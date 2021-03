La competencia estudiantil de recitación de poesía en inglés, Poetry Out Loud Puerto Rico, se llevará a cabo este jueves, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el anfiteatro del Archivo General de Puerto Rico. La final de la competencia, que es auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), se celebrará de forma virtual a través de las páginas de Facebook del ICP y de Poetry Out Loud.

Debido a las medidas de prevención de contagios contra el COVID-19, no se recibirán estudiantes ni público general en el lugar del evento, solo estarán los jueces evaluando la presentación de los nueve finalistas, que harán su acto a través de videoconferencia. Los nueve finalistas que buscan representar a Puerto Rico en la competencia en Estados Unidos son: Andrea Acevedo, de la Academia Santa María Reina en Ponce; Matías Coss Hernández, de la Escuela Secundaria de la UPR (UHS) en San Juan; Natasha Acevedo, del Colegio San Agustín de Cabo Rojo; Victoria Monteagudo, de TASIS Dorado; Max Feliciano Laracuente, del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM); Karina R. Landrón, de Dorado Academy; Layza Cordero, de The School of San Juan; Lorean Delgado, de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan, y Jeika Colón Vega, de First Bilingual Preparatory School en Aguadilla.

Estos jóvenes fueron seleccionados en una ronda semifinal que se llevó a cabo el pasado mes de febrero. Para esa etapa, un panel de jueces evaluó las recitaciones en vídeo de 20 estudiantes declamadores de todo Puerto Rico, en una reñida competencia que afloró lo mejor del talento joven puertorriqueño.

Este año, la competencia llevó a cabo todas sus etapas clasificatorias en modalidad virtual, siguiendo las medidas de prevención para reducir el riesgo de exposición al COVID-19. Con el apoyo invaluable de sobre 50 maestros y personal escolar alrededor de todo el archipiélago, los estudiantes participantes recibieron talleres y mentorías virtuales en literatura, escritura creativa y artes escénicas gracias a nuestro equipo de poetas mentores y educadores. Pese a los retos enfrentados, 20 escuelas públicas y privadas de cuatro regiones educativas de Puerto Rico lograron organizar certámenes escolares para seleccionar sus representantes y avanzar a las próximas etapas de la competencia.

El ganador de Poetry Out Loud Puerto Rico recibirá $200, igualmente, su escuela recibirá un estipendio de $500 para la compra de libros de poesía y materiales relacionados. Por su parte, el primer finalista recibirá $100 y su escuela recibirá $200 para materiales de poesía. Nuestro campeón o campeona representará a Puerto Rico en la Final Nacional, compitiendo contra los demás ganadores de los 50 estados, Islas Vírgenes y el Distrito de Columbia. La Final Nacional de POL 2021 se llevará a cabo el jueves, 27 de mayo, y se transmitirá a través del portal arts.gov. Esta etapa ofrece $50,000 en premios para estudiantes y estipendios para escuelas, incluyendo el gran premio de $20,000 para el Campeón Nacional de Poetry Out Loud 2021. Poetry Foundation es la organización que provee y administra todos los aspectos de los premios.

Para información adicional pueden acceder a la página poetryoutloudpr.org y mantenerse pendiente a las redes sociales de Poetry Out Loud Puerto Rico y el ICP. Escuelas y estudiantes interesados en formar parte de las próximas ediciones de Poetry Out Loud, pueden contactar a la Oficina de Apoyo a las Artes y el Quehacer Cultural a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected]