La historia de la escritora boricua y su perro “Bear” que ayuda a los niños a leer en inglés y español

Una mascota con propósito educativo es lo que descubrió la puertorriqueña Evelyn Allendes, cuando decidió que su perro “Bear” no solo se dedicaría a reciprocar el amor de su familia radicada en Tampa, en Florida, sino que sería el protagonista de una colección de libros infantiles, bilingües y artículos, titulada “Bear the Doodle”.

“Este cuento se dio en vida real en Fajardo. Soltaba al perro y le daba con corretear por todos los sitios buscando iguanas. De ahí surge la idea de que Bear tiene una obsesión con hacerse amigo de Ana, la iguana, y comienza la historia que se narra en ese primer cuento. Siempre tuve la inquietud de hacer algo para fomentar la lectura en los niños. Para mí es vital y es parte del proceso de enseñanza de todos. Una enseñanza de ese libro también va en que a los niños hay que darle tiempo para hacer amigos. El libro es híbrido al combinar el inglés con palabras en español, porque quería que los niños que están en la diáspora no se les olvide el español y de donde vienen”, narró Allendes, quien se encuentra en la isla dando a conocer el proyecto “Bear the Doodle”.

“Siempre he tenido esa consciencia de ayudar a que los niños aprendan a leer. Cuando mi hija era pequeña, ya es una adulta de 23 años, y estaba en Kinder, por poco me la dejan en el grado porque estaba rezagada y tenía dificultades en el nivel de lectura. En ese verano me dediqué a rotular toda la casa con palabras y le decía qué dice ahí. Le leía todos los días al tal punto que ella misma me decía: ‘mami otro capítulo’. Así que el interés fue creciendo en ella y así sucede con otros niños. Es vital fomentar la lectura desde temprana edad”, narró Allendes, madre de tres hijos.