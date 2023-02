El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) ofrecerá una interesante conferencia titulada “Arquitectura de San Juan queer”, el 16 de febrero a las 6:00 p.m., en su sede ubicada en la calle del Parque 225, en Santurce. La conferencia será ofrecida por Regner Ramos, Ph.D., quien desde el 2016 ha estado investigando acerca de la relación de la comunidad LGBTQ+ en la isla y el ambiente construido, buscando formas de incluir espacios queer en el paisaje del discurso arquitectónico puertorriqueño contemporáneo.

Con una Maestría en Arquitectura (2010) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, y un doctorado en Arquitectura (2016) de The Bartlett School of Architecture (UCL), el Dr. Ramos es coautor del libro “Queer Sites in Global Contexts: Technologies, Spaces, and Otherness”. A lo largo de sus diferentes proyectos, su práctica de investigación se ha desarrollado por medio de una variedad de métodos: escritura performativa, historias orales, dibujos, video/cortometrajes y piezas tridimensionales.

A través de la conferencia “Arquitectura de San Juan queer”, el Dr. Ramos busca orientar a la membresía del colegio, así como al público en general, sobre la comunidad LGBTQ+ y su impacto en el entorno urbano a través de la creación de espacios que sirven como lugares de encuentro, ocio y refugio, surgidos a raíz de la necesidad de la propia comunidad.

Previo a esfuerzos recientes liderados por el propio Dr. Ramos en la Universidad de Puerto Rico, la academia no había insertado el tema queer dentro de la historia de la arquitectura, con la excepción de la obra del historiador puertorriqueño, Dr. Javier Laureano y su libro “San Juan gay”.

Según el Dr. Ramos, por décadas, el discurso arquitectónico en Puerto Rico le ha dado la espalda a la comunidad LGBTQ+ de la isla. Sin embargo, estos espacios, diseñados y construidos por minorías para minorías, conforman parte esencial de la vida urbana y las economías de lugares como San Juan, y sus diferentes barrios.

“Cómo arquitectos, debemos entender y aprender de cómo estos esfuerzos se generaron para saber aplicarlos a nuestra práctica y así poder mejorar la calidad de vida de todos”, manifestó Ramos.

El experto agregó que ahora, afortunadamente “el panorama está cambiando ante una generación de nuevos pensadores que buscan proteger la diversidad y celebrar lo divergente”.

Históricamente, los espacios de encuentro LGBTQ+ se han desarrollado en áreas atípicas y abandonadas de ciudades. Su impacto en el entorno sirve como catalítico de inversión y de avivamiento de zonas urbanas en el día y la noche brindando espacios vivos de reunión, lo que ha tenido un impacto positivo en las ciudades de Puerto Rico.

Actualmente, Ramos es Catedrático Asociado en la Escuela de Arquitectura de la UPR, donde imparte cursos sobre Diseño Arquitectónico, Teoría de la Arquitectura, Investigación Arquitectónica y Producción de Revistas a nivel subgraduado y graduado. Su proyecto de investigación de dos años “Cüirtopia: Mapping a Cultural Memory and Architectural Register of Queer Spaces in Puerto Rico” fue financiado por el Premio FIPI (2020-2022) y exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico durante el 2022.

Con su socio Kleanthis Kyriakou, codirige una práctica de investigación y diseño llamada Wet-Hard Agency, que actualmente recibe subvención de la Graham Foundation para el proyecto “Coloso: A Factory of Queer, Digital Monuments”. Sus diferentes proyectos de investigación han sido exhibidos recientemente en Alemania, Portugal e Italia, incluyendo la 17ma Bienal de Arquitectura de Venecia.

Este curso cuenta con créditos de educación continua. Para información adicional, puedes llamar al (787) 724-1213 o accede a www.caappr.org.