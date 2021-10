Un día antes de presentarse junto al pintor y declamador David Santiago en un recital de poesía que llevaría por nombre “Poesía e identidad”, el poeta y teatrero guayamés, Eduardo Bobrén Bisbal, falleció hoy a los 81 años. El evento cultural -de formato virtual- estaba pautado para mañana a las 8:00 p.m.

La hija del también diseñador de luces y escenografía, Iris Naomi, confirmó la noticia esta mañana a través de sus redes sociales. Con una tierna imagen junto a su papá, la mayor de cuatro hermanos expresó su dolor ante la irreparable pérdida.

“Hoy mi Quijote no está. Decidió mudarse y me ha dejado con un vacío y una tristeza enorme. No sé qué hacer con este dolor indescriptible. Mi viejito millennial, me has dejado sin corazón. Sé que no quieres que este así pero no se vale. Te amo, gracias por tu amor y sacrificios. Perdí a mi persona favorita, a mi alma gemela. Te amo, papá. Tu Noni. Hasta pronto, Eduardo, ya eres completamente libre como tu poesía”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Según una biografía publicada en la página oficial del educador que contaba con un bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Dirección Técnica y Diseño Teatral de la Universidad de Washington y otra en Artes en Educación de la Universidad Interamericana, su primera dirección teatral fue la obra “Cuando las flores de pascuas son flores de azahar”, escrita por Emilio S Belaval.

En su propia historia de vida Bobrén contó sobre cómo fue el acercamiento hacia Belaval para obtener los derechos de autor de la pieza. “Recibí una hermosa respuesta en una carta que le entregué a Santiago Lavandero, que se emocionó con las palabras escritas por don Emilio”, narró.

“... permiso a usted y a todos los maestros de teatro del sistema de Instrucción Pública para que se monte, para que se represente”, leía.

En 1975 contrajo nupcias con Iris M. Díaz, con quién procreó cuatro hijos que describía como “maravillosos”: Iris Naomi, José Eduardo, José Obed y José Manuel. Años después, se divorciaron.

A lo largo de sus décadas de trayectoria, el artista fue recipiente de varios premios como el Premio de iluminación por la obra “Acreedores” de August Strindberg (1971), Laurel de Oro Luminotecnia por la obra “El Zoológico de Cristal” (1979) y Mejor iluminación por la obra “Visitando al Señor Green” (2014).

En la década de los 90, Bobrén retomó la poesía y escribió algunos poemas que se transformaron en el libro de anécdotas de su relación con Maribel Núñez, con quien contrajo matrimonio en 2006. Eventualmente lo publicó y le puso el nombre de “Tiempo de amar”.

Actualmente, quien también fungió como gerente general de la Corporación del Centro de Bellas Artes, se desempeñaba como miembro del PEN de Puerto Rico Internacional.