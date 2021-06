Cuando el actor Gerardo Ortiz se convirtió en padre prometió hacer todo lo posible para brindarle a sus hijos las herramientas necesarias para que fueran felices. No tenía certeza de muchas cosas, pero de esa felicidad, no tenía dudas.

Vico y Gonzalo, frutos de su relación con la también actriz y bailarina Evelyn Rosario, llegaron a su vida en su temprana adultez para revolucionarlo todo y convertirse en sus verdaderos maestros.

Hoy, que Vico tiene 30 y Gonzalo 27, el intérprete mira para atrás y agradece a la vida por todo el camino andado y por la oportunidad de criar, junto a su esposa, en amor y libertad.

Esa filosofía de crianza fueron claves para entender y abrazar a Vico, quien hace cinco años se reconoció como una persona no binaria, una identidad de género que escapa los límites binarios de hombre y mujer.

La nueva identidad de género de Vico -que también es artista-, vino acompañada de mucho amor, comprensión, así como de preguntas con las que Gerardo y Evelyn buscaban aprender, siempre abiertos y dispuestos a crecer junto a sus hijes.

“Creo que nadie está preparado para ser papá, honestamente”, revela Gerardo en entrevista telefónica. “Te diría que la paternidad para mí ha sido sobre todo un gran reto porque la vida, literalmente tu vida, es distinta a partir de la llegada de esa primera criatura”, reflexiona.

La suya dio un giro de 360 grados con la llegada de Vico, quien desde antes de nacer le comenzó a dar lecciones, siendo la primera que nació por cesárea y no vía vaginal, como había planificado su madre. Luego llegaron otras enseñanzas con respecto a la religión que practicaban de forma ferviente y sin muchos cuestionamientos.

“Nuestros hijos han sido nuestros maestros. Yo he sido como un guía en sus vidas y quizás puedo echármelas de que les enseñé a guiar y cosas así, pero fuera de eso, ellos fueron los que nos guiaron a nosotros. Cada cosa que pasó en nuestras vidas fue dirigida por ellos. Todo esto que te esto estoy diciendo con respecto a la religión fue curiosamente gracias a Vico que nos obligó a desaprender porque sus preguntas fueron confrontándonos a mirar desde otro lugar las cosas que dábamos por sentadas porque cuando las cuestionábamos nos decían que tenían que ser así por fe, porque era la única manera. Pero ellos nos enseñaron otras maneras”, confiesa Gerardo.

Gerardo Ortiz y su esposa, Evelyn Rosario, tienen una relación estrecha con sus hijes Gonzo y Vico.

Esa forma desprendida y responsable desde donde ha asumido su paternidad ha hecho que sus hijes sientan la confianza de hacer preguntas de todo tipo y conversar sin miedos. Por eso, cuando Vico le confesó vía telefónica desde Los Ángeles -donde vive- que era lesbiana, (algo que ocurrió previo a su reconocimiento como persona no binaria), no hubo reclamos ni silencios incómodos, sino todo lo contrario. “Le preguntamos si estaba feliz y nos dijo que sí. Nunca hubo problema con eso. Lo que lamentamos…”, dice emocionado, “es no haber estado ahí para abrazarle en ese momento porque esos son los momentos en que quieres estar ahí para abrazar a tu hijo”, agrega.

“Es algo que todavía nos angustia y por eso me da tanta rabia con los padres que cuando un hijo les confiesa algo así, lo que hacen es que los botan de la casa como si hubiesen cometido un crimen. Ese tiene que ser el dolor más grande que pueda jamás vivir un hijo”, abunda, quien admite que como parte de la sociedad patriarcal y machista que vivimos, él también llegó a tener sus propios prejuicios, pero el amor se antepuso a todo.

Tiempo después de su salida del clóset, cuando Vico le dijo que cambiaría su nombre a Vico Ortiz -como parte de su reconocimiento como persona no binaria-, tampoco hubo traumas ni reclamos. La única pregunta fue si el cambio de nombre también implicaba un cambio de sexo y la respuesta fue que no.

Gerardo Ortiz y su hije Vico

“Esa fue la única pregunta que le hicimos porque queríamos saber si teníamos que prepararnos a nivel emocional para ese proceso, pero nos dijo ‘eso no’. Con lo del nombre no tuvimos ningún problema porque le decimos Vico desde chiquite, igual que a Gonzalo le decimos Gonzo. Incluso nos pareció chévere el cambio porque a nivel artístico en Estados Unidos hay otra Victoria Isabel, pero el único Vico es Vico C y ahora Vico Ortiz”, indica el veterano actor con evidente orgullo.

Lo que ha tenido que aprender tanto él como su esposa en este proceso es a utilizar el lenguaje inclusivo, empleando el uso de morfemas como la letra ‘e’ para hacer hincapié en la diversidad. Gerardo sigue aprendiendo y desaprendiendo, al punto de que se ha convertido en un defensor del lenguaje inclusivo en sus redes sociales donde trata de educar sobre la diversidad y la riqueza del lenguaje, dejando a un lado los prejuicios.

Gerardo Ortiz tiene una relación estrecha con Vico desde que era niñe.

“Hay personas que supuestamente no tienen problemas en aceptar la diversidad, pero oye que no se metan con el idioma, y yo digo, ¿en serio? ¿No se pueden meter con el español que es un idioma tan rico y con tantas posibilidades? Hay personas que critican mucho el lenguaje inclusivo, pero no pueden diferenciar entre ‘hay’, ‘ay’ y ‘ahí’, personas que les molesta que donde había una ‘a’ o una ‘o’, ahora haya una ‘e’ para ser más específicos y honrar lo que ha sido invisible por tantos años”, comenta, quien exhorta a “jamaquear” los conceptos aprendidos y dejar las etiquetas a un lado.

Como padre al fin, Gerardo admite que ha sentido miedo por Vico, sobre todo, por el odio y la violencia que todavía vive la comunidad LGBTTIQ+ por vivir y amar libremente. “El miedo tanto de Evelyn como mío es que ese odio irracional infundado principalmente por el fanatismo religioso pueda hacerle daño. Lo otro es que la rechacen en su trabajo por haber decidido ser quien es, por haber decidido ser libre, ser feliz, que alguien pueda atentar contra su talento y todas las cosas maravillosas que ha aportado simplemente porque un dueño de una empresa o de estudio de televisión tenga esas creencias”, dice.

Pero al ver a Vico todos esos temores se disipan. Elle es libre, feliz y, contrario a lo que alguna vez imaginó, las puertas en Hollywood se le han abierto ahora más que nunca. “Hemos visto el paso a paso de Vico de manera natural, como es elle, fluide, genuine abierte, como ha sido siempre”, señala.

“Elle está por encima de cualquier cosa, está fuera de liga…”, continúa.

Gerardo Ortiz está orgulloso de la familia que ha formado junto a Evelyn Rosario con sus hijes Gonzalo y Vico.

Al preguntarle qué comparte con sus hijes, Vico y Gonzalo, admite que el sentido del humor y, por supuesto, el amor por las artes, que también heredaron por parte de su madre. Vico es actore y sigue desarrollando su carrera y Gonzalo es músico y tiene su banda musical, Calamity.

“La verdad es que admiro todo de mis hijos. Son unos fajones, son autodisciplinados, los dos han ejercido lo que le gusta y siento que son felices”, concluye Gerardo con la satisfacción de haber cumplido con esa promesa que les hizo al nacer.