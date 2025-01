La gran puerta de metal parece la entrada a la caja fuerte de un banco. No existen muchos lugares como este en Puerto Rico. Sí, hay grandes almacenes en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que contienen objetos de gran valor. Hay, también, monumentales archivos en los que se custodia la historia del país. Pero este lugar es especial. Un hombre de gabán se acerca a la gran puerta, gira el disco que sirve de cerradura, y la abre, poco a poco. Mientras la mueve, el metal chirría hasta que varios altos anaqueles repletos de cajones pueden verse. Aunque no se trata de la caja fuerte de un banco, lo que hay dentro de este lugar no es menor tesoro.