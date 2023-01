En la sociedad existe un “proceso de enmascaramiento y de poco sentido de pertenencia” que lleva a muchas personas a ocultar quiénes son verdaderamente. Así lo ve y lo siente la artista plástica puertorriqueña Isabella Mellado, quien busca mostrar su identidad “como persona queer, como mujer y como persona de la diáspora” a través de sus pinturas.

Es lo que ha plasmado en su más reciente exposición “Realismo mágico”, que se expondrá desde hoy jueves, 19 de enero, en la galería Walter Otero Contemporary Art, en San Juan, donde presenta temas relacionados a la comunidad queer, el binario del género “y el sentido de dualidad inherente al hecho de vivir en la diáspora”.

“Yo como persona queer, como mujer latina y como persona de la diáspora siento que son experiencias similares, que sientes que no perteneces. Ahí vas a encontrar que hay gente que tiene prejuicios por moverte de una comunidad a otra y te tienes que enmascarar y ocultar quién eres para sobrevivir”, explica la artista de 26 años, quien acepta que ha sentido ese rechazo en Puerto Rico.

“No quiero hablar de nadie en específico. Pero en Puerto Rico han pasado algunas cosas en el pasado y estoy muy agradecida de que Walter (Otero) me acepta como soy y él también quiere que ese sea el mensaje de la exhibición”, agrega Mellado, mientras indica que las obras a exhibirse son parte de unos trabajos que comenzó en 2017.

“Debido a que soy parte de la diáspora, mis pinturas siempre han tratado de tener en cuenta el charco, es decir, el sentimiento de no pertenecer completamente a una comunidad puertorriqueña local o de la diáspora. Además, el charco también describe lo que significa ser queer y el contraste entre moverse a través de espacios conservadores y ambientes seguros para personas LGBTQ+”, explica Mellado y resalta que en estas obras también hay una temática inspirada en el realismo mágico, un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX que se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común.

En su caso, dice que es un trabajo que completó en diferentes etapas de su vida, con una narrativa enmarcada en símbolos tomados de la mitología, el tarot y la astrología.

“Me encanta la astrología, las cartas y también siento -y puede ser una generalización-, pero entre la comunidad queer yo creo que hay muchas personas a las que les gusta el tarot y la astrología, especialmente entre mujeres”, afirma la artista, tras reiterar que los usa como terapia y “como una herramienta para mejorar como persona, para entenderte de una manera más profunda”.

En ese sentido, eso es lo que más la atrae del tarot. De hecho, cree que, en el proceso de creación, la han ayudado a entender sus simbolismos. “Usualmente, tienen mucho que ver con dónde estoy en mi vida personal en ese momento. Son simbolismos que espero mi audiencia pueda ver y pueda entender lo que estoy tratando de decir”, agrega.

Mellado se graduó de un bachillerato en Bellas Artes de la Rhode Island School of Design en 2018 y este año termina sus estudios de maestría de la Chicago Art Institute, en Chicago, donde vive actualmente.

“La exhibición también muestra mi evolución como persona y como artista. Mis intereses han ido cambiando y creo que, si sabes cuándo fue hecha cada obra, puedes notar las diferencias”, explica Mellado, al resaltar que trabajar en estas obras ha significado una terapia para ella.

Por eso dice que pinta desde su perspectiva como “puertorriqueña en la diáspora y como una persona queer”, algo que cree siempre se va a notar en su trabajo artístico. “Pero también tengo que decir que, obviamente, yo como persona, que tiene el privilegio de estar en esta plataforma, sí quiero traer eso a la luz y espero qué más artistas queer puedan seguir exponiendo su obra en Puerto Rico”.

Aunque trabaja en muchos medios al momento de pintar y crear, la artista señala que el principal es la pintura al óleo. Sin embargo, explica que usualmente, cuando empieza a diseñar la composición de su obra y el concepto, trabaja esculturas o hace máscaras. Es, sobre todo, según dice, un proceso muy parecido a una obra de teatro.

“Primero hago los ‘props’ (objetos o accesorios), tomo fotos de quién sea que necesite para la pintura y después hago un collage en Photoshop basado en esa foto y de ahí viene la composición y uso esa foto para pintar la textura”, explica Mellado sobre su proceso creativo.

En términos de los colores, afirma que los usa dependiendo de cómo se siente en el momento de pintar. Destaca, por ejemplo, que ha tenido etapas muy coloridas con “esa paleta tropical”, pero revela que ahora mismo está en una etapa más oscura. “Yo empecé así porque me gusta mucho el arte renacentista. Me gusta, por ejemplo, ese oscuro que trabajaba tanto Rembrandt (pintor y grabador neerlandés). Ahora mismo estoy como que volviendo a eso, con un poco de color, que siempre me ha encantado poner”.

Son obras en gran formato, explica el galerista Walter Otero, en las que el visitante podrá apreciar pinturas que ilustran figuras posadas intencionalmente al frente de un espacio poco profundo.

“Pintadas con reverencia, las figuras son más grandes que el espectador, mirándolo directamente. Se utilizan accesorios tales como máscaras de papel maché y objetos encontrados modificados, que luego, se hacen formar parte de una fotografía escenificada con uno o más modelos”, explica el galerista, para destacar que las imágenes resultantes luego se combinan en una composición utilizada para crear la pintura. “Así, el resultado del proceso fotográfico meticuloso que lleva a cabo Mellado, son pinturas de estilo y composición teatral”.

La exposición abre hoy jueves, 19 de enero y se mantendrá hasta el 25 de febrero, de martes a viernes de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábado por cita previa. Se presenta en Walter Otero Contemporary Art, ubicada en la Avenida Constitución #402, en San Juan. (787-627-5797).