo que llegar es comenzar una travesía.

“Cuando uno retrata o cuando uno hace imágenes, uno tiene que establecerse en ese espacio, tienes que llegar a ese espacio, pero tú llegaste y ahí es que comienza todo. Así que no es que llegué y ya, sino que esa llegada presupone que entonces es que empiezan a pasar cosas y eso es parte del proceso que uno tiene en el diario vivir. La llegada es simplemente un movimiento para iniciar algo nuevamente”, expresa con maestría.

Una maleta en una acera frente a una puerta de un establecimiento, una mujer en un automóvil en ruta a algún lugar, un radio que yace en una mesa vacía, dos personas que miran en direcciones opuestas en una plaza pública en la noche, son algunas de las imágenes que forman parte de esta exhibición que se pueda disfrutar de forma virtual o por cita previa con la galería.

La nueva exhibición del fotógrafo Jochi Melero, titulada "Llegada", incluye fotos, como "Plaza en la noche" y "Maleta".

La calidad vuelve a destacarse en cada una de las obras de Melero, quien dice que una de las grandes lecciones que aprendió de su padre fue precisamente que la calidad no es negociable. “Es algo que tiene que mantenerse y que tiene que ver con todo, desde la calidad del pensamiento hasta la parte artesanal”.

“Es el indio y no la flecha”

Por eso, su consejo para la nueva generación de fotógrafos y fotógrafas es a no claudicar a esa excelencia y calidad. Como destaca, la fotografía se democratizó gracias a las redes sociales y hoy todo el mundo tiene acceso a grandes cámaras y es difícil hacer una foto mala con todas las tecnologías existentes, pero recuerda que “siempre va a ser el indio y no la flecha”.

“Cuando veas algo que es extraordinario es porque la persona que está detrás hizo un trabajo de observación extraordinario”, indica para luego establecer que las redes sociales, a su vez, han permitido conocer el trabajo de amantes de la fotografía y subir de nivel.

“Tengo buenos amigos y amigas que retratan porque les gusta y a veces hacen fotografías maravillosas que ponen en Facebook e Instagram y se la celebro y me da un entusiasmo tremendo porque generan una conciencia de la imagen y suben el nivel de calidad en el entorno inmediato, tanto el profesional como el general”.

Su versión del “selfie”

Aunque comparte su trabajo fotográfico en sus cuentas de Instagram y Facebook, algo a lo que rehúye el artista es al afamado “selfie”, tan expuesto en estas plataformas.

“Yo casi no tengo autorretrato, es verdad. Uno que otro selfie, pero bien poco. Cuando lo hago es por pura curiosidad o porque entiendo que hay algo que está pasando al frente o detrás de mí que siento que me representa o que siento que estoy en comunicación o en comunión con eso”, dice para luego agregar que lo que retrata, siempre es un tipo de autorretrato.

“Tiene algo que yo estoy descubriendo, que tiene que ver conmigo o es una parte de mi sombra. Eso va a representar algo que tiene que ver conmigo y es un autorretrato por trasmano. No es mi figura, no es presencia física mía, es lo que estoy viendo y hay algo de eso que veo que me representa”, responde, dándole profundidad a algo que pareciera banal.

Entusiasmo y compromiso

Desde que su padre le regaló su primera cámara –que fue una Rollei vieja, seguida de una Nikon F- Jochi Melero no ha dejado de retratar. Todo ese cuerpo de trabajo, desde que era un adolescente hasta la actualidad, lo mantiene cuidadosamente guardado en su hogar. Recientemente, comenzó a reorganizar ese archivo con la ayuda de dos estudiantes y del curador David Guerra, con el propósito de facilitar la búsqueda de material, pero también pensando en proyectos futuros.

Algo que le gustaría es crear un proyecto interdisciplinario entre la Casa Aboy y la Sociedad Puertorriqueña de Cinematografía -entidades con las que colabora-, con el fin de generar exhibiciones y talleres que sean de interés social y cultural.

“Quisiera meterle intensivo a seminarios, talleres, para poder tener una generación de gente joven que pueda seguir con esto, que tomen la batuta y continúen el trabajo porque en algún momento desaparezco del planeta, pero tiene que venir gente detrás que sea parte de la tradición fotográfica de aquí y que esté comprometida con nuestra personalidad histórica. Creo que eso es sumamente importante en este momento”, expresa.

Para eso, advierte, se necesita entrenar el ojo para que pueda discernir y así “traer aquellas cosas que verdaderamente representen la esencia”.

“Ahí es donde nos tenemos que anclar y ese es el trabajo duro. Ese trabajo tiene que venir del entusiasmo y del compromiso que uno tenga y del disfrute porque nada que no te entusiasme ni te disfrutes, vas a hacerlo por mucho tiempo”, concluye, revelando la clave de su trayectoria.