En lo que constituye un evento de verdadera envergadura histórica dentro de la cultura museística isleña, que además envía un mensaje de hermandad, de estrechar lazos y de cooperar, valores tan necesarios en nuestro país como sociedad, se materializará la exposición “El Museo de Arte de Ponce en el MAPR: Arte victoriano”, que comprende la “visita a San Juan” de 13 obras de la colección de arte británico del Museo de Arte de Ponce y que inaugurará el domingo 23 de enero en el Museo de Arte de Puerto Rico.

Serán, sin duda, 13 huéspedes de honor que van a llamar mucho la atención.

Son numerosos los detalles y los aspectos que tuvieron que ser tomados en consideración para lograr esta exhibición, que permitirá que el público pueda seguir disfrutando de esta colección única mientras el Museo de Arte de Ponce es restaurado por los daños sufridos durante los terremotos del 2020.

Helena Gómez de Córdoba, curadora del Museo de Arte de Ponce y curadora invitada de la exhibición, explica: “Al ser una exposición dentro de otra institución en la isla, está claro que los retos son menores que cuando se transportan obras por avión, fuera de la isla, pero igualmente, estas son las joyas del Museo de Arte de Ponce. Siempre hay muchos pasos a seguir antes de ver estas obras en una sede que no sea el Museo de Arte de Ponce. Conlleva una inspección muy minuciosa de la condición de las obras, que la hace nuestro equipo de conservación, conlleva también una parte de logística que lleva a cabo nuestro departamento de registro, de cómo se van a embalar, cuál va a ser la mejor manera de transportarlas, cómo se van a asegurar físicamente las obras para que el manejo sea sumamente cuidadoso y sea controlado, que no tengamos ninguna sorpresa cuando lleguemos a la institución invitada y saquemos las obras de sus cajas. Muchas de estas obras tienen marcos originales y son muy, muy pesados, entonces uno de los retos es el manejo cuidadoso de las obras y proteger no solamente lo que es el lienzo o la pintura, sino también su marco, porque todo forma parte de la integridad del objeto”.

PUBLICIDAD

¿Por qué se pintó de azul la galería donde se exhibirán estas obras?

“Las obras de este círculo prerrafaelita, y también de arte victoriano, estaban en el Museo de Arte de Ponce, ubicadas en una sala con un fondo rojizo. Cuando han viajado a otras instituciones también se le suele dar un color a la pared y el hilo conductor suele ser los colores del arte victoriano, ya sea diferentes tonos de rojo o de verde. Igualmente en este caso, yo personalmente quería ver las obras con un color distinto, puesto que no están en su casa, en el Museo de Arte de Ponce, dentro de la variedad de opciones y gamas de colores, siempre enfocádonos históricamente en lo que son los colores de la época. Este azul en particular me recuerda mucho a los patrones que vemos en los azules de William Morris, de la firma de diseño en la que muchos de estos artistas prerrafaelitas también contribuyeron”, explica Gómez de Córdoba.

Con un fotómetro se mide la cantidad de luz que recibe el dibujo preparatorio (1870) de la pintura titulada “Isolda con la poción de amor”, del artista británico Frederick Sandys (1820-1904). Foto Suministradas Museo de Arte de Ponce (Suministrada)

Iluminación, temperatura y humedad

“Siempre es controlada, las obras de papel tienen otra intensidad de luz, porque eso depende del material, el papel es mucho más delicado, entonces por ejemplo, tenemos un dibujo incluido en la exposición cuya luz va a tener que ser regulada para que cumpla con los parámetros de luz estándar en el Museo de Arte de Puerto Rico. La iluminación es superimportante porque es la manera como la gente va a ver las obras y hay algunas pinturas que tienen un barniz diferente al otro y la iluminación afecta de manera diferente. Vamos a ver una sala pequeña, con un espacio reducido, tiene un color oscuro, o sea, que la ambientación va a ser íntima y muy privada, entonces vamos a poder ver las obras con un foco, enfocado en una obra en particular, que va a crear este tipo de atmósfera que estamos buscando, que sea que el espectador logre tener una experiencia íntima con las obras”.

PUBLICIDAD

“La temperatura y humedad relativa contribuyen a la estabilidad climática de una obra. Cuando las obras viajan, las instituciones tienen que proveer ese tipo de métricas para estar seguros de que las obras no van a experimentar un cambio drástico, dentro de lo que es el ambiente del espacio”.

Diálogo de obras en tiempo y espacio

Para la curadora “va a ser muy interesante ver la reacción del público. En términos de cómo pueden relacionarse las colecciones, esta es una colección que data de antes, es mucho más temprana que la colección del MAPR, pero siempre hay tanto influencias, temáticas -o incluso creo que es algo universal del arte- que es la experiencia que uno como visitante tiene con la obra de arte y es que puede relacionar ya sea el tema o algún aspecto de la pintura con la vida de uno mismo. Por ejemplo, estas obras que están en sala, muchas están basadas en temas literarios. Cuando veamos recorridos me interesará ver mucho cómo niños y también adultos pueden asociar eso con estos grandes temas literarios a lo que ellos leen hoy día o cómo se pueden reimaginar estas historias, por ejemplo, ‘La bella durmiente’ es un tema que ha sido adaptado a la cinematografía por Walt Disney y es sumamente conocido. Pero hay otros temas como ‘Las hijas del rey Lear’, basada en una obra de Shakespeare, que a lo mejor hoy día es menos conocido. Entonces creo que tratar de hacer esas asociaciones con lo actual, va a ser muy interesante”.

Para Juan Carlos López Quintero, curador del Museo de Arte de Puerto Rico: “Estas son las obras maestras del Museo de Arte de Ponce, las que lo han hecho famoso internacionalmente. El Museo de Arte de Ponce ha expuesto en Europa, en los Estados Unidos en importantes museos, y estas obras de esta colección Victoriana quizás sean las que más reconocimiento le han dado. Es importantísimo tener estas obras acá. Hay que ver, a través de estas obras, que nos encontramos en un momento muy particular de la historia británica. Estamos hablando del reinado de Victoria, que va desde 1837 hasta 1901 y es un momento histórico muy particular: es la revolución industrial, que nace precisamente en Gran Bretaña, el apogeo del colonialismo, también hay una serie de factores, como que es la primera vez que surgen temas como el feminismo en la literatura, la homosexualidad… o sea, estamos en un momento muy vibrante en un país que siendo la gran potencia mundial, los artistas de alguna manera, se separan del gran discurso internacional, se piensa en el impresionismo, se piensa en las vanguardias, y optan por esta lectura de lo que es el trecento, el quattrocento italiano”.

PUBLICIDAD

“Ahora bien, ¿cómo relacionar esto con Puerto Rico? Es la pregunta que me van a hacer muchas personas, bueno, sencillamente como que el gran Francisco Oller que nació en el 1833 y muere en el 1917 vive exactamente el periodo de la época Victoriana. Es decir, que el más grande pintor puertorriqueño, paralelamente con lo que está sucediendo en Gran Bretaña y con el arte denominado prerrafaelita o victoriano, él está haciendo una producción que está mucho más cerca del academicismo francés y del impresionismo y del realismo de Gustave Coubert también. La gente va a tener la oportunidad de ver esta exposición y relacionarla, hacer una suerte de paralelismo, con uno de nuestros más grandes artistas que es Francisco Oller. La historia del arte está muy bien relacionada, no la inventamos nosotros y esta es una grandísima ocasión a través de la estupenda colección del Museo de Arte de Ponce, de poder ver también la colección del Museo de Arte de Puerto Rico”.