Inaugura centro de bellas artres para menores vulnerables

“Aunque no lo crean, el concepto de tener un lugar que fuera de arte, de música, de computadoras, esto se pensó hace más de 25 años”, compartió Alonso. “Ese sueño lo guardé en mi corazón y siempre pensaba, ‘un día vamos a tener un lugar’, y llegó el día. Y no solamente va a ser para los niños y las niñas de aquí, lo vamos a abrir a nenes y nenas de la comunidad, porque en esta comunidad rural, no hay nada, y nosotros vamos a proveerles para que también vengan y disfruten de este espacio”, indicó.