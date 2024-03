Funeral del profesor y crítico de cine Luis Trelles Plazaola será en Buxeda en Hato Rey

Para celebrar su imborrable huella y recordar su vida, la familia de Trelles Plazaola que llegó a la isla en 1961, exiliado de Cuba celebrará mañana, sábado, 2 de marzo a partir de las 10:00 am el velatorio del profesor y crítico del séptimo arte en la Funeraria Buxeda en Hato Rey. Mientras que el domingo, 3 de marzo se realizará a las 12:00 p.m. una misa en la Capilla Mayor de la Universidad del Sagrado Corazón, según informó su hijo el periodista Luis Trelles en una publicación en las redes sociales.

“Lo vamos a estar velando en la Funeraria Buxeda de Hato Rey mañana sábado a partir de las 10 am. Hay mucha vida para celebrar y recordar. También habrá una misa en la Capilla Mayor da la USC el domingo al mediodía”, anunció en la publicación.

Lamentan su muerte y recuerdan su legado

“Me acabo de enterar que mi profesor de Cine murió este miércoles 28 de febrero a sus 94 años. Cuando llegué a COPU tomé uno de los cursos básicos con él. Todos en el pasillo (la Escuela era, literalmente, un pasillo) hablaban de lo estricto y difícil que era Trelles. Sin embargo, recuerdo que cuando aquel hombre, con cinco grados universitarios y un impresionante conocimiento sobre el Cine, comenzó a hablar supe que iba a ser mi aliado en eso del Séptimo Arte. Tomé cuatro clases más con él: Historia del Cine, Cine Contemporáneo, Crítica de Cine, Cine y Literatura… Siempre me gustaba ir a donde él para saber qué le había parecido tal o cual película que estaban dando en el Cine”, expresó el director y productor de televisión Rubén Román en una extensa reflexión sobre su relación con el fenecido profesor.

“Cuando empecé a escribir de cine e ir a las funciones de prensa, yo era la mascota del grupo. Para aquel entonces solo éramos cinco o seis haciendo esto. Ileana Cidoncha y Luis Trelles eran los veteranos. Siempre me hicieron sentirme bienvenido. Fue gracias a una recomendación personal de Luis que en el 2008 asistí a un simposio de crítica de cine en México. La última vez que lo vi fue el año pasado, no recuerdo si en el screening de Past Lives o Beau is Afraid. Se veía igualito que siempre, caminando a paso ligero. Extrañaré nuestras tertulias cinematográficas”, sostuvo Alegre.