El amor hacia la naturaleza y los recursos naturales han guiado la vida del fotógrafo puertorriqueño Manny “Gonzo” González desde que era un niño. Por eso, la primera vez que tomó una cámara en sus manos -ya de adulto- su lente enfocó hacia la belleza del paisaje que había a su alrededor.

Amante del mar y del deporte del surfing, Gonzo ha dedicado gran parte de sus dos décadas de carrera a la fotografía acuática, documentando paisajes costeros, olas y retratando a destacadas figuras del mundo del surfing tanto nacionales como internacionales.

Luego de trabajar durante varios años como fotoperiodista en la isla, Gonzo se mudó en el 2014 a Hawái, donde trabaja y reside en la actualidad. Sin embargo, nunca se ha desvinculado de Puerto Rico. Cada cierto tiempo, regresa a su país natal para fotografiar y llevar a cabo exposiciones con el fin de unir, educar y crear conciencia sobre la importancia de nuestros recursos.

Durante la pandemia, mientras estuvo encerrado, el fotógrafo comenzó a gestar un proyecto de arte público que se dio como parte de la creatividad surgida en medio de la crisis de salud global. “El año pasado tuve un accidente donde me lastimé el hombro y luego de eso llegó la pandemia. Fue un tiempo de mucha confusión y lo que hice fue que comencé a canalizar todo lo que me estaba pasando a través del arte. Recuerdo que comencé a ver vídeos del artista Shepard Fairey sobre el wheat-pasting, la técnica que usa para pegar su arte en las paredes, y eso fue como un abrir de ojos. En medio del lockdown cuando la cosa se puso difícil y empecé a sentirme atrapado, me iba a las 2:00 de la mañana a pegar mis fotos por ahí y me di cuenta del impacto que tiene eso entre la gente”, explica.

A raíz de esa experiencia artística, Gonzo decidió venir a Puerto Rico en septiembre del año pasado con el fin de compartir algunas de sus fotografías en diversas estructuras abandonadas en la isla, sobre todo las que se vieron afectadas luego del embate del huracán María. De esa forma nació su proyecto “gOnzo Arte Público 2021: amor a mi Puerto Rico”, cuya segunda fase iniciará el próximo mes de abril.

“La idea es crear conciencia y curiosidad a través de estas instalaciones. Creo en el poder del arte como entidad unificadora, educativa y de inspiración a individuos y comunidades”, explica sobre esta iniciativa, que también persigue el mejoramiento y rescate estético de estructuras en desuso.

La primera fase, dice, fue un periodo de prueba donde experimentó con técnicas y materiales. En esa ocasión, pegó 18 fotografías en nueve pueblos de la isla, incluyendo Manatí, Aguadilla, Patillas, Arecibo, Naguabo y Fajardo, entre otros. Contó, además, con la colaboración de artistas como Boceteo y Acti2, que hicieron piezas que complementaron sus fotografías.

Una de las instalaciones del artista se encuentra en el skate park de Barranquitas.

Para esta segunda fase hará algo distinto, pues estará compartiendo con el público 30 imágenes que recogen parte de sus dos décadas en la fotografía.

“Lo primero fue bien crudo, como los artistas de punk rock cuando sacan su primer disco que es medio rudo, siguiendo el corazón. Esta segunda fase es más como el elepé que uno firma con una casa discográfica. Ya conozco mejor el medio y esta segunda es mucho más organizada. Son 30 de mis mejores fotos en estos 21 años de carrera. Habrá fotos de ola, pero también mucho portrait (retrato) y landscape (paisaje)”, explica.

En esta ocasión, pegará fotos de seis y cuatro pies y medio con vinil adhesivo para que resistan mejor a las condiciones climatológicas, toda vez que rendirá homenaje a algunas de las leyendas y personajes del surfing de Puerto Rico, como lo son Kiko Rabia, Luz Marie Grande y Joaquín Velilla, quien falleció surfeando en la playa Banzai Pipeline, en Hawái, en el 2007.

“Él era mi amigo y yo era el único que tenía fotos de él en Hawái porque un mes antes había estado visitándolo. Fue un personaje del surfing y en homenaje a él vamos a hacer una actividad en el barrio Mameyal, en Dorado, donde vamos a poner una de esas últimas fotos icónicas que le hice para así recordarlo por siempre”, relata sobre los tributos que hará en esta segunda fase del proyecto.

Joaquin Velilla, surfista puertorriqueno desaparecido en la playa Pipeline, en el "North Shore" de la isla de Oahu, Hawaii. El fenecido surfista era experto en correr olas y confeccionaba tablas de surf profesionalmente. Manny "gOnzo" Gonzalez. (manny "gOnzo" gonzalez)

Como parte del proceso artístico, Gonzo llevará a cabo varios eventos con diversas comunidades alrededor de la Isla, como es el caso del homenaje a Velilla en Dorado. También realizará otros de forma improvisada, por lo que le pide al público seguirlo en sus redes sociales (@gonzolenz) para que conozcan la ruta. “La idea es llegar a más pueblos de Puerto Rico y por eso estaré durante todo el mes de abril en la Isla”, afirma.

Este proyecto es financiado completamente por el artista, quien decidió crear una cuenta de Go Fund Me para aquellos que lo quieran ayudar en su misión de educar a través del arte para crear conciencia sobre las bellezas naturales que nos rodean.

“Para mí es bien importante llevar ese mensaje de conservar lo que tenemos. Respeto mucho a los activistas y los que luchan por el proteger el ambiente, y en mi caso, la forma de contribuir es a través de mi arte. Por eso, una de las fotos también irá a Playuela (en Aguadilla) para seguir llamando la atención sobre lo que está pasando en el país con nuestros recursos”, enfatiza Gonzo, refiriéndose a un proyecto hotelero que se quiere construir en dicha zona y que pondría en riesgo todo el ecosistema de esa área costera.

Precisamente porque quiere llamar la atención sobre nuestro medio ambiente es que el fotógrafo desea que las personas se unan a este proyecto que también busca inspirar y crear comunidad mediante el arte. De ahí la idea de hacer estas instalaciones en espacios públicos y de forma gratuita para que todas las personas puedan apreciarlo y reflexionar sobre nuestro entorno.

“Sufro por la naturaleza y me duele ver lo que está pasando. No puedo hacer mucho y quizás a través de la fotografía pongo mi granito de arena. Quizás alguien ve una de mis fotos y se da cuenta de la importancia de cuidar el mar, los recursos del litoral, de cuidar lo que tenemos”, concluye con ese espíritu de optimismo y esperanza, que se asoma en cada una de sus imágenes.