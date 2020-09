Hermes Croatto tiene a su cargo el cierre de la celebración virtual de los 500 años de la fundación de la isleta de San Juan por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con un concierto que, promete, apelará al orgullo patrio. El cierre de la programación especial “Celebremos a San Juan Virtual” se llevará a cabo el domingo, 27 de septiembre a las 6:00 p.m. a través de su página de Facebook.

“Después de hacer el concierto virtual para el Día de los Padres, estaba buscando la oportunidad de hacer algo más brutal y Carlos Ruiz Cortés, director del Instituto me llama para decirme que estaba planificando la celebración de los 500 años de la isleta de San Juan y que quería que hiciera el concierto del cierre. Le dije que, más allá de un concierto, podíamos hacer un especial para lograr a través de un poco de música llevarle a la gente la historia. Le presenté un libreto y ahí empezó la jornada”, explica Croatto.

La primera tarea fue la selección del repertorio. El especial de casi una hora contará con 10 canciones, entre las que se encuentran temas de Croatto y de su padre, Tonny Croatto.

El joven cantante comenta que su deseo era hilvanar una historia a través de las canciones que avivara el orgullo patrio. Como parte de esa tarea, comenzó a buscar en los discos de su papá y allí encontró un tema muy especial que se convirtió en la apertura del programa.

“Lamentablemente en un disco sacas de ocho a 10 temas y hay canciones que se pegan y otras que casi ni se conocen y se quedan paralizadas en el tiempo. Me vino a la mente una canción de papi y puse un disco que casi no se había escuchado, lo grabó antes de que yo naciera. Entonces encontré una canción que se llama ‘Perfiles de mi ciudad’, escrita por él y que es un homenaje a San Juan. Se me salieron las lágrimas. Es como una colaboración con papi desde el más allá. Es algo bien espiritual”, explica Croatto con gran emoción.

En ese momento, Croatto le envió la canción a su sobrino y director musical, Ale Croatto, y le dijo que quería abrir el especial con ella. Ale sacó la guitarra, buscó los acordes y decidieron hacerla acústica.

“No pudimos grabar la canción en vivo donde la interpretamos para el vídeo por el eco del lugar y el viento que se colaba por el micrófono, pero lo hicimos ‘live’ en el estudio. Normalmente grabas primero instrumentos y luego la voz. Aquí grabamos juntos y en vivo. Queríamos mantenerla así, no le añadimos ningún instrumento, no producimos nada para que quedara perfecta”, explica el intérprete de Borikén.

El concierto fue grabado en distintas instalaciones a cargo del ICP como el Fortín San Gerónimo, Casa Blanca y la sede del Instituto, entre otros. Para Croatto esto le da un toque muy especial, pues se trata de espacios con los que la mayoría de los puertorriqueños han estado familiarizados desde niños. Croatto une la música con datos históricos de interés para hacer del programa uno ameno y a la vez educativo, sin caer en lo aburrido.

“Quiero que la gente aprenda de lo que estamos celebrando y de los edificios más importantes del Viejo San Juan. Esos edificios emblemáticos que hemos visitado desde niños los vemos como algo normal y no entendemos la majestuosidad, el valor histórico, cultural y arquitectónico que tienen. Quiero provocar un acercamiento de la gente a estos lugares y despertar un sentimiento y el deseo de visitarlos”, destaca.

El concierto se transmitirá a través de la página de Facebook del ICP y el deseo de Croatto es que permanezca accesible al público por mucho tiempo, como un documento que facilita el acceso al bagaje cultural e histórico de la isleta de San Juan.

“Quiero que sea una pieza que siempre este accesible. Quiero que sea perpetuo y presente. Que mi hijo lo pueda ver dentro de 20 años. Que sea un documento histórico, que nos haga recordar nuestra historia y nuestra identidad”, asegura.

Más cerca de la gente

Croatto creció ante el ojo público. De niño el país lo vio con ternura por ser hijo de un cantante muy querido por los puertorriqueños. Al crecer, Croatto demostró su talento y además de hacerse de una carrera en la música, junto a su esposa, Viviana Santana, produjo algunos programas especiales, entre ellos destaca “Croatto, la huella de un emigrante”, ganador de un premio Emmy en la categoría de documental cultural en el Suncoast Regional Emmy Awards.

A principios de año, lanzó el vídeo del tema “Borikén tú eres y yo soy” con muchas esperanzas de que fuera exitoso. Sin embargo, la llegada de la pandemia y la cuarentena lo hizo dudar de eso y, al igual que a muchos puertorriqueños lo dejó confinado en su hogar, desempleado y con la ansiedad ante una situación tan nueva y desconocida.

Así fue como un día, le dijo a su esposa que sacaría sus bocinas a la marquesina y comenzaría a cantar para los vecinos. Santana le advirtió que corría el riesgo de que el guardia de seguridad le llamara la atención, pero el persistió y salió a cantar.

“Le dije a Viviana de toda la gente que debía tener ansiedad y a través de la música quería traer un poquito de paz. Busqué las bocinas, las enchufé, hice una pequeña prueba y cerré los ojos y me puse a cantar lo que me venía del corazón. No sé cuánto estuve en la primera canción y cuando abrí los ojos, vi a mis vecinos desde las puertas de sus casas. Sentí ese abrazo de lejos. Me grabaron con sus teléfonos y eso se regó. No fue un ‘live’, fue algo para mis vecinos”, recuerda.

Entonces comenzaron los mensajes pidiéndole que hiciera un ‘live’ por sus cuentas de redes sociales y junto a su esposa organizaron uno en la sala de su casa. El resultado fue bueno y por ahí siguió porque siente que es su manera de contribuir a que las personas encuentren un poco de sosiego en una situación tan difícil que enfrenta el mundo entero.

“Siempre he sido orgánico, pero de momento esto de ser sincero, de decir mira aquí estoy, tomó un giro, una importancia mucho más relevante que antes cuando nos llenábamos los ojos con grandes producciones y de momento lo que era sencillo nos gustó. Al principio los ‘live’ eran en casa, cuando nos dimos cuenta de que esto iba pa' largo, que no vamos a poder tocar en un teatro en buen tiempo, decidimos hacer un material más visual. Ahí surge la oportunidad de hacer el especial del Día de los Padres al aire libre en una residencia en el Barrio Las Lunas en Caguas”, recuerda el cantante de 38 años.