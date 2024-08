“Hay que ser como Raúl Juliá, soñar el sueño imposible y atreverse a alcanzarlo”: artistas reflexionan sobre el legado del actor boricua

Son poco comunes los encuentros entre grandes figuras en las que sirve como tema principal celebrar la trayectoria de un artista que alcanzó el estatus de “leyenda”. De cierto modo, esa es, en gran medida, la aspiración de muchos. Pero solo unos pocos pueden hacerlo y Raúl Juliá fue uno de ellos.

Como parte del proyecto especial “Raúl Juliá: el legado de un genio”, El Nuevo Día llevó a cabo un evento dedicado, precisamente, a la celebración de una de las figuras más trascendentales en las artes puertorriqueñas en Kai Casa de Arte y Tecnología (Casa Kai), en Santurce.

La velada comenzó con una presentación artística y musical preparada por un grupo de estudiantes de Casa Kai, titulada “El arte y su fuerza”, inspirada en la vida de Juliá y, a nivel más general, en la importancia y retos que se enfrentan al decidir dedicarse al mundo de las artes. La presentación constó de una narración en la que los estudiantes, usando como metáfora el concepto de un bosque, ofrecieron una reflexión poderosa e invitaron a los presentes y a futuras generaciones a seguir el ejemplo del actor boricua y atreverse a soñar.

Merel Poloway Juliá, esposa de Juliá, tomó un momento breve para agradecer al los presentes y a su país por el amor que siempre le mostró a Raúl. Así mismo, hizo un llamado a que para poder conocer bien a su esposo, es importante conocer el lugar de donde viene. “No exagero cuando digo que Raúl tuvo la vida de sus sueños. Agradezco, junto con mis hijos Raúl y Benjamín, a Puerto Rico de todo corazón. Los amamos y estamos muy agradecidos”, sostuvo.

Los actores y cineastas compartieron sus perspectivas sobre la trascendental figura y legado de Juliá. (Isabel Ferré Sadurní)

Un panel compuesto por los actores Esai Morales, Roselyn Sánchez, Ivonne Coll, Éktor Rivera y el cineasta Marcos Zurinaga fue el evento principal de la noche. La discusión fue dirigida por el editor en jefe de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, y durante el conversatorio estas grandes figuras del quehacer cultural y artístico de la isla compartieron algunas de sus experiencias relacionadas con Raúl Juliá y discutieron el significado de su legado en Puerto Rico y el mundo.

“Hace 30 años que Raúl Juliá fallece; sin embargo, hoy, estudiando su actuación, su registro como actor, su carácter y su trabajo humanitario, nos damos cuenta de que hay pocas personas como él. En nuestra misión de El Nuevo Día, de seguir educando e informando, también está la de rescatar las historias de nuestros héroes para que futuras generaciones se puedan inspirar y seguir ese legado”, explicó Lama Bonilla sobre la naturaleza de este proyecto y del evento.

“Cuando íbamos a empezar a hacer ‘La gran fiesta’, estábamos en el hotel Darlington, la noche antes de empezar a grabar. Estábamos recreándonos y cuando terminamos, íbamos a nuestras habitaciones y cuando fuimos al elevador estaba Willie Colón con su trombón y cuando Raúl lo vio, se arrodilló y le dijo ‘¡maestro!’, y Willie se quedó allí parado sin saber qué estaba pasando. Ese fue mi primer encuentro con su locura”, narró Coll, generando carcajadas entre los presentes.

Coll también expresó que se fue a Estados Unidos a trabajar siguiendo los pasos de Juliá. Fue gracias a la inspiración de Raúl que Coll se atrevió, por primera vez, a intentar actuar en una obra de Shakespeare. Fue así como llegó a pertenecer a la legendaria compañía de actuación de Joseph Papp, quien fue un mentor para el propio Juliá.

“Él no se tomaba a sí mismo con demasiada seriedad, pero sí a su trabajo. Ver a ese hombre, conquistar todas las formas de arte que ese, te enseña eso mismo de lo que hablábamos antes, esa frase de ‘lo imposible no es boricua’. Recuerdo una vez que fuimos juntos a un ensayo en Chinatown. Yo tenía 18 años, había allí un cubo lleno de cangrejos y yo no sabía que era eso y me daba cosa. Y en un momento dado, me dijo ‘te vas a sentar ahí y te lo vas a comer’, como un papá. Y eso hice, y terminé comiéndomelo todo”, contó Esai Morales, quien recordó algunas interacciones jocosas con su colega.

Conversatorio “Raúl Juliá el legado de un genio”. ( Isabel Ferré Sadurní)

“Él levantó la vara. Era un gran amante de Puerto Rico, pero no era solo puertorriqueño. Raúl era universal”, continuó.

Roselyn Sánchez, quien no llegó a conocer directamente a Juliá, compartió su testimonio sobre cómo figuras como él fueron cruciales para su propia formación y la de muchos artistas de su generación.

“Personas como Raúl son una inspiración. Cuando yo me fui de aquí tenía una visión bastante clara de que quería ir a bailar a Broadway y lo he hecho todo, excepto eso. Si tú no tienes figuras que te inspiren, que te apoyen, y no tienen que ser familiares, si no te ves representado en figuras como Raúl Juliá o Rita Moreno, es más difícil. Tienes que verlo para creerlo”, compartió Sánchez.

Éktor Rivera, quien se ha desempeñado principalmente en escenarios como Broadway y West End, habló sobre la disciplina que se requiere para hacer este tipo de trabajo, una disciplina que el propio Juliá ejercitó durante toda su trayectoria actoral.

“Esa resistencia se la debo a que el puertorriqueño puede correr todas las bases. Me di cuenta de que era difícil. La energía que hay que tener es muy retante. Por los complejos que tenía, cuando me fui a Estados Unidos, por mi acento, empecé a tomar clases de dicción y demás. Era un gran reto enfrentarse a eso. Pero Raúl era una presencia grande. Cuando voy a una audición, hay muchas personas que se ponen a escuchar música y cosas así para motivarse, yo veo videos de Raúl Juliá actuando. Y ver su presencia y su talento, hablando en su acento, me da permiso de abrazar mi puertorriqueñidad como actor. Hoy día lo abrazo”, compartió Rivera.

Uno de los temas principales, acercándose al final del conversatorio, fueron los retos que todavía enfrentan los artistas puertorriqueños y latinos, tanto en el mundo del cine y televisión, como en el teatro.

“A veces dicen que no tenemos técnica, que no sabemos hacer cosas, que no sabemos actuar. Tenemos ese estigma todavía sobre nuestras cabezas, a pesar de que hay actores y cineastas puertorriqueños que han ganado hasta el Oscar. No saben escribirnos. Eso pasa porque no nos conocen. Somos tan diversos como latinos que el escritor norteamericano no nos conoce, no conocen nuestras culturas”, sostuvo Coll.

El cineasta Marcos Zurinaga, quien fue un amigo cercano de Juliá y trabajó junto a él en varios proyectos, aportó a la conversación, compartiendo su visión sobre lo que pueden hacer los puertorriqueños y latinos para salir adelante, usando como ejemplo, en parte, al propio Juliá.

“Esto es un proceso bien complicado en el que hay gente de diferentes culturas. Es bien frustrante para todos nosotros. Igual que hay sectores culturales, también hay diferentes estructuras de poder. Lo mismo pasa en las artes. Mucha gente puede lograrlo individualmente, pero si no tienes la ayuda de esas estructuras de poder puede ser muy difícil. Muchas veces hay que escribir. Es cierto que los actores son los que están frente a la pantalla, pero también es cierto que hay un montón de gente detrás de la pantalla haciendo que eso funcione. Hay un grupo de artistas creando un movimiento y una ruta. Pero, en general, hay que coger el toro por los cuernos y no dejarse intimidar. Esa era una de las cualidades más grandes de Raúl, que no se dejaba intimidar por nada. Hay que sentirse que uno realmente lo puede lograr”, dijo el director boricua.

Sánchez, por su parte, opinó que hace falta una mayor representación de puertorriqueños y latinos con poder decisional dentro de las artes, personas que sepan diferenciar y respetar las diversas culturas latinas que existen. Mencionó, además, que hace falta un mayor apoyo de comunidades latinas a contenido producido y dirigido a públicos latinoamericanos.