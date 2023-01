Sin duda, hay personas que nacen con un talento tan marcado, que aflora desde que son unos críos. Ese podríamos decir que es el caso del joven tenor puertorriqueño, Christian García Roque, quien de manera estable se ha convertido en una de las figuras que más proyección tiene en el mundo de la música lírica local.

Quienes asistan a la zarzuela “La corte del Faraón”, que subirá a escena los días 21 y 22 de enero del 2023 en el teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico, podrán experimentar en directo la fuerza vocal y la gran energía que proyecta sobre el escenario este artista de 25 años.

A pesar de su juventud, García Roque lleva escuchando música lírica y ópera desde mucho antes de entrar en la escuela primaria, razón por la cual siente una gran atracción y hasta cariño por estos estilos musicales. “La realidad es que he sido un poco raro en ese aspecto, porque a mí desde pequeño, a los cuatro o cinco años, siempre me gustó la ópera y la música clásica”, detalló el cantante nacido en San Juan. “Recuerdo que, cada vez que iba a casa de mi abuela, me acercaba a un radio con una bocina bien grande que ella tenía en su terraza y siempre iba estación por estación hasta que encontraba Alegro FM, 91.3, y me ponía a escuchar las orquestas tocando o a los cantantes de ópera”.

PUBLICIDAD

De hecho, uno de los momentos clave y trascendentales en la vida de este artista llegó muy joven en su vida y contó con la participación estelar de la reconocida soprano Hilda Ramos. “Cuando tenía como seis o siete años, acompañé a mi mamá a una tienda de celulares, ya que había pasado una avería, y allí se encontraba Hilda Ramos, que en ese momento era jueza en “Objetivo Fama”. Mi mamá la reconoció, se le acercó y le dijo que a mí me gustaba la música de ópera y que cantaba”, narró García Roque. “Hilda se quedó sorprendida y su esposo me pidió que cantara algo. Sin dudarlo, me puse a cantar en medio de la tienda. Cuando terminé, Hilda nos dijo que teníamos que ir a verla cantar en la ópera ‘La Boheme’, en la que ella aparecía y nos regaló unas taquillas. Cuando fuimos a la función, la primera ópera que vi en vivo en mi vida, quedé fascinado y, al ver que también actuaban varios niños, le dije a mi mamá ¿por qué yo no estoy allí cantando? Fue así que en ese momento decidí que quería ser cantante de música lírica”.

Alfonsina Molinari y Christian García Roque son los protagonistas de la graciosa zarzuela "La corte del Faraón". (Suministrada)

Según narró el joven cantante, la vida da tantas vueltas que, no solo ha participado en varias ocasiones como tenor en la pieza “La bohème”, de Giacomo Puccini, sino que ha trabajado junto a Ramos en múltiples ocasiones, incluyendo en esta zarzuela. Este talentoso cantante logró cumplir su sueño, luego estudiar en la Escuela Libre de Música de San Juan y de completar un bachillerato en canto en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Además de participar en espectáculos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, en varios espectáculos de CulturArte, como “La bohème” y la zarzuela “Los claveles”, García Roque también ha cantado con importantes compañías en Canadá, donde participó en las piezas “Sweeney Todd” y “Carousel”, y en Florida y Carolina del Sur, como parte de la compañía Teatro Lírico de Europa, donde actuó en óperas como “Tosca” y “La traviata”.

PUBLICIDAD

“Aunque suene muy general, actualmente mis metas son ser feliz, vivir una buena vida y tratar de hacer a los que me rodean felices con lo que hago. No hay nada que más me llene, que hacer lo que más amo, que es cantar y ver cómo puedo alegrarle el día a todo el que me escucha”, explicó el tenor, quien forma parte del proyecto Opera Coquí, que busca hacer la música de ópera más accesible al público general. “La música nos transforma. Todos tenemos una canción o una lírica que nos recuerda algún momento especial. Realmente, no importa lo que pase con mi carrera profesional, quiero seguir adelante, cantando y buscando la manera de hacer de este mundo uno mejor, por más ‘clichoso’ que parezca”.

Divertida zarzuela

“La corte del Faraón” es una pieza única, pues toma como base para su trama un episodio de la Biblia, en el que el casto y joven esclavo hebreo, José (García Roque) rechaza el acosamiento sexual de la mujer (Alfonsina Molinari) del egipcio Putifar – un general con una lesión de guerra que le impide cumplir sus deberes maritales. La molesta mujer calumnia a José, alegando que ha sido él quien se propasó. Solo la clarividencia interpretar los sueños del Faraón consigue un desenlace feliz, consagrándose como Virrey de Egipto entre los muy simbólicos y sugestivos cuernos del Buey Apis.

Esta pieza, que combina escenas musicales junto con diálogos sumamente cómicos, cuenta con un elenco de primera que acompañará a García Roque en tarima, incluyendo a la experimentada actriz y soprano, Alfonsina Molinari, como Leto, la seductora mujer de Putifar.

PUBLICIDAD

“Alfonsina es tremenda y es fácil trabajar con ella. Ya es la tercera producción que hacemos juntos y, casualmente, me tocó hacer de su pareja. En este caso, entre el personaje de ella y el mío ahí una riña directa”, explicó García Roque, quien participó a finales de año de la zarzuela “Las Camelias”. “Todos los ensayos son un momento de aprendizaje, porque siempre estoy observando, no tan solo a ella, sino a los demás actores que están en la producción, cómo trabajan sus líneas, cómo cambian, cómo trabajan en escena. Porque es otra perspectiva, ya que yo vengo más del mundo musical”.

Hilda Ramos tendrá una participación especial en la zarzuela "La corte del Faraón". (Suministrada)

Completan el reparto de esta zarzuela, Jaime Figueroa y Jo-Anne Herrero como el Faraón y la Reina de Egipto, así como Miguel Marrero (fresco de su triunfo en “Man of La Mancha”) como Putifar, la exquisita soprano Elizabeth Rodríguez, e Hilda Ramos, en una participación especial como la diva babilónica que entona el famoso cuplé “Ay, ba, ay ba”. Un coro de diez voces completa el grupo de egipcios y babilónicos que hacen de las suyas en la corte de este Faraón.

El concepto de la producción y el montaje están a cargo de Gilberto Valenzuela, haciendo gala de su particular talento para una interpretación que combina la picardía y el buen gusto. El director musical será el maestro Pedro Juan Jiménez. Las intervenciones de baile serán coreografiadas por Marcelino Alcalá. El productor general de Teatro Lírico es Carlos Carbonell, con la colaboración del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La función del sábado 21 de enero, será a las 8:00 p.m. y la del domingo 22, a las 4:00 p.m. Los boletos están disponibles en El Conservatorio de Música de Puerto Rico, además de Ticket Center con el 787-792-5000, o accediendo a www.tcpr.com. El Conservatorio está localizado en Miramar y cuenta con amplio estacionamiento.