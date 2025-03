Fallece la periodista cubana Gloria Leal

“Hasta luego Gloria Leal, amiga y mentora. Sufro su partida de este plano. Ante todo, agradezco haber sido del grupo de jóvenes periodistas que, con tanto afán y brillante dirección, formó. Gracias a ella, Por Dentro y las Revistas de El Nuevo Día fueron, en la década de los ochenta y noventa, lo mejor de la industria de la comunicación y del periodismo de estilos de vida. Tantas enseñanzas. Que adelantada y creativa era nuestra ‘Profesora’ y ‘Madre Superiora’. Qué mentalidad progresista. Su gusto por la estética era épico. Me enseñó a instruirme en todos los temas del ‘vivir’, de la cultura y de la noticia internacional. ‘Lee de todo; fíjate en todo; observa todo’… me exigía. Cubana de nacimiento y puertorriqueña por elección. Amaba este Puerto Rico suyo, que la acogió desde muy joven. Gracias, gracias por prepararme para una preciosa carrera profesional, que disfruté y disfruto. Me duele su partida, mucho. Descansa en paz, Maestra”, expresó Ribas, quien laboró con Leal en El Nuevo Día.

“Gracias Gloria Leal por ser mi maestra de periodismo por excelencia. Lo que he alcanzado en este mundo de las comunicaciones lo debo a esos años en que me curtiste allá en Por Dentro de El Nuevo Día. Todos esos conocimientos los uso, a diario, y todavía cuando comento un error me digo “qué te diría Gloria”. Mi agradecimiento, como el de todo aquel corillo (tus pollitos) será eterno. Gracias, gracias, gracias… por siempre”, escribió por su parte Nuñez.

“Murió mi maestra en el periodismo Gloria Leal, quien en mayo del 1989 hizo la cosa más descabellada: me aceptó en El Nuevo Día sin jamás haber tomado yo una clase de comunicaciones. Ella me parió profesionalmente; ella me enseñó el oficio, sus principios y valores en apoyo fundamental a mi vocación; ella me cambió la vida, la que vivo a plenitud desde hace 36 años; ella, Gloria, mi primera editora, mentora y brújula en este oficio que tanto amo y tanto me ha dado; ella, quien muchos años después de haberse ido a Miami me honró con la petición de que fuese yo quien presentase su libro en Puerto Rico. No escribo esto para ella porque -oh, la obviedad- los muertos no leen, sino para mí y los que conmigo la conocieron, respetaron, admiraron y quisieron en aquellos días irrepetibles y memorables del Por Dentro de finales de los 80 y principios de los 90, cuando el periodismo era una cosa muy distinta a lo que es ahora. Ellas y ellos saben quienes son. Muy triste y a la vez nuevamente agradecido por haberla conocido y contarme entre sus discípulos” compartió Alegre en sus redes sociales.