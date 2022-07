El ser humano necesita de un sinnúmero de actividades básicas en su vida para poder sobrevivir, sea comer, respirar, descansar y trabajar, y a estas se une algo que cada vez cobra más importante: el entretenimiento. En esa línea, la actriz Alfonsina Molinari afirma que “Puerto Rico es inmenso en actividad de entretenimiento a todos los niveles. A la gente en Puerto Rico le gusta salir y disfrutar de su gente y de su cultura, pero deben saber que el teatro es una opción y es un lugar de donde la gente siempre sale feliz... siempre”.

Esta experimentada actriz y cantante forma parte del elenco de la zarzuela “Los claveles”, que se presentará el próximo fin de semana, el 9 y 10 de julio, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Es una comedia muy graciosa con una partitura llena de pegajosas melodías y piezas que son cantadas por sus protagonistas, Hilda Ramos, Fabián Robles, Christian García y Molinari.

La trama se desarrolla en la ciudad de Madrid, a principios del siglo 20, entre los trabajadores de una fábrica de flores de seda. Tras unos cuantos enredos amorosos, y varios hermosos números musicales, todo termina entre risas y abrazos. Para hacer más sabroso y ameno el banquete musical, en esta producción se añadirán algunos de los números más populares de zarzuelas como “La Revoltosa” y “Las Leandras”.

Hilda Ramos y Fabián Robles forman la pareja de enamorados principal de la divertida zarzuela "Los claveles". (Suministrada)

“Esta es una zarzuela liviana, cómica y amena. Es corta, tanto así que tradicionalmente se presenta junto con otra, como si fueran dos piezas de un acto. Esta vez no se está haciendo así, porque el productor y editor, Carlos Carbonell, le añadió piezas de otras zarzuelas, pero que van muy bien con la trama”, mencionó Molinari, quien interpreta al personaje de Jacinta. “O sea que esta versión de Los Claveles que la gente va a poder disfrutar es algo que realmente nunca se ha hecho, porque tiene toda la música y los personajes de ‘Los claveles’, pero, además, se le añadieron por lo menos tres piezas de otras zarzuelas que son muy conocidas y que la gente va a disfrutar mucho”.

Personajes llamativos

Los temas musicales de esta zarzuela no son tan complejos y difíciles, como los que se encuentran en una ópera, por lo que les brinda a los actores la posibilidad de trabajar mucho más en la interpretación del personaje. “En mi caso, hago el papel de Rosa, la protagonista, quien es la jefa de la fábrica, pero también soy como la ‘femme fatal’ de la trama. Es un personaje muy chispeante, que siempre tiene como unos exabruptos de dominio y de control. Naturalmente, yo no soy así”, explicó entre risas la soprano Ramos, quien tiene una larga carrera en el mundo de la ópera, de la opereta y en las zarzuelas, además del teatro musical, tanto en la isla como a nivel internacional. “Con este personaje, puedo presentar mejor mi actuación, no solamente cantando, sino en las partes habladas, y puedo usar mi voz de otra manera, con otros gestos. Mi personaje es una persona muy controladora y siempre está en contra de la corriente. Yo, por lo contrario, soy una persona bien respetuosa con lo que digan los demás y eso es algo bueno y que me gusta, ya que me reta como actriz”.

"Los claveles" cuanta con experientados artistas dentro de su elenco, como es el caso de Jaime Figueroa, Nancy Millán y Miguel Marrero, entre otros. (Suministrada)

En el caso de Molinari, el personaje que interpreta es mucho más liviano y gracioso, algo que le permite mucha más libertad en escena. “Mi personaje, que se llama Jacinta, es una chica pobre, trabajadora, obrera, trabaja en la fábrica de hacer claveles, y está enamorada de uno de los empleados de la fábrica, que es un chico muy bueno, muy dulce, pero muy escaso de mente. No tiene muchas luces”, mencionó la actriz al describir el personaje de Goro, a cargo del tenor Christian García. “Se da una situación donde el noviazgo de ellos no puede ser y los dos caen en una depresión que, lejos de ser dramática, termina siendo muy graciosa”.

Molinari, quien también es soprano lírica, ha disfrutado mucho todo el proceso de los ensayos en donde ha podido moldear lo que será su personaje y su interpretación. “Estoy disfrutando el poder jugar con la voz, no solamente en los diálogos, sino también en las partes cantadas. Como son unas piezas relativamente fáciles vocalmente, porque no es ópera, uno puede jugar más con la voz y con las intenciones y ponerle más actuación o más comicidad a lo que uno está cantando y saborearse más la letra”, explicó la hija de la actriz Johanna Rosaly.

Muchas opciones de entretenimiento

Ambas artistas se mantienen muy activas, tanto en las tablas, como en otros menesteres relacionados al mundo del entretenimiento. Por ejemplo, Ramos es profesora de canto y tiene como discípulos a cantantes de distintos géneros musicales, incluyendo de la música urbana, además de que participará en varios espectáculos próximamente. “En septiembre tengo la posibilidad de hacer un tributo a una de mis cantantes populares favoritas, que es Barbra Streisand y en octubre tengo en agenda una bohemia junto con Alberto Carrión. Siempre estoy tratando de hacer algo porque, naturalmente, la ópera sufrió mucho con la pandemia y al igual que los espectáculos grandes, donde hay muchos músicos en escena”, explicó Ramos, quien también ha participado del programa “Virtuosos” de WIPR y en varios programas radiales.

En el caso de Molinari, quien está casada con el actor y comediante Jorge Castro, además de actuar y cantar, está a cargo de la casa productora de espectáculos Producciones Girasol, que se mantiene sumamente activa en la isla y en Florida, para la diáspora. De hecho, el pasado fin de semana presentaron la obra de comedia “Cómetelo... despacito” en el Centrode Bellas Artes de Caguas, junto a Castro y René Monclova, mientras que el 6 de agosto estrenarán, también en Caguas, el “stand-up” “Pa que tú lo sepas”, con la participación de Castro, Molinari, Monclova, Magdaly Cruz y Camila Monclova. “Lo que más disfruto de mi carrera en estos momentos, es la variedad de las piezas en las que estoy trabajando actualmente y que siento que puedo hacer cosas bien diferentes. No hay manera de aburrirse”, añadió la artista, que también participa actualmente en el musical “Cabaret”.

Las dos funciones de la zarzuela “Los claveles” se llevarán a cabo en el Teatro Bertita y Guillermo Martínez del Conservatorio de Música, en Miramar, el cual tiene amplio estacionamiento. Los boletos están a la venta en TicketCenter, llamando al teléfono 787-792-5000, accediendo a www.tcpr.com o personalmente en el tercer nivel de Plaza Las Américas.