El barítono brasileño llega a Puerto Rico para presentar su concierto “An Enchanted Evening with Paulo Szot”. La producción de CulturArte de Puerto Rico será este sábado 8 de mayo, a las 6:00 p.m., en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

El sol caribeño, la arena y la playa han sido un bálsamo para Paulo Szot. “Estar aquí es un privilegio. Estoy feliz de estar en la playa. Llevo muchos años viviendo en Nueva Jersey y este invierno ha sido largo y especialmente frío. Te imaginarás lo que significa esta maravilla de clima”, nos dice durante una entrevista telefónica.

“An Enchanted Evening with Paulo Szot” es especial para el cantante porque con este concierto retoma sus presentaciones después de meses de estar alejado de los escenarios debido a la pandemia. Las temporadas en las casas de ópera se cancelaron y muchos contratos se pospusieron o anularon. Para Szot, al igual que para muchos otros artistas, la crisis de salud mundial debido al COVID-19 ha significado un detente en su carrera.

“Esta es la primera presentación que hago en 14 meses. Ha sido bien difícil para todos.

Lo que ha significado a nivel humano, tantas muertes, tanta gente sufriendo, es terrible. En Brasil ha sido especialmente cruel y no hay un plan organizado para controlar la pandemia. Por suerte ya mi madre está vacunada, pero toda mi familia está en Brasil y me preocupa mucho el bienestar de ellos”.

El poder del público

Este sábado Szot contará con un aliciente adicional: tendrá público. “An Enchanted Evening with Paulo Szot” contará con el calor y los aplausos de la audiencia ya que está abierta al público con un aforo limitado debido a las restricciones gubernamentales por la pandemia

“Creo que voy a llorar. Para quienes hacemos teatro nos cuesta más acoplarnos a las modalidades digitales que han servido para mantener la presencia escénica. Para mí es muy difícil actuar frente a una cámara y hacer funciones sin público. Nuestras actuaciones se enriquecen con la presencia del público. Es una retroalimentación que le da vida a la presentación. Estar en el escenario es lo que nos inspira y nos crece como artistas”.

El barítono brasileño posee una trayectoria amplia tanto en el múndo de la ópera como de los musicales de Broadway, habiendo obtenido un premio Tony.

Familia de músicos

Sus padres, quienes emigraron a Brasil desde Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, como grandes amantes de las artes, expusieron desde muy temprano a Szot y a sus hermanos a estas experiencias. A los cinco años ya tomaba clases de piano y violín y a los siete se interesó por el ballet y la danza.

“Siempre le digo a mi madre que hacía falta en la familia un abogado o un médico. Que debió habernos educado para que por lo menos hubiera uno de cada uno, pero que va los cinco estamos involucrados en la música”.

La condición física que desarrolló gracias al baile le ha permito aceptar papeles que requieren de mucha estámina y fuerza. El mundo de la ópera ha evolucionado y aunque lo principal sigue siendo la voz, producciones de estilo más contemporáneo requieren de cantantes que tengan otros talentos artísticos.

“Ciertamente muchas veces se requiere que puedas desplazarte con agilidad en el escenario actuar, bailar, pero lo primordial en la ópera es la voz, todo lo demás es complementario. La voz es el canal de comunicación principal y hay que tener cuidado de no abusar del movimiento. Es preciso un delicado balance para que nada afecte el instrumento. Naturalmente, mi trasfondo me ha permitido aceptar papeles que requieren una forma física especial. De hecho, justo antes de la pandemia tuve una presentación en la Ópera de París que requería de mucha danza que me habría resultado imposible de representar si no tuviera la formación que tengo”.

Además del bel canto, Szot se ha presentado en varios musicales entre ellos “South Pacific” que le mereció un premio Tony en 2008. Proteger la voz y conocer sus propios límites son la clave para lograr una carrera prolongada, por eso es muy cuidadoso en lo que acepta representar.

“Cuando uno es joven acepta muchos papeles porque es importante darte a conocer, pero es bien importante saber hasta dónde se puede llegar. A medida que la voz va madurando el repertorio se va ampliando porque la capacidad vocal aumenta. Hay que ser astuto e inteligente para no truncarte la carrera por haberte esforzado cuando no debías”.

Sobre el programa del concierto Szot comenta que “cuando acordé con Guillermo Martínez, él fue claro en que quería que fuera un concierto variado. Hay piezas de musicales, canciones populares, ópera y zarzuela, que es la primera vez que canto este género y me ha encantado”.

Repertorio

-Let’s Do it (Overture) de Anything Goes

-Some Enchanted Evening de South Pacific

-I am, I Don Quichotte de Man of la Mancha

-I Have Dreamed de The King and I

-Romanza de Germán (Ya mis horas felices) de La del Soto del Parral

-Stars de Les Miserables

-Medley (Baubles, Bangles and Beads with Pacific song de South Pacific

-Medley (Stranger in Paradise / And This is My Beloved) de Kismet

-Summertime de Porgy and Bess

-Ombra mai fu de Serse

-Amor, vida de mi vida de Maravilla

-This is the Moment de Jekyll & Hyde

-Love, Come Back to Me de The New Moon

- All I Care About is Love de Chicago

- Guidos’s Song de Nine

-Being Alive de Company

-This Nearly Was Mine de South Pacific

Detalles

“An Enchanted Evening with Paulo Szot” es este sábado, a las 6:00 p.m., en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Los boletos se pueden conseguir en el Centro de Bellas Artes de Santurce en el (787) 620-4444, o a través de Ticket Center. Para información puedes llamar al (787) 620-5262; o visitar culturartepr.com.

Szot en breve

Comenzó a cantar profesionalmente en 1990 con el Conjunto Nacional Polaco de Canción y Danza “Slask”, e hizo su debut operístico en una producción de Il Barbiere di Siviglia en el Teatro Municipal de São Paulo. Después de protagonizar el renacimiento de Broadway de South Pacific en el Lincoln Center, ganó los premios Tony, Drama Desk, Outer Critic’s Circle y Theatre World por su interpretación de Emile De Beque en 2008, convirtiéndose en el primer actor brasileño en recibir tales honores.

Entre sus participaciones en el Metropolitan destacan el rol de Sharpless en Madama Butterfly en la temporada 2019-2020; Falke en Die Fledermaus en las temporadas 2015-2016 y 2013-2014; el Capitán en The Death of Klinghoffer en la temporada 2014-2015; y un concierto junto a la New York Philharmonic y Liza Minnelli, dirigido por Marvin Hamlisch, en la temporada 2008-2009.

(CulturArte)