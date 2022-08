A partir de mañana viernes, 26 de agosto, el público tendrá la oportunidad de ver, en un mismo espacio, las obras más emblemáticas de la colección nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), además de 50 nuevas adquisiciones. La exhibición titulada “Muestra Legado” abrirá sus puertas en un nuevo espacio creado en el Asilo de Beneficencia, sede principal del ICP en el barrio Ballajá en el Viejo San Juan, lo que marca una nueva etapa en la historia de esta dependencia del Gobierno.

“Iniciamos un proyecto hace ya más de tres años, donde algunas oficinas administrativas se empezaron a convertir en una sala de exposición o una galería”. Explicó Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP. “Esto es una nueva alternativa para la colección de arte más grande de Puerto Rico, entendiendo que no es sustituto de la Galería Nacional, por la cual ya estamos trabajando para mejorarla y en un futuro reabrirla”.

En estos arreglos al edificio para albergar el nuevo espacio, así como el trabajo de más de 100 personas que se han visto involucradas en este proyecto por los pasados tres años, incluyendo a curadoras, artistas, empleados, contrato del diseñador industrial, diseñadores, programa editorial también y las nuevas obras que se adquirieron, el ICP ha invertido cerca de $500,000.

PUBLICIDAD

“Estos fondos salieron de ahorros que pudimos hacer en los pasados años, así que fue un proyecto muy bien pensado. A fin de cuentas, este es un legado para el pueblo de Puerto Rico y es un nuevo espacio también para los artistas, para que puedan mostrar sus trabajos”, mencionó Ruiz Cortés.

24 de agosto de 2022. San Juan, PR. Recorrido por la nueva Galería de Arte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con el director de ese ente gubernamental, Carlos Ruiz y Maria Del Mar Caragol Rivera, directora del programa de Artes Plásticas y Colecciones, llevado a cabo en la sede del ICP, Viejo San Juan. En la foto junto a la pieza "1797" de Daniel Lind-Ramos. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

Nueva colección

Además de las obras más importantes de la colección nacional del ICP, que incluye obras de José Campeche y Jordán, Francisco Oller, Manuel Jordán y Rafael Tufiño, entre muchos otros, la “Muestra Legado”, incluirá 50 nuevas obras de 34 artistas puertorriqueños, que se adquirieron en los pasados tres años y que formarán parte ahora de dicha colección.

Dentro de la muestra de unas 107 piezas, el público verá pinturas, esculturas, talla de santos, video arte, obras sobre papel o piezas que se generan de acciones performáticas. Esta exhibición abrirá de miércoles a domingo, en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y tendrá un costo de entrada de $5 para los adultos, y de $3 para los estudiantes y seniors.

“Es imprescindible que nosotros, como puertorriqueños, vengamos a conocer la pieza de Daniel Lind-Ramos, un artista loiceño, multidisciplinario, que ha elevado la estética de estos ensamblajes que él trabaja con materiales encontrados en su entorno en el pueblo de Loíza y lleva la bandera de Puerto Rico por los museos más importantes del mundo”, explicó María del Mar Caragol, directora del Programa de Artes Plásticas y Colecciones del ICP. “También hay otros maestros de igual importancia como Dhara Rivera, una escultora veterana muy lograda; Haydeé Landing, profesora de la Escuela de Plásticas y Diseño; Julio Suárez, quien dentro del movimiento del minimalismo tiene una obra muy sobresaliente; Charles Juhasz Alvarado que por muchos años también trabajó en la Universidad de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño; Awilda Sterling, quien se conoce en la isla como pionera por ser una mujer afro puertorriqueña que está llevando a Puerto Rico a una escala internacional por su trabajo en el performance. También cabe destacar obras de Olga Albizu, Myrna Báez y Amalia Cletos Noa, entre otras”.

PUBLICIDAD

Esta muestra va acompañada de una investigación académica que trabajaron las curadoras, historiadoras del arte y artistas plásticos, Elsa María Meléndez y Linda Sánchez. Ambas hicieron una investigación exhaustiva de las 40,000 obras de arte y artefactos que comprenden la Colección Nacional del ICP. “De esta manera, identificaron cuáles eran esos vacíos que llamaban la atención en nuestro registro y se recomendaron una serie de artistas plásticos que accedieron a vendernos su obra. Estas adquisiciones, que consideramos de valor patrimonial, sirven para continuar robusteciendo la Colección Nacional de Arte de Puerto Rico”, añadió Caragol, quien lleva cerca de cinco años trabajando en el ICP.

De la misma forma, según la ejecutiva, estas adquisiciones sirvieron como una inyección económica para los propios artistas, sobre todo porque se llevó a cabo durante la pandemia, en 2020 y 2021, cuando tenían sus talleres cerrados y no tenían forma de generar nuevos modelos de negocio.

24 de agosto de 2022. San Juan, PR. Recorrido por la nueva Galería de Arte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con el director de ese ente gubernamental, Carlos Ruiz y Maria Del Mar Caragol Rivera, directora del programa de Artes Plásticas y Colecciones, llevado a cabo en la sede del ICP, Viejo San Juan. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

Plataformas electrónicas

Además de la exhibición física en la sede del ICP en el barrio Ballajá, este proyecto también se traducirá al plano virtual, ya que las nuevas piezas que se adquirieron van a estar accesibles a través de la plataforma Google Arts and Culture. Además de eso, tendrán un catálogo digital que va a estar disponible de manera gratuita en el sitio web oficial del ICP.

“También vamos a tener el catálogo impreso a la venta en nuestras tiendas culturales y, definitivamente, a través de todos nuestros canales en las redes sociales el público puede buscar información sobre eventos educativos y cualquier otra actividad complementaria a la exhibición”, añadió Caragol. “Este próximo domingo va a estar súper interesante, porque se llevará a cabo el Mercado Ballajá, con la participación de artistas plásticos y artesanos, y ese mismo público que visite Ballajá podrá enriquecer su recorrido, dándose la vueltita por la nueva galería”.

PUBLICIDAD

Galería Nacional

La Galería Nacional lleva clausurada desde 2014, ya que el antiguo edificio del Convento de los Dominicos necesitaba ser remodelado para poder brindarle a todas las obras de la colección un lugar apto para garantizar su estado y con las medidas de seguridad necesarias. Por casi una década, no se ha llevado a cabo ningún trabajo en este histórico edificio. Sin embargo, esto puede que concluya muy pronto.

“Aún estamos esperando la obligación de la reclamación a la agencia federal FEMA. En febrero pasado se anunció que el gobernador asignó un dinero para trabajar con los diseños de los interiores. Así que, estamos esperando a ese último número exacto que se va a dar en los dineros de recuperación”, explicó Ruiz Cortés. “Estamos todos los días trabajando para eso, pero no depende de nosotros. Hicimos nuestro trabajo, pero tan pronto tengamos la obligación de los dineros, