El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), en el marco de la celebración de su 20 aniversario, ha permanecido activo durante la pandemia del COVID-19 mediante el desarrollo de iniciativas, alianzas estratégicas y proyectos de vinculación comunitaria, a propósito de seguir cumpliendo con su misión de promover el arte puertorriqueño entre más y variadas audiencias.

Desde finales del año pasado, el MAPR trabajó junto a Mauro Ballet para la presentación virtual de cinco coreografías inspiradas en obras de la Colección Lourdes y Francisco Arriví, donadas recientemente al Museo por Olga y Joaquín Viso, bajo el tema “Mauro de Exhibición”.

En este sentido, Marena Pérez Bobadilla, directora artística de Mauro Ballet, expresó que el Museo de Arte de Puerto Rico “es un gran espacio que nos permitió llevar nuestro arte de manera virtual a una mayor audiencia. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo del Museo y de su directora, Marta Mabel Pérez, por su gran compromiso con las artes del país”.

Proyección del Festival de Cine Sundance desde el Museo de Arte de Puerto Rico

Le siguió el espectáculo virtual “Andanza en el jardín” el cuarto espectáculo de la compañía- que se presentó en vivo desde las redes sociales. “Poder reencontrarnos para crear en el Jardín Botánico Escultórico del Museo de Arte de Puerto Rico tras tantos meses de trabajo remoto debido a la cuarentena, fue un verdadero respiro para los bailarines e integrantes de la Compañía Andanza. El Museo posibilitó, además, que dos de los bailarines participaran en el taller ‘Signo de los tiempos’ para reflexionar sobre su práctica artística y la Escuela Andanza también pudo filmar el ‘Fin de curso 2020’ en varios espacios del Museo”, comentó Lolita Villanúa, directora artística y ejecutiva de Andanza. “Ambas entidades hemos contribuido a la salud emocional de la población en estos tiempos en que el arte ha probado ser más necesario que nunca; hemos ampliado nuestra audiencia, alcanzado nuevos públicos; y estrechado lazos para futuros proyectos conjuntos”, concluyó Villanúa.

También, desde el MAPR, la Fundación Oboe hizo gala de su repertorio de música puertorriqueña, el Coro de Niños de San Juan presentó su tradicional Concierto de Navidad 2020 y el colectivo Agua, Sol y Sereno estrenó, el Día de Reyes, la pieza virtual “Nacimiento en la playa”.

Por otra parte, el prestigioso festival de cine independiente Sundance, tuvo presencia en la isla mediante una alianza con la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR) y proyectaron el documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided To Go For It”, dirigido por Mariem Pérez, en el Jardín Escultórico y bajo las estrellas.

Además, los visitantes de Plaza Las Américas ya disfrutan de vistas de algunas de las salas de exhibición de “Puerto Rico Plural”, la exposición de la colección permanente del MAPR, en las vitrinas del pasillo del segundo nivel entre Macy’s y JC Penney, como invitación directa a conocer el Museo, el arte puertorriqueño y sus artistas.

El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) está localizado en el #299 de la Avenida De Diego en Santurce, y hasta el momento, recibe público solo mediante reservación en dos turnos de viernes a domingo, de 1:00 a 5:00 p.m. Las personas interesadas en planificar una visita deben comunicarse a www.mapr.org.