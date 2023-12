A medida que se acerca el 25 de diciembre se han organizado un sinnúmero de actividades para el público en general relacionada a la Navidad. Esto incluye muchas luces, música típica y mucha diversión. Estos eventos son ideales para compartir en familia o con amistades, a la vez que disfrutan de la magia de la temporada, junto a toda la alegría que esto trae consigo. Como verás a continuación, estos son solo algunos de los eventos o conciertos que se llevarán a cabo durante las próximas semanas.

Elves Workshop

Cuándo: Del 12 de noviembre al 24 de diciembre de 2023

Dónde: Plaza Las Americas

En esta recreación del taller de los duendes de Santa, los niños y jóvenes podrán apreciar dónde crean los juguetes, experiencia con los renos de Santa, entrar a la oficina de Santa Claus y dejarle una carta, entre muchas sorpresas más. El evento tendrá distintos horarios, que irán variando según pasen las semanas navideñas.

Boletos: boletos.prticket.com

NaviTown 2023-2024

Cuándo: 14 de diciembre al 7 de enero

Dónde: Distrito de Convenciones, en San Juan

Ven a disfrutar de un parque navideño lleno de diversión para toda la familia. Este año contarán con atracciones para que grandes y chicos puedan gozar de este parque de Navidad. En este evento habrá entretenimiento en vivo, machinas, obra de duendes, parada de personajes, carrozas, juegos pasivos, estampas navideñas y miles de luces que adornarán un espacio lleno de magia para todos. Durante la semana, NaviTown 2023-2024 abrirá sus puertas a partir de las 6:00 p.m., mientras que los fines de semana y días feriados comenzará a las 3:00 p.m.

Boletos: ticketera.com

El Taller de Santa

Cuándo: 16 de diciembre y 17 de diciembre de 2023

Dónde: Impro Galería, #214 Ave. Eleanor Roosevelt, en San Juan

La Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral presenta “El taller de Santa”, un espectáculo de improvisación teatral interactivo para niños lleno de la magia de la Navidad. Una oportunidad para disfrutar en familia. Las funciones serán a las 3:00 p.m.

Boletos: boletos.prticket.com

Navidad en el Polo Norte

Cuándo: 16 y 17 de diciembre de 2023

Dónde: Centro de Bellas Artes de Santurce

Navidad en el Polo Norte relata la travesía de un venado que se pierde en el Polo Norte mientras se aventura en busca de la casa de San Nicolás. La trama se desarrolla en un mundo mágico y musical, logrado por la actuación y los cantos de los niños y jóvenes del Coro de Niños de San Juan (CNSJ). Este musical encuentra sus raíces en una obra original creada por Evy Lucío Córdova, la fundadora del CNSJ, y que fue estrenada por primera vez en 1986. La función del sábado, 16 de diciembre, se llevará a cabo a las 7:00 p.m., mientras que la del domingo, 17 de diciembre, será a las 3:00 p.m.

Boletos: tcpr.com

Christmas Hits Concert

Cuándo: 17 de diciembre de 2023

Dónde: Teatro de la Universidad de Puerto Rio, en Río Piedras

Este divertido concierto navideño, realizado por la orquesta Camerata Pops regresa con más de 40 músicos, cantantes y bailarines dándolo todo con las melodías clásicas de la temporada. Estarán sonando canciones de películas como “Home Alone”, “The Grinch”, “The Polar Express”, “Elf”, así como clásicos de Mariah Carey, Luis Miguel, Michael Bublé y Bing Crosby, entre muchos más. El espectáculo se llevará a cabo el domingo, 17 de diciembre, a las 5:00 p.m.

Boletos: ticketera.com

Asalto Navideño 2

Cuándo: 23 de diciembre de 2023

Dónde: Centro de Bellas Artes de Caguas

El afamado pianista concertista Adlan Cruz se presenta en vvísperasde la Navidad acompañado de Don Herminio, el compositor más grande de música navideña, Laura Rey, Yaire, los Reyes Magos y Santa Claus. Este concierto comenzará a las 8:00 p.m.

Boletos: ticketera.com

VIP Christmas Village Experience

Cuándo: Jueves, viernes, sábados y domingos hasta que termine la Navidad

Dónde: The Mall of San Juan

Un amplio tren de madera, en movimiento, con luces, humo y hasta la campana que avisa su llegada a la estación, recibirá a los visitantes del VIP Christmas Village Experience. Quienes lleguen a esta mágica estación, abordarán un vagón VIP que los trasladará con a diferentes partes del mundo, a través de una pantalla, en una experiencia multisensorial. VIP Christmas Village Experience abre los jueves, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; los viernes y sábado, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.; y domingo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Boletos: ticketera.com