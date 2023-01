Uno de los más importantes dramas clásicos de la literatura puertorriqueña, “La Carreta”, obra cumbre del dramaturgo puertorriqueño René Marqués -en la que se retrata a una familia campesina que, en un esfuerzo por encontrar mejores oportunidades, se muda a los Estados Unidos-, fue adaptada “fielmente” para convertirla en un musical que tendrá su estreno mundial el próximo 18 de marzo en el Centro de Bellas Artes, en Santurce.

“La Carreta, el musical”, es un proyecto largamente estudiado por el director, compositor y actor Gil René Rodríguez, quien fue comisionado por la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta para dirigir y musicalizar esta importante obra teatral que, inicialmente, había sido pautada para estrenar en 2020, pero fue cancelada debido a la pandemia.

“Es una oportunidad para darle alas a nuestros grandes clásicos y llevarlos al teatro musical”, afirma Gil René en una entrevista telefónica, al destacar el hecho de que esta es una práctica constante con obras literarias reconocidas. Precisamente, el director comenta que, por cerca de 15 años, estuvo interesado en tener los derechos para hacer el musical debido a que, al leerla, se dio cuenta de las “nociones musicales” que están presentes en la obra y vio la posibilidad de “adaptarla eficazmente como un musical”.

De hecho, cree que también tiene todos los elementos necesarios para adaptarla como una ópera o para llevarla al cine. “A lo mejor esta reinterpretación sirve de inspiración para que venga otra persona y diga ‘voy a hacer la obra en ópera o la voy a llevar al cine, que se vean todas las posibilidades y pertinencia que tiene este texto”, señala Gil René, mientras enfatiza que es una adaptación, no una versión libre.

“No he cambiado el texto que escribió René Marqués. Y ahí es donde reside la importancia de este trabajo. Yo me he agarrado de todos los sonidos que él menciona en su obra para inspirarme en los géneros musicales. Pero aquí yo creo que el numen (inspiración) es que abre una puerta para que los clásicos puedan trascender a otros géneros”, propone mientras explica que en el musical se cantarán 21 canciones y todas las letras están dentro de la obra. Pero acepta que es posible que algunas palabras cambien dentro de una oración “pero el vocabulario e información es la misma”.

“Mi sueño es que cuando el público la escuche sienta que originalmente fue concebida como una obra de teatro musical”, espera el director musical, quien es consciente de que las condiciones de vida del puertorriqueño de hoy son distintas, aunque el tema de la emigración sigue muy vigente. En ese sentido, dice que él ha enfatizado más en el tema del regreso de los boricuas que se van del país. “Ciertamente, se han ido muchos. Pero también es cierto que están regresando muchos y la obra de René Marqués termina con eso, con el regreso”.

Es también, agrega Gil René, un viaje al pasado, “casi virtual”, porque los espectadores “podrán transportarse a una época de la que casi todos hemos oído hablar”. Por ejemplo, van a escuchar cómo era el español que se hablaba en esa época “y se van a dar cuenta por qué hablamos como hablamos hoy día”. Pero también cree que muchos se van a sentir identificados porque hay un paralelismo entre los problemas de antaño y los que tenemos hoy.

“La pandemia nos ha movido a otros lugares en donde nunca habíamos pensado que nos íbamos a mover. Hemos tenido que salir de nuestra área de confort. Así que nos estamos moviendo paralelamente con la obra de René Marqués, nos hemos movido de lo que estábamos acostumbrados a hacer y nos hemos empujados a otros horizontes, a consumir de otra manera, que es lo que les pasó a los protagonistas de ‘La Carreta’”, argumenta Gil René, tras poner el ejemplo de las vicisitudes, sueños y desilusiones de esa familia de “La Carreta” que, al no poder salvar su finquita de la hipoteca, viaja del campo a un arrabal de San Juan y de ahí a Nueva York, persiguiendo un sueño.

En ese sentido, cree que el público se va a identificar porque es algo que sigue sucediendo. “‘La Carreta’ es una pieza triste, pero también es esperanzadora. La historia sigue vigente porque en Puerto Rico todavía viven personas en lugares donde siguen pasando hambre. Nosotros muchas veces pensamos y miramos hacia otros países para ir a ayudar, pero muchas veces en el mismo Guaynabo o en Bayamón, en la primera curva, hay una familia viviendo en unas condiciones paupérrimas e injustas. Esa es una realidad hoy”, sostiene Gil René, quien prefirió no abundar sobre los géneros musicales, bailes y movimientos que ha utilizado con el fin de anunciarlo más adelante.

No obstante, enfatiza en que será “un viaje musical” que el público va a disfrutar mucho. De la misma forma, resalta el rol protagónico de la actriz Sully Díaz, quien inicialmente les advirtió que tenía mucho respeto por la parte musical y que no era cantante. “Pero le dijimos que no es una obra para cantantes, es para actores”, indica Gil René, tras recordar la interpretación de la artista en la producción “La reina, La Lupe… El musical”. “Sully Díaz es una actriz muy sólida y no ha dejado de prepararse”.

Cabe destacar que, además de Gil René Rodríguez y Aníbal Rubio en la producción ejecutiva, el equipo lo completa Vilma Martínez (diseño de vestuario), José “Checo” Cuevas (director de escenografía), Pamela López (diseñadora de luces), Ricardo Pons (dirección musical) y Carlitos Hernández (coreógrafo).

El musical tendrá funciones para público general y para estudiantes. Para información adicional puedes acceder la página de Facebook de la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta. Los boletos ya están disponibles en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce (787-620-4444) o en Ticket Center (78-792-5000).