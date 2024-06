Gran Feria de Autos Antiguos: Apuestan a histórico relanzamiento

“Algún día, yo me voy a comprar un carro de esos”.

Era un Porsche 911 color azul y, aunque no contaba con la edad requerida para guiar, el reconocido productor y conductor de radio y televisión, natural de San Juan, se conformaba en contemplar el modelo que tanto llamaba su atención.

“A mí siempre me han gustado los carros. Pero ese carro yo lo adoraba. Hasta que un día me lo compré, un ‘porchesito’ viejo de 1967 que, de hecho, lo tengo hace como 20 años. Entonces, ahí empecé con uno, después seguí comprando otro y por ahí he seguido”, confesó el presentador del programa Jugando Pelota Dura.