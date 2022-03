Intentar responder cómo no es hasta el año 2022 que se celebra un primer Festival de Teatro de la Mujer en Puerto Rico es, a su vez, recalcar la falta de equidad de género en el espacio cultural, que también se extiende a otros sectores de la sociedad.

Y es que si el rol de la mujer estuviera visible en todas y cada una de las funciones que requiere levantar el telón en Puerto Rico, no sería necesario hacer énfasis en la realización de un Festival de Teatro de la Mujer en la isla. Sin embargo, el panorama es distinto, ya que, si bien es cierto que las actrices puertorriqueñas tienen un rol proactivo frente al público, poco se conoce sobre la labor que realizan muchas tras bastidores para tener una cartelera teatral en Puerto Rico.

Precisamente visibilizar a la mujer dentro de la labor teatral desde las actrices, productoras, directoras, equipo técnico y producción es el objetivo principal del Festival de Teatro de la Mujer que estrenará a partir del 11 de marzo en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón con una cartelera liderada por féminas en y fuera del escenario.

El festival respaldado por el municipio de Bayamón, que surgió gracias a la iniciativa del actor y productor Ulises Rodríguez, tendrá a cerca de 61 mujeres trabajando desde diversas funciones para concretar las puestas en escena de cinco excelentes producciones teatrales.

La cartelera incluye las obras “El cuerpo perfecto”, “Las jevas de Bayamón”, “Torcidas”, “Blanco temblor” y “Shirley Valentín” bajo el liderato de féminas. La cartelera inicia el 11 de marzo y concluye el 10 de abril de 2022.

“La visibilidad de la mujer en el teatro es importante, sobre todo para efectos del público. Las actrices tenemos un rol activo y en Puerto Rico por lo menos hay muchas productoras trabajando. Las actrices de teatro en los últimos años son las que mueven una cantidad mayor de público. Los juntes del pasado como Ángela Meyer, Johanna Rosaly y Camile Carrión… años después Marian Pabón, Cristina Soler, Suzette Bacó y Yamaris Latorre esas actrices siempre han halado audiencia. Pero hay muchas posiciones en el teatro que se han asumido que son de hombres, como las posiciones técnicas, diseño de luces, dirección, libretistas, diseño de fotografía… y este festival viene a empujar y a mostrar que la gente sepa que hay mujeres muy capaces en todas esas áreas. Nosotras las mujeres hemos llegado a un límite y los movimientos para empoderar a la mujer están muy presentes en nuestra sociedad y el teatro es un reflejo de la sociedad”, explicó la actriz Alfonsina Molinari, quien es la productora de Producciones Girasol, a cargo de presentar el monólogo “Shirley Valentín” los días 8, 9 y 10 de abril. Esta pieza cierra el festival.

En esa misma línea, la directora Emineh De Lourdes reconoció que la relevancia del festival es abrirles las puertas a todas las féminas que se desempeñan en el quehacer teatral y que, ante la falta de reconocimiento, no gozan de oportunidades laborales.

“La parte técnica de esta iniciativa es la más importante porque son los hombres quienes la dominan. Hay muchas mujeres que lo hacen y hasta a mí me ha abierto los ojos porque hay muchas trabajadoras y por eso es necesario este tipo de exposición”, reiteró De Lourdes.

A reclutar trabajadoras

Esa visibilidad no se limita a la audiencia, sino también al gremio teatral puesto que ella misma admitió que muchas veces no se recurre a trabajar con mujeres en las diversas funciones del teatro porque se tiene un vínculo estrecho y confianza con otro profesional con el que ha trabajado por años y “uno se va a la segura por la costumbre”.

“Honestamente hay muchas mujeres trabajando, más de lo que uno conoce. El detalle es que uno se acostumbra a trabajar con los que uno conoce y en su mayoría son hombres. Ahora es que me doy a la tarea de buscar ese grupo de mujeres trabajadoras en la parte técnica. Por ejemplo, necesitaba una escenógrafa y me refirieron a tal y tal. Es mi culpa porque no tenía ese conocimiento, pero esto es parte del proceso de aprender. Esto es lo bueno de este festival. Es como en el cine, antes eran todos hombres y ahora puedes ver rodajes completamente hechos por mujeres en la parte técnica. En el cine se promueve el rol de la mujer un poco más. Tenemos que educarnos y me incluyo. Todavía nos falta mucho, pero vamos sumando iniciativas como estas”, admitió la directora a quien le encantaría que otras jóvenes estudiantes sigan sus pasos en la dirección de producciones teatrales en Puerto Rico.

Asimismo, la directora recordó que los estudios de Drama en las universidades en la isla han comenzado a separar currículos dedicados a la parte técnica, y otras al desarrollo y estudio actoral. “Muchas mujeres están estudiando la parte técnica, escenografía, utilería, regiduría… porque no todo el mundo quiere estar frente a cámaras. Esto es maravilloso”, puntualizó.

Por su parte, la actriz y productora Madelyn Ortiz agradeció el hecho de que en medio de los movimientos feministas que abogan por una equidad de género y justicia a las mujeres en todos los sectores, político-social, económico y cultural se inserten iniciativas como el festival, que procura reconocer los roles de la mujer en los espacios creativos.

“Desde nuestra trinchera del teatro también hay que expresarse y dejarse sentir”, indicó Ortiz, quien forma parte de la pieza “El cuerpo perfecto”, texto creado por la escritora Eve Ensler, que es un reflejo de las presiones que se ejercen sobre la mujer a nivel estético.

“Al estudiar esta obra y llevarla a la actualidad hay una presión sobre la mujer que en todo momento es ‘quítate de aquí', ‘ponte atrás’ porque (la apariencia física) es peligrosa y es una forma de violencia a la mujer. En especial a las jóvenes y nenas que no se atreven a salir de las casas si no se ven igual que los filtros que usan en su celular. Mujeres que no disfrutan su sexualidad por estar acomplejadas de su cuerpo por un embarazo, desórdenes alimentarios o cualquiera sea el caso”, explicó Ortiz.

Madelyn Ortiz y Carola García (David Villafane/Staff)

Sobre la temática de las producciones, las tres gestoras teatrales, junto a la actriz y directora Carola García y la productora de Teatro Breve, Naíma Rodríguez, coincidieron en que las obras no van dirigidas exclusivamente a una audiencia de mujeres, sino a todo tipo de público. Los temas que presentan las piezas son basados en historias relacionadas a las féminas hilvanadas con un toque de humor.

En el caso de “Blanco temblor”, se trata de una historia escrita por Carola García. La pieza que estrena en el festival es basada en la experiencia de García como paciente de salud mental con “bipolaridad y sobreviviente de suicidio”.

“Es vital tocar los temas de salud mental en la isla. Es una historia basada en mi vida y cómo el personaje de ‘Marina del Mar’ (interpretado por Isel Rodríguez) va del tránsito de la oscuridad a la luz. Estos temas hay que tocarlos porque lamentablemente las noticias y los medios nos recuerdan como esta pandemia para las mujeres ha sido muy fuerte. Hay un aumento de violencia de género, feminicidios, aumento en los intentos suicidas, el aumento de la depresión y de la ansiedad y de cuán afectada está la salud mental, en especial para las mujeres. Hace falta hablar de estos temas, hace falta llevarlos al teatro. Es importante hablar de esto desde una manera donde el humor y la parte juguetona estén presentes, claro siempre con la seriedad que amerita”, afirmó García sobre la pieza que dirige y que es producida por Teatro Público.

Cinco producciones

La cartelera del Festival Teatro de la Mujer presenta cinco producciones teatrales, todas integradas por un equipo de trabajo por mujeres, desde las actrices, productoras, directoras, equipo técnico y producción.

Cada casa productora identificó una entidad sin fines de lucro que trabaja en dar apoyo y ayuda a las mujeres puertorriqueñas y que se beneficiarán de las funciones. Las organizaciones son ANDA (Asociación Nacional Desórdenes Alimentarios), Pro Familias, Mediolocca Nacional y Paz para la Mujer.

El cuerpo perfecto (11-13 marzo)

Melissa Rodríguez, Yamaris Latorre y Madelyn Ortiz. (Suministrada)

La pieza recoge historias de todo tipo de mujer. Todas con un elemento en común: ¿cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo? Con tres actrices en escena, la autora logra llevarnos desde los dilemas del bótox, las cirugías estéticas y las dietas, hasta vivir oculta bajo una burka. No importa la cultura o su trasfondo, toda mujer se siente presionada por la sociedad a “encajar” en un prototipo de belleza o peor aún, se siente presionada a “ser buena”.

Las jevas de Bayamón (18-20 marzo)

Melissa Rodríguez, Isel Rodríguez, Lucienne Hernández y Cristina Soler. (Suministrada)

El colectivo Teatro Breve presenta una versión especial del exitoso show Noche de Jevas. Las Housewives, Guanina, Luna y Vecky serán parte del espectáculo. “Las jevas en Bayamón” es un show creado exclusivamente para el Festival de la Mujer.

Teatro Breve presenta su show de stand-up comedy de mujeres. Una selección de mujeres comediantes de distintas generaciones narran sus historias más graciosas en segmentos breves de 15 minutos. Amor, desamor, vejez, aventuras y cotidianidad son algunos de los temas que las Jevas saben hablar.

Torcidas ( 25- 27 marzo)

Actrices de Torcidas. (Suministrada)

Un choque entre madre e hija. Laura es una joven que se encuentra en una constante búsqueda por comprender todos los conflictos que están ocurriendo a su alrededor. Al no poder entenderlos ni saber cómo manejar este sinnúmero de emociones que está experimentando por primera vez, desarrolla cierta rebeldía en contra de su madre y la culpa de todos los problemas.

Blanco temblor (1-3 abril)

Isel Rodríguez y Carola García. (Suministrada)

La pieza cuenta la historia de Marina del Mar, doctora en astrofísica cuántica, puertorriqueña, bipolar, sobreviviente de suicidio, con una enfermedad de nacimiento: no puede temblar. Presenciamos el encuentro de Marina del Mar con sus afectos vivos y muertos, su tránsito por los abismos y las luces de su psiquis.

Shirley Valentín (8-10 abril)

La actriz Alfonsina Molinari. (Suministrada)

Este monólogo de la actriz y productora Alfonsina Molinari trata sobre “Shirley Valentín”, el alter ego con el que una ama de casa y madre de familia se rebelará y abandonará el encorsetado papel que la sociedad le ha otorgado; todo bajo el prisma del humor, la ternura y la comprensión.

Los boletos para todas las producciones están disponibles en PRTicket.com, o a través del número 787-200-7110.