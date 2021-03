Más de 80 obras de arte realizadas en distintas técnicas del grabado, fueron intervenidas para su preservación en la División de Conservación del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) en el último año. Esta gestión se logró a través de la beca del Art Conservation Project de Bank of America otorgada al Museo en 2019. Las obras intervenidas, todas con soporte de papel, fueron realizadas por 42 artistas, en su mayoría puertorriqueños.

Según detallaron en un comunicado, bajo el título “Rescate del patrimonio de nuestra gráfica nacional” el proyecto becado incluyó la contratación de dos especialistas en papel para brindar tratamientos de conservación a un conjunto de obras de la colección de gráficas del MAPR que se vieron afectadas durante la emergencia del huracán María en 2017 y otras que permanecían en el depósito de papel del Museo en espera de ser intervenidas. Entre las obras, hay creaciones de Eli Barreto, Jeannette Blasini, Antonio Frasconi, Consuelo Gotay, Rolando López Dirube, Augusto Marín y Rafael Tufiño.

Las conservadoras que entraron a formar parte del proyecto son Viviana van Vliet y Beatriz Negrón. La dirección del proyecto ha estado a cargo de Sol E. Rivera, conservadora de pintura del MAPR.

“Para el Museo de Arte de Puerto Rico, la subvención otorgada por Bank of America es de suma importancia, porque reconoce la labor de excelencia que realiza la institución y su División de Conservación, y porque ha permitido, a través de las intervenciones realizadas por el equipo de especialistas, el rescate de obras de maestros y maestras de la gráfica puertorriqueña para el disfrute de esta y de futuras generaciones”, expresó Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva de la institución. “Nos sentimos agradecidos y entusiasmados por la inclusión de nuestro proyecto entre los seleccionados”, añadió.

El proyecto “Rescate del patrimonio de nuestra gráfica nacional” del MAPR fue uno de los 22 seleccionados por Bank of America en 2019. La selección permitió becas a proyectos en 9 países y 12 ciudades de Estados Unidos. Entre los proyectos becados están: “The Starry Night” (”La noche estrellada”) de Vincent van Gogh y “The Bather” (”El bañista”) de Paul Cezanne – The Museum of Modern Art, New York; “Spring” (”Primavera”) de Georgia O’Keeffe – Georgia O’Keeffe Museum, Santa Fe; Diez ensamblajes de gran formato pintados por Thornton Dial, Sr. – High Museum of Art, Atlanta; “Portrait of Madame Josette Gris” de Juan Gris – Museo Nacional Centro; De Arte Reina Sofía, Madrid; y “Scènes des massacres de Scio” (”La matanza de Quíos”) de Eugene Delacroix – Musée Du Louvre, Paris.

El Art Conservation Project de Bank of America ha otorgado becas para conservación a instituciones sin fines de lucro en 33 países de 6 continentes para un total de más de 170 proyectos que han beneficiado a miles de obras y objetos. El programa busca conservar obras de arte de gran valor histórico y cultural, incluyendo trabajos que han sido designados como tesoros culturales.

El escrito establece que la beca otorgada al MAPR fortalece el compromiso de Bank of America/Merryll Lynch con Puerto Rico luego del huracán María en 2017. El respaldo al país ha incluido donativos de alivio y recuperación tras el desastre; reclutamiento de 20 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico como internos; y brindando mentoría y entrenamientos técnicos a diez mujeres puertorriqueñas, líderes en el empresarismo social y pequeños negocios, esto último a través del Global Ambassadors Program del Banco.

“El Art Conservation Project de The Bank of America ayuda a satisfacer una necesidad esencial para la conservación y protección tanto de obras de arte, como de un legado cultural de envergadura, alrededor de todas partes del mundo”, dijo Héctor González, vicepresidente senior para Merrill Lynch en Puerto Rico. “Mediante reconocer al MAPR con esta subvención en 2019, nos aseguramos de que gente a través del planeta tenga la oportunidad de seguir conectando con estas piezas y atesorando dicha importante selección de obras de arte, en los años venideros”.