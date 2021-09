Luego del huracán María, hace cuatro años, el Archivo General de Puerto Rico sufrió severos daños que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) fue atendiendo paulatinamente. Durante los pasados dos años la agencia ha invertido en el archivo sobre $1.3 millones, gracias al fondo de mejoras permanentes y asignaciones especiales.

De este modo, se han aumentado las estrategias de mitigación para asegurar que los documentos estén conservados de forma adecuada y segura, según se informó en comunicado de prensa. Los proyectos de mejoras permanentes en este tiempo incluyen dos nuevas unidades de enfriamiento, instalación de controles de climatización, actualización del sistema de detección y supresión de incendios y modernización del sistema de monitoreo y vigilancia. Ahora, con el apoyo de fondos externos se espera actualizar los planes de respuesta ante desastres y se adquirirán suministros para minimizar el impacto en las colecciones.

“Nos enorgullece haber logrado todos estos proyectos en los pasados dos años y los que continúan en proceso, con la misión de proteger nuestras valiosas colecciones. Han sido años de grandes retos y de recortes presupuestarios constantes, que han dificultado el poder atender todas las necesidades acumuladas por décadas, pero con estas acertadas iniciativas estamos encaminando al Archivo General hacia la dirección correcta. Todas la mejoras que se han estado y se estarán haciendo aseguran la conservación y protección de nuestras valiosas colecciones de documentos”, expresó en el parte de prensa el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés.

PUBLICIDAD

En la primera fase de estas mejoras se realizó la compra e instalación de dos nuevas unidades de enfriamiento o “chillers” para reemplazar las existentes, las cuales habían colapsado en varias ocasiones desde el 2008. Esto incluyó la actualización del sistema de climatización, al añadir controles que permiten programar la temperatura y humedad relativa que debe tener cada espacio del edificio. El moderno sistema, que utiliza la red inalámbrica para comunicar y personalizar las distintas áreas, envía alertas cuando el sistema de monitoreo identifica cambios o anomalías a lo estipulado. Además, se instalaron registradores de datos (dataloggers) en los depósitos de colecciones que constantemente capturan la temperatura y humedad. Los datos almacenados se analizan para identificar si la climatización está funcionando de forma adecuada.

“El clima cálido y húmedo de Puerto Rico dificulta la conservación a largo plazo de todo tipo de documentos, por lo que se requieren sistemas mecánicos que mantengan un clima adecuado. Esto ha creado una dependencia al aire acondicionado y la necesidad de tener una unidad a tiempo completo y una segunda unidad alterna para asegurar la climatización correcta las 24 horas del día”, puntualizó la actual Archivera General de Puerto Rico, Hilda Teresa Ayala, quien dirige los proyectos de mejoras permanentes al archivo.

Asimismo, se anunció que se realizará una actualización del sistema de detección y supresión de incendios para los depósitos y áreas de tránsito de colecciones. Se seleccionó el sistema de detección de humo VESDA, por sus siglas en inglés Very Early Smoke Detection Apparatus. Este sistema funciona por aspiración y es actualmente el más rápido del mercado.

PUBLICIDAD

Mientras, para la supresión de incendios, se escogió el sistema de la marca Janus Fire System y se usará el agente limpio “FM-200″, que no provoca efectos secundarios en los documentos, no es conductor de energía eléctrica, no deja residuos ni es corrosivo y funciona a base de aspiración del aire, según se dijo. Durante la primera fase de la actualización del sistema de supresión se atenderán los depósitos de colecciones del edificio principal.

Como parte de las mejoras, también se actualizó el sistema de monitoreo y vigilancia del edificio con el reemplazo total del circuito de cámaras de seguridad y grabación. Se instalaron 63 cámaras nuevas de alta resolución, tres grabadoras, dos monitores de 55″ que presentan la transmisión de todas las cámaras a la misma vez y un nuevo programa de monitoreo remoto.

De este modo, con un sistema de climatización nuevo y completo, una manera más segura y eficiente de detectar y suprimir incendios y la modernización del sistema de monitoreo y vigilancia, el Archivo General de Puerto Rico continúa encaminando sus proyectos para aumentar las estrategias de mitigación de daños y brindar mayor seguridad del patrimonio documental de Puerto Rico. A la par con esta visión, este año se aspira completar el desarrollo de planes de respuesta de bolsillo para emergencias y adquirir suministros que ayuden a minimizar daños. Esto será posible gracias a una subvención del programa Iberarchivos. Se realizará un análisis de riesgo de la mano de la Dra. Soraya Serra, especialista en preservación, para identificar los cinco eventos a los que estamos más vulnerables.

PUBLICIDAD

“Vamos a crear un plan con estrategias de respuesta personalizadas para cada situación. Aunque hemos aprendido muchísimo de los eventos pasados sobre cómo responder a emergencias con colecciones, es importante que esté plasmado en un documento para que sea uniforme y los esfuerzos sean dirigidos efectivamente. También tendremos la oportunidad de crear kits de respuesta que estarán disponibles en cada depósito para acceso rápido, con un enfoque en atender emergencias con agua”, explicó Ayala.

Se informó que próximamente se estarán anunciando trabajos adicionales que forman parte del plan de mejoras permanentes al AGPR.