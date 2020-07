“Romance Tropical”, una película puertorriqueña en blanco y negro de finales de la década de 1930 -que se creía perdida-, la primera con sonido realizada en la isla, se convirtió en un proyecto de investigación, fotografía y vídeo para la artista puertorriqueña Mónica Félix, quien destaca que se desconocía su paradero desde 1937.

“Yo descubrí la historia (de la película) en 2013 y me puse a investigar. Es una película cuyo libreto lo escribió Luis Palés Matos, la música es de Rafael Muñoz y fue dirigida por Juan Viguié”, comenta Félix en entrevista telefónica desde Nueva York donde vive actualmente.

“Yo estudié comunicaciones en Puerto Rico, soy fotógrafa, me encanta el cine y nunca había escuchado de esta historia y me preguntaba cómo no era parte de un currículo de historia del cine puertorriqueño”, agrega la artista interdisciplinaria, quien terminó el proyecto en 2016 con vídeos y autorretratos en blanco y negro.

Pero en 2017 la película apareció en los Archivos de Cine de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), por lo que Félix decidió trabajar en un epílogo para su proyecto que concluyó recientemente durante la cuarentena este año. “Cuando vi película, me conecté con más persona; encontré el libreto y obtuve material visual y audio”, explica la artista, quien dice que le impactó la forma en que se presenta a los puertorriqueños en el filme.

“Todos los personajes blancos son colonizadores y los demás son personas de color que las presentan como salvajes. Hay que celebrar que se encontró la película porque es parte de la historia, pero me impactó que Palés Matos, el celebrado autor y poeta, escribiera un libreto que deja mucho que desear del puertorriqueño, aunque en la película nunca se dice que es Puerto Rico”, señala la también escritora, mientras destaca que la isla todavía no cuenta con una copia de la película.

“Hay que ver esto con ojo crítico y como muchas de las cosas que hemos pasado como sociedad, es una más que construyó nuestra identidad en un momento preciso.

“Soy artista visual interdisciplinaria, tengo una práctica de más de 10 años y me interesa mucho lo que es mi identidad, lo veo como parte de mi vida”, afirma Félix, tras señalar que su trabajo de investigación es “una exposición en línea sobre un romance colonial”.

Enjuiciamiento de la explotación de Puerto Rico

“El trabajo de Félix en muchos sentidos actúa como un enjuiciamiento de la explotación de Puerto Rico, del cuerpo femenino, donde el hetero y el masculino inscriben sus afirmaciones opresivas todos los días. El trabajo es también un gesto deíctico a la relación entre la colonialidad y una sórdida historia de amor, donde una peligrosa alquimia de fuerzas siempre llega a un punto crítico y casi siempre son los colonizados los que tiene la desventaja”, afirma Ángel R. Vázquez-Concepción, curador, artista y colaborador, quien escribió un ensayo sobre la exposición en línea de la artista.

Precisamente, la película “Romance Tropical” está en exhibición, por primera vez en más de 80 años, como parte de la presentación online del trabajo de Félix en romancetropical.gallerist.art hasta el 7 de septiembre. El proyecto también incluye ensayos de Dalina A. Perdomo Álvarez, Pedro Noel Doreste, Ángel Rafael Vázquez-Concepción y Naida García-Crespo, así como colaboracione de arte sonoro de Rosana Cabán y Josefina Rozenwasser Marín.

Félix, de 36 años, nacida en Cayey, tiene un bachillerato en comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, un certificado de fotografía de Pratt Institute y actualmente está terminando su maestría en artes visuales en Columbia University. En 2013 recibió la beca Lexus para artista en el Museo de Arte de Puerto Rico y ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Puerto Rico, Nueva York, California y España.

Para más sobre su trabajo visite www.monicafelix.com o su Instagram @monicafelix