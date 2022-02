Para el puertorriqueño Jorge González Santos, la creación de sus piezas artesanales tienen como razón principal la experimentación con materiales y la difusión de sus conocimientos. Por eso, en su Escuela de Oficios, en Santurce, se crea un espacio en el cual se una sinergia entre artistas y artesanos que, no solo aprenden las distintas técnicas ancestrales que se han utilizado en la isla por siglos, sino que se crea un ambiente de colaboración muy enriquecedor.

En reconocimiento a su labor y su aportación al desarrollo de las artes y la cultura, González Santos es uno de 63 artistas que recibirá una beca del programa “2022 USA Fellows” de la prestigiosa fundación United States Artists de $50,000 sin restricciones. La camada de 2022 USA Fellows es la más grande en los 16 años de historia de la organización y se otorgan a artistas en cualquier etapa profesional, mediante un proceso riguroso de nominación y selección por jurado. Las becas se otorgan en las disciplinas de arquitectura y diseño, artesanía, danza, cine, medios de comunicación, música, teatro y actuación, artes tradicionales, artes visuales y escritura.

PUBLICIDAD

“Es bien importante que nosotros en Puerto Rico tengamos un reconocimiento a la par con la producción cultural de Estados Unidos. Que mientras esa relación esté establecida, en la medida que mantengamos una relación política con los Estados Unidos que sus productores culturales o todo tipo de productor, responda bajo la misma equidad”, expresó el artista. “Es interesante el reconocimiento que reciben aquellas personas que trabajaron para esta oportunidad. Por ejemplo, la bailarina y coreógrafa Viveca Vázquez trabajó toda su vida y ahora en su etapa madura también recibió este reconocimiento. Lo veo que esto responde al esfuerzo de trabajadores que van en defensa del arte latinx”.

Para González Santos esto es un reconocimiento que le cambiará la vida en términos económicos y artísticos. “Este es un honor inmenso. Es lo más grande que recibido en mi vida y es bonito, porque impacta mi práctica y mi vida personal, ya que no tengo que responder al uso de estos gastos”, mencionó el artesano. “Esto representa para mí el que yo pueda generar un fondo de retiro inicial, por ejemplo. Que yo pueda mirar hacia lugares que es muy difícil mirarlo desde las prácticas artísticas. Es algo bien valioso. Que estas oportunidades estén, son de mucho valor, porque uno va empatando la pelea con aquellos a los que tenemos responderle en cuanto a gastos, infraestructura y las cositas pequeñas, que son bien importantes”.

Jorge Gonzalez Santos, de padre mexicano y madre puertorriqueña, tuvo inclinaciones artísticas desde muy pequeño. (David Villafane/Staff)

Inicios

González Santos, de padre mexicano y madre puertorriqueña, tuvo inclinaciones artísticas desde muy pequeño, razón por la cual decidió estudiar en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, enfocándose en el campo de las artes visuales, con una educación basada en la experiencia con distintos materiales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una vez terminó sus estudios en arte, su vida profesional tomó un atajo momentáneo al sentir un gran interés por la jardinería, algo que practicó por varios años y donde obtuvo conocimientos de botánica y de las plantas, algo que hoy día ha implantado también en sus trabajos.

Con el tiempo, comenzó a profundizar en los recursos y los materiales, así como qué otras relaciones pueden extenderse de ese punto de vista, algo que lo acercó nuevamente al arte. Fue bajo esa nueva perspectiva que quiso adentrarse y aprender procesos artesanales locales. “He tenido el apoyo de una comunidad artesanal que me han ayudado a extender esos principios de mediar conocimientos tradicionales. Pero hay un proceso de experimentación a través de la creación de esos espacios que se da desde mi formación en arte”, indicó. Fue de ahí que surgió Escuela de Oficio, que resultó como parte del pensamiento de espacios, plataformas o lugares donde se podrían dar intercambios de ideas.

En el taller de Estudio de Oficio se trabajan distintas técnicas, como la de alfombra de enea, donde se crea una trenza, que luego se organiza en un patrón de espiral cuadrado. (Suministrada)

De hecho, según el puertorriqueño, en ese punto en su vida tuvo un gran interés por aportar su granito de arena a la comunidad artesanal que tanto le había dado, pero que además le permitió abarcar la realidad de la cultura boricua. “Me interesó mucho repensar mi andar junto a los artesanos y artesanas puertorriqueñas y eso me abrió un mundo de posibilidades para repensar todo lo que les informaba a ellos como comunidad. Eso fue un puente directo hacia el asumir las distintas herencias que llevamos desde la indígena, la negra, la española y esa norteamericana que llega a establecer una infraestructura de poder”, expresó.

