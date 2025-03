Excelencia y rigurosidad periodística: Así recuerdan a Gloria Leal

“Gloria Leal no es fácil de encasillar”, destacó el periodista Maru Antuñano, quien laboró con Leal en El Nuevo Día (1984- 1990) y en El Nuevo Herald (2000 hasta su retiro). “A ella debo mi carrera en el periodismo. Jamás pensé dedicarme a este oficio y ella, después de haberle traducido varios artículos para El Nuevo Día me animó a escribir. Me devolvió el artículo unas cuatro veces hasta que estuvo como ella quería. Su amor por la letra escrita, por el arte, por el periodismo y la cultura no tenía limite. Siempre exigió y se exigía excelencia. Aún después de su retiro se mantenía al tanto de todo. Día a día recibía y leía los periódicos y los seguía editando con tinta roja o negra. Era incansable. Se pasaba horas dibujando y escribiendo pequeñas “sentencias poéticas”. Tampoco tenía limites su generosidad y su amor por los suyos. Me quedo con todo y tanto de lo que me regaló. ¡La extrañaré tanto!”, compartió Antuñano a través de declaraciones escritas.