Escultora puertorriqueña Cristina Córdova recibe importantísimo premio en Estados Unidos

Además de crear unas piezas de arte sumamente atractivas al ojo, la escultora y ceramista puertorriqueña Cristina Córdova a dedicado gran parte de su carrera profesional a experimentar con materiales y pasar sus conocimientos a través de la enseñanza de distintas técnicas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.

Debido a esto, esta talentosa artista fue ganadora, junto con otros cuatro artistas, del Premio Maxwell/Hanrahan en Artesanía del 2024. Estos premios reconocen a personas que trabajan en una amplia gama de medios artísticos, además de que están dedicados a brindar a artistas y artesanos los recursos necesarios para continuar el crecimiento de sus prácticas y promover su impacto dentro de sus comunidades, tanto a nivel local como de manera internacional.

A pesar de que la noticia se hizo público hoy en la mañana, Córdova se enteró del premio hace unas cinco semanas, mientras se encontraba, casualmente en una cena de trabajo en Puerto Rico. En ese momento le indicaron que no podía notificarlo a nadie, por lo que llevaba unos días con ansias de ya se supiera para liberar un poco su tensión. Sin embargo, reconoce que se siente muy emocionada y satisfecha con el reconocimiento.

“Esto es increíble, porque valida lo que he realizado en los pasados años. Que alguien de afuera reconozca que lo que estoy haciendo es positivo y que me den como una palmada en la espalda es algo muy importante y entiendes que los ciclos donde he enseñando y trabajado, sí han funcionado”, expresó Córdova en una entrevista realizada a través de una vídeo llamada desde su casa en Carolina del Norte. “Esto me hace tomar una pausa y entender que, aparte de todo el trabajo, vale la pena celebrar lo que se ha hecho en todos estos años. Creo que he notado el impacto psicoemocional que ha tenido en mí esta noticia en las pasadas semanas y, verdaderamente, me ha traído mucha alegría”.

Con solo mirar las piezas más recientes que ha trabajado Córdova se puede ver una influencia directa con Puerto Rico y el Caribe, haciéndolas sumamente llamativas y únicas. “Al haber crecido en Puerto Rico, en una casa donde mi mamá coleccionaba talla tradicional, y muy cerca de la iglesia, toda esta mitología del panteón católico y todo el lenguaje figurativo empezó a aparecer en mis construcciones metafóricas y en mis narrativas. También fui bailarina de ballet tradicional y creo que ese código del gesto también lo empecé a usar en este ámbito de escultura, tratando de crear ese peso conceptual”, destacó Córdova, quien comenzó a estudiar ingeniería en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, pero luego completó un bachillerato en Artes, y donde tuvo contacto con el escultor Jaime Suárez. Esta experiencia fue clave en su desarrollo artístico.

Obra "Jungla", de la puertorriqueña Cristina Córdova. (Suministrada)

“Además de las influencias que tuve, ha sido clave mi pasión por el material, porque de verdad que me enamoré del barro. Porque tiene una evolución geológica que te ata a la tierra en la que estamos parados, asume todas las frecuencias de tu sistema nervioso y tiene tantas posibilidades que siempre me ha cautivado de una forma bien profunda”, explicó Córdova, quien también estudió en Touchtone School of Crafts en Farmington, Pensilvania; en Haystack Mountain School of Crafts en Deer Isle, Maine; y en New York State College of Ceramics at Alfred University.

En 2003 Córdova llegó al pueblo de Penland, en Carolina del Norte, para formar parte de una residencia en el Penland School of Craft, que le ofreció apoyo económico durante tres años para desarrollar su carrera, establecer contactos profesionales y gestionar la parte empresarial de su taller. Aunque su intención inicial era regresar a Puerto Rico, encontró en Penland una comunidad y recursos que le permitieron quedarse y desarrollarse tanto personal como profesionalmente. De hecho, allí conoció al padre de sus dos hijas, con quien se casó y formó un hogar.

Aunque se mantiene actualmente ligada a la escuela de arte dando clases frecuentemente, Córdova fundó en abril el Center for Figurative Ceramics, donde cuenta con la colaboración de ceramistas de distintas partes del mundo, como Inglaterra Sudáfrica, Puerto Rico y Estados Unidos, y donde ofrecen cursos con un currículo extendido relacionados a la escultura, en sus distintas fases. Inicialmente, el curso se dio de manera virtual, pero para el segundo ciclo se hizo de manera presencial en un taller ubicado entre los verdes bosques de Penland. Además de eso, Córdova también viaja mucho a Puerto Rico, no solo para visitar a sus padres, sino también para dar talleres en el Viejo San Juan.

Pieza de arte de la puertorriqueña Cristina Córdova. (Suministrada)

A parte de haber sido reconocida durante su carrera con otros importantes premios y de haber mostrado sus obras en museos alrededor del mundo, un sinnúmero de piezas creadas por Córdova forman parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, el Renwick Gallery of The Smithsonian American Art Museum, en Washington DC, el Fuller Craft Museum en Brockton, Massachusetts, así como el Mint Museum of Craft + Design, en Charlotte, Carolina del Norte, entre otros.

Premios Maxwell/Hanrahan en Artesanía

Los Premios Maxwell/Hanrahan en Artesanía 2024, que honran a artistas y artesanos por sus profundas contribuciones en las intersecciones de la investigación multidisciplinaria, la administración cultural y la práctica de materiales innovadores. Los cinco ganadores de este año recibirán cada uno $100,000 en financiación sin restricciones. Además de Córdova también se les otorgó a Ibrahim Said, Nisha Bansil, Raúl De Lara y Thea Alvin.

Iniciados en 2022 y administrados por la organización United States Artists, estos premios se establecieron para celebrar las contribuciones innovadoras de los artesanos y artistas dentro del panorama cultural, contrarrestando la falta desproporcionada de financiación para la artesanía en Estados Unidos. De hecho, según la organización, estos premios se encuentran entre los más importantes del país dentro del campo de la artesanía y ofrecen oportunidades transformadoras e ilimitadas para que los profesionales de la artesanía impulsen sus visiones creativas, se embarquen en nuevos caminos de experimentación y continúen avanzando en sus disciplinas.

Pieza de arte de la puertorriqueña Cristina Córdova. (Suministrada)

Los ganadores son seleccionados anualmente por un panel rotativo de líderes en artesanía, incluidos profesionales de la artesanía, curadores, educadores y otros que guían el campo. Este año, el jurado estuvo compuesto por Sarah Darro, curadora y directora de Exposiciones del Houston Center for Contemporary Craft; Leslie Noell, directora creativa de Penland School of Craft; Phillip Smith, profesor asistente de arquitectura en el American College of the Building Arts; y Leo Tecosky, soplador de vidrio y ganador del Premio Maxwell/Hanrahan en Artesanía 2023.