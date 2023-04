La vida de la dramaturga y productora puertorriqueña, Dra. Myrna Casas, quien falleció el 9 de noviembre del 2022 a los 88 años, será llevada a la pantalla grande, gracias a uno de sus más fieles discípulos, el actor y escritor Luis Caballero, quien se destaca en la ciudad de Nueva York como director y escritor de teatro y cine.

“Por siempre Myrna” será presentado el sábado, 6 de mayo, a las 7:30 p.m. en el Teatro Francisco Arriví, en Santurce.

“Para mí, Myrna es la manifestación de la grandeza. Es y siempre será el pilar que hiciera de mí un artista. Myrna era mágica y todo lo que tocaba lo convertía en magia. Fue mi mentora, mi actriz, mi directora, mi amiga y mi segunda madre. Una de las primeras mujeres directoras junto a la también ya fallecida Victoria Espinoza en Puerto Rico. El norte de Myrna era el teatro, nunca se separó de él y así quedó inmortalizada en él”, indica Caballero en un comunicado de prensa,

“En 1987 conocí a Myrna Casas mientras estaba sentado en las escaleras de la salida del Centro de Bellas Artes de San Juan para ser utilero en su obra ‘Don Quijote y su mundo’ y escuché una voz resonante, melódica que dijo: ‘¿Luis Caballero?’. Cuando alcé mi cabeza veo a esta mujer inmensa y bella con la sonrisa que siempre llevó”, agrega el escritor, quien fue asistente en varias de sus producciones. Entre ellas, “Don Quijote y su mundo” y “Filomena Marturano”, con Josie Pérez entre otras.

“En 1991 fui aceptado en la Universidad de Nueva York (NYU) en el departamento de Teatro y Educación y tenía resistencia en irme de Puerto Rico. Fue Myrna quien llamó a su gran amigo, el decano de la universidad, Lower S. y fui becado. Nunca olvido nuestra despedida. Myrna me tomó por los hombros y me dijo: ‘te digo como dijo el abuelo en Cinema Paradiso: Vete y no vuelvas más’ y me empujó suavemente”, relata Caballero en el comunicado.

Según la información, la relación de Caballero y Casas permaneció intacta durante décadas hasta el día de su muerte. De hecho, se indica que su tesis de teatro fue sobre la obra “Don Quijote y su mundo” en inglés, presentada en el Puerto Rico Traveling Theater de Myriam Colón.

Se indica, además, que cuando Caballero decidió hacer cine en 2001, le pidió a su mentora que hiciera un personaje en su primera película, “La Gringa”, y la teatrera aceptó, lo que “estableció su regreso, después de varias décadas, a la actuación.

“Recuerdo que la llamé para leerle las escenas y el final lo escribimos juntos”, recuerda Caballero, quien en 2007 escribió y dirigió su largometraje “El color de la guayaba” y creó el personaje principal para su mentora, Myrna Casas.

Se informa que la entrada a la proyección de “Por siempre Myrna”, de 35 minutos de duración, será a través de donativos sugeridos. Y, como parte de la presentación, las actrices, productoras y dramaturgas Alina Marrero y Provi Seín compartirán con el público temas inéditos sobre Casas. Por ejemplo, su amor por sus 36 gatos, así como su lado jocoso que pocas personas conocían.

Caballero agradece al Colegio de Actores de Puerto Rico, así como a José Martínez y Alina Marrero quienes le ayudaron a identifica al actor Erick Pérez, quien estará recibiendo los donativos. Tambié destaca que “Por siempre Myrna” no hubiese sido posible sin la intervención de Cuarzo Blanco, el Instituto de Cultura, Teatro Público, Cine Movida y Caballero Films.

Para más información puede comunicarse al Teatro Francisco Arriví al (787) 724-0700