Exposición fotográfica “Raúl Juliá: el legado de un genio” abre en Plaza las Américas

“Esta exhibición se suma a nuestro pilar de entretenimiento y cultural que tenemos en Plaza las Américas donde se permite que su arte y su historia lleguen a más personas, en especial a las generaciones que no conocen su contribución en las artes”, mencionó Tavárez.

“Es un orgullo bien grande poder estar en esta exposición. Tenía 13 años cuando él falleció y aunque compartimos un montón pues he seguido viendo su imagen y trabajo en las películas, pero el que mis hijos puedan tener la oportunidad conocer la importancia de lo que fue mi tío y lo que hizo por Puerto Rico es un orgullo. Sentada, viendo todo el proyecto, digo: ‘wow, no me lo creo, este era el hermano de mi mamá' y ahora que mis hijos conozcan su vida y obra es un orgullo para nuestra familia. Gracias por este proyecto tan especial”, sostuvo en un aparte, González Juliá, madre de tres varones de las edades de 13, 12 y 5 años.