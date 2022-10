Iván Alejandro Báez Cartagena tiene muy clara su vocación de artista plástico. De hecho, dice que pinta desde que tiene uso de razón y que siempre se sintió atraído hacia los museos y las galerías de arte. Hoy, a los 27 años, celebra su primera exposición individual en Puerto Rico, aunque ha participado en exhibiciones colectivas en Barcelona, España, Cincinnati, Ohio, y en el Museo de Arte de Puerto Rico, entre otros espacios de arte.

La muestra, titulada “A Visual Journal”, que se expone en la Galería Petrus desde la semana pasada, consiste en 15 pinturas realizadas entre los años 2021 y 2022. Un trabajo que, según el artista, representa una serie de vivencias, momentos y lugares “que fueron y son importantes para mí”.

“Esta exhibición es una manera de definir, sin utilizar retratos, quién soy a través de la pintura. Pero dentro de la muestra hay un lenguaje unificador en el que utilicé líneas, formas, personajes y paisajes para crear composiciones y narrativas sublimes dentro de las obras. También utilizo mis estados de ánimo para crear atmósferas que aluden a esas emociones que quiero transmitir”, explica Báez, quien pertenece al colectivo de artistas jóvenes Generación Reactiva, que es parte de la Galería Petrus desde hace seis años.

Obra del artista plástico Iván Alejandro Báez Cartagena, parte de la exhibición "A Visual Journal". (Suministrada)

Crear esta exposición, afirma el artista, ha sido de mucho aprendizaje y esfuerzo. Además de que siente que se ha pulido como artista y lo ha ayudado a tener más consistencia. “Yo pienso que es otro escalón para mí, para lanzarme y continuar pintando porque nunca voy a dejar de pintar y de hacer arte. Este es mi trabajo y es a lo que me quiero dedicar siempre”, expresa Báez, quien describe su obra como surrealista y llena de simbolismos.

“Quiero crear una obra sublime que tenga narrativa misteriosa, porque mi estilo es mayormente surreal, figurativo y abstracto al mismo tiempo”, explica el artista, quien acepta que tiene mucha influencia del artista puertorriqueño Elizam Escobar. De la misma forma, dice que se inspira mucho en las pinturas de Mark Rothko, que junto a Jackson Pollock, fueron los principales representantes de la abstracción americana y “adoro a Salvador Dalí”. También menciona al artista francés Marcel Duchamp y al pintor y grabador británico Lucian Freud “con quienes comparto preocupaciones estéticas y conceptuales similares”.

De los colores que más utiliza, dice que ahora mismo está en una fase en la que usa mucho el azul. “Pero también estoy utilizando el rosa, como los de las pintura renacentistas, pero aplicado al arte contemporáneo y a la modernidad”, agrega Iván Alejandro, tras explicar que sus pinturas están construidas en capas de imágenes interpuestas que se unifican en una composición.

Una de las obras del artista Iván Alejandro Báez Cartagena donde combina la pintura y la fotografía. (Suministrada)

“La intención con mi arte es transmitir una emoción y lograr la trascendencia en el espectador. Mi trabajo me ha llevado a definir un estilo como una exploración de la conciencia, un intento de captar lo que no se ve, pero se sabe que está ahí”, puntualiza Iván Alejandro, mientras explica que todas las obras son en medios mixtos.

“Utilizo marcadores de acrílico, barniz, acrílico en pintura y pintura en aerosol”, detalla el artista plástico, al tiempo que exhorta al público a que lo apoye y visite la exposición “para que vean algo fresco, nuevo, que no se ha visto antes”.

El joven artista admite que su curiosidad por temas de metafísica, espiritualidad y las relaciones sociales, también influyen en su forma de pintar. “Yo siempre he sido una persona muy sensible en el buen sentido y por eso trato de plasmar las emociones. O sea, eso que no se ve, pero que se siente. Eso es lo que yo trato de trasmitir en mis piezas a través de la abstracción y de lo figurativo”, agrega, tras resaltar que sus pinturas también son un reflejo de los tiempos que se viven, “de la naturaleza acelerada de la sociedad moderna, la era post internet, el bombardeo de imágenes propagandísticas y la búsqueda de identidad como puertorriqueños”.

Iván Alejandro también quiere agradecer a la Galería Petrus “y a Sylvia Villafañe por darme la oportunidad porque esto es lo que quisiera hacer por el resto de mi vida”.

Más detalles

La exhibición está acompañada de un video de las obras, que se puede acceder visitando el portal digital de la galería, www.petrusgallery.com, bajando su aplicación móvil que encuentras bajo “galeria petrus”, en su canal de YouTube o en Facebook e Instagram, todas identificadas como Galería Petrus.

Para los que deseen asistir, deben realizar su reservación llamando al (787)289-0505 y (787)318-8993. Se requiere el uso de mascarilla en todo momento.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. También puede comunicarse a través del correo electrónico, a info@petrusgallery.com. En Instagram y Facebook: galeriapetrus. Y en la aplicación móvil: Galería Petrus.