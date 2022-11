“Su obra vivirá eternamente en el teatro y en la escena puertorriqueña”. Con esta afirmación de la veterana actriz Ángela Meyer la clase artística del país recordará a la actriz, dramaturga y directora teatral, Myrna Casas, quien falleció hoy miércoles, a los 88 años.

El legado de Casas, considerada uno de los pilares más influyentes en el teatro puertorriqueño deja una huella indeleble para todos los actores, actrices, estudiantes, directores, productores, libretistas y escritores que estudiaron sus obras, trabajaron con ella o asistieron las puestas de escena. Casas fue un genio creativo en todos los roles que asumió desde la debutante actriz hasta la experimentada dirección teatral.

Casas fue además catedrática y directora del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y desde allí desarrolló todo un cuerpo de trabajo que ayudó a definir y darle una nueva identidad a nuestro teatro nacional.

Sus obras no solo se estudian en la Universidad de Puerto Rico, sino también son estudiadas en universidades de México, Estados Unidos y hasta “traducidas en Alemania”, según recordó la actriz Meyer.

Amiga y mentora

“Tengo un dolor en el alma que no puedo explicar. Myrna era mi hermana, mi amiga y me escribió cinco obras que le agradezco en el alma. Es una de las grades dramaturgas de Puerto Rico y que trascendió ya que sus obras se estudian en México, Estados Unidos, Alemania… Sus obras podían parecer fáciles, pero no lo eran. Hoy he perdido una amiga y una hermana de las que siempre estaban para ti. Myrna era extraordinaria en todos los aspectos. Era una de las más importantes en mi vida”, afirmó Meyer, quien a través del teléfono se escuchaba afectada ante la noticia de la partida física de quien ocupó la silla de la gerencia general de Centro de Bellas Artes en Santurce.

Meyer tiene un pendiente grande con Casas, ya que la obra “Invierno” de la fenecida dramaturga no se ha podido estrenar, ante la pausa que provocó la pandemia de COVID-19 y ahora “con más razón y fuerza tenemos que estrenarla”. La obra será producida por Lolín Paz y Meyer por petición de Casas protagonizaría la misma en el 2023.

La actriz estaba al tanto de las condiciones que deterioraron la salud de Casas en los últimos meses y según contó la dramaturga falleció tranquila y rodeada de su familia.

Otra actriz que tuvo el honor de trabajar y protagonizar obras de Casas fue Cristina Soler, quien resaltó que su “mayor aportación fue que con su ejemplo vimos a una mujer abrirse paso como actriz, autora, directora y maestra, en un momento en que ese mundo estaba dominado por varones”.

“Interpreté el personaje de su mamá en una obra de teatro de su autoría. Viéndome como espectadora, desde afuera me dijo que había podido entender algunos de sus motivos. Para mí eso fue importante porque una vez más confirmé lo sanador que es el arte, específicamente el teatro. Su comentario para mí fue un gran acto de generosidad. Que descanse en poder. Mi amor y mi admiración con ella” sostuvo Soler, que además recordó que era una mujer “gentil, amante de los animales, especialmente de sus adorados gatos”

“Myrna tenía un gran sentido del humor, se reía a la menor provocación”, recordó Soler.

“De todo su legado quiero resaltar el teatro del absurdo social del cual es pionera en Puerto Rico. Contra todo prejuicio afirmó su estética teatral innovadora llevando la escena puertorriqueña al nivel de otras metrópolis. Nos puso a la vanguardia del teatro mundial. No permitió que la marginaran por tener una visión de avanzada. Además, con sabiduría supo preocuparse y sensibilizarse conmigo en los momentos más difíciles de mi paso por la Junta del Colegio de Actores. Se hizo amiga. Muy solidaria y comprensiva”, compartió la actriz Anamín Santiago.

Luisa de los Ríos, también dedicó unas palabras a Casas.

“Myrna, tu nombre siempre será sinónimo en mi corazón de momentos memorables de mi vida en las tablas! Gracias por tu confianza en mí! Por tu solidaridad! Por tu amor por el arte y los artistas! De pie, me quito el sombrero, te aplaudo y grito: brava, Myrna! Descansa, colega/amiga!”, expresó en las redes sociales.

El productor teatral Florentino Rodríguez no salía del asombro ante el deceso de Casas. Todas las mañanas tenía por costumbre enviarle un mensaje de texto a Casas dándole los buenos días y ella le respondía. Por eso le extraño que no le contestara el saludo de la mañana de hoy.

“Myrna fue mi profesora de Historia del Teatro para los años 80 en la UPR. Yo no era del departamento de drama, tomé el curso de oyente. Luego en los 2000 fuimos compañeros productores pertenecientes a la Sociedad General del Teatro que agrupaba a varias compañías de teatro, auspiciadas por el Departamento del Trabajo para llevar teatro a toda la isla”, narró.

El productor recordó que hace dos años el gerente del Centro de Bellas Artes, Jetppeht Pérez de Corcho, comisionó a la compañía de teatro Aragua para producir en la sala de drama la obra “Los soles trucos” para conmemorar los 40 años del centro, ya que la sala de teatro lleva el nombre del dramaturgo René Marqués.

“Myrna fue parte del montaje original en 1957 cuando se estrenó la obra y queríamos el gerente y yo, como productor, volver a montarla, pero en homenaje a Myrna Casas pues era la única actriz viva de ese montaje original. Por la pandemia no se pudo realizar y el gerente, preocupado por la salud de Myrna, me otorga nuevas fechas para el montaje de la obra en esta ocasión actuadas por las actrices Alba Nydia Diaz, Marilyn Pupo y Sonia Valentín, bajo la dirección de Roberto Ramos Perea cuya fecha de estreno queda pendiente”, añadió Rodríguez.

El ICP se une al duelo

El Instituto de Cultura Puertorriqueña y su director Carlos Ruiz Cortés, se unieron a la profunda tristeza que embarga a la comunidad del teatro puertorriqueño tras el fallecimiento de quien fuera la gran maestra y dramaturga Casas.

“La doctora Myrna Casas es un pilar de nuestra cultura y forjadora de nuestra historia teatral. Gracias Myrna, por tu legado como actriz, directora, educadora, gestora y dramaturga que será de inspiración para las presente y futuras generaciones de teatreros. ¡Que descanse en paz nuestra insigne teatrera. Gracias Myrna!”, lee las expresiones emitidas por el ICP.