PUBLICIDAD

Escuela de Oficio

De ahí, el artista comenzó a relacionarse con comunidades locales identificadas como indígenas y con una gran diversidad de trabajadores culturales que trabajan desde otro ángulo artesanal, no necesariamente artístico, que le llamó mucho la atención y le abrió aún más la perspectiva. “Desde ahí yo me hago artesano, que es otra identidad que yo cobro y respondo a distintas comunidades en esos compromisos”, explicó González Santos, quien utiliza la planta de enea, que él mismo cosecha y tala, con la ayuda de varias personas, en la reserva natural Los Frailes, localizada en Canóvanas, propiedad de Para La Naturaleza. “Yo aprendí técnicas y el cultivo, algo que es muy importante para mí. El ir a cosechar el material me permitió reconocer que en esos procesos un artesano puede compartir sus conocimientos y multiplicar los saberes, algo que va a ser de beneficio a largo plazo para el país”.

Dentro del espacio Escuela de Oficio, que ha contado con el apoyo colaborativo del Puerto Rican Arts Initiative, el creativo se une a otros artesanos, artistas o personas interesadas en la técnica y utiliza la fibra de enea para crear todo tipo de artesanía, ya sea alfombras, manteles y objetos, entre otros, que se pueden utilizar en distintos espacios y formas. Sin embargo, lo primordial del lugar es la creación de un espacio plataforma, que se arma y se desarma, para que muchas personas tengan la oportunidad de reunirse de manera inicial y luego sirve para promover que los conocimientos que se alcanzan en el espacio vayan teniendo vida propia con el tiempo.

PUBLICIDAD

Jorge González Santos cultiva y recoge las fibras de enea para sus trabajos artesanales. (Suministrada)

En los pasados años, González Santos también ha disfrutado de intercambios culturales al viajar a países como Colombia, donde ha logrado expandir su visión creativa. “De un momento en adelante se ha dado la oportunidad de tener y de participar de intercambios culturales fuera de la isla. Eso sucede en un momento del desarrollo profesional, porque yo creo fielmente en la formación de las personas bajo los principios de cada país. El conocerse a sí mismo y dónde uno nació, es algo fundamental para poder desarrollar un pensamiento crítico”, añadió el artista, cuyas obras son manejadas por la galería La Embajada, en Santurce, y que se han presentado varias veces fuera de Puerto Rico.

En los pasados años, han sido muchas las personas que han pasado por la Escuela de Oficio en Santurce, pero también González Santos ha logrado colaborar con distintos programas educativos alrededor de la isla. Por ejemplo, en el Museo de Arte y Diseño de Miramar ha desarrollado varios talleres públicos sobre distintas técnicas artesanales, incluyendo uno sobre el trabajo en fibra de enea, donde ha tenido el apoyo de varias familias de artesanos puertorriqueños, como la familia Torres Vélez, de Cidra, y la familia Villalobos, de Ciales. Por otro lado, también ha dado talleres de cestería en bejuco, que contó con la ayuda del artesano de canastas Edwin Marcucci.

Próximos trabajos

Actualmente, González Santo junto a un grupo de artesanos, están trabajando en el taller para celebrar las Fiestas de Cruz, a principios de mayo. “Esto es algo que tiene mucho valor, porque por un tiempo me referí al trabajo de los hermanos Escabí, que son una familia de folcloristas y etnógrafos puertorriqueños, quienes observaban que había una continuidad de conocimiento indígena en la manifestación del rosario cantado, que se hacen las Fiestas de Cruz”, comentó el artista. “Es por eso que estamos trabajando en un altar que se logra como un reconocimiento a la naturaleza que invita todas las flores de la comunidad a que se reúnan ese día en intención por nueve días y algunos de los cantos que se realizan van sobre nuestros recursos”, De la misma forma, en el taller también se trabaja actualmente en la creación de una gran alfombra que engalanará el espacio durante la celebración.

Finalmente, el propósito de todo el trabajo que hace González Santos tiene como fin pasar el conocimiento y la técnica a otras personas con el fin de que nunca muera. “Por ejemplo, cuando trabajamos con la técnica de alfombra de enea, nosotros trabajamos en base al principio de la creación de una trenza, que luego la organizamos en un patrón de espiral cuadrado. ¿Qué relaciones podemos establecer en base a la referencia de un espiral? Podemos trazar que nosotros tenemos espirales representados en tallas de piedra, tallas de petroglifos y tallas en piedras en ríos, de nuestros ancestros. Por lo tanto, es importante que siga teniendo presencia y continuidad en nuestra cultura”, concluyó.