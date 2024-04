“El país le debe mucho”: lamentan la muerte del académico y periodista Félix Jiménez

Es por eso que la noticia de su muerte, este viernes, ha tomado por sorpresa y ha dejado una sensación de dolor profundo en sus allegados. Su causa de muerte no ha sido compartida.

Jiménez, además de su trabajo académico, tuvo también una importante faceta periodística, desde la que escribió para publicaciones como The Washington Post, The Nation y The Village Voice. También realizó trabajo de producción para la cadena CNN y escribió para El Nuevo Día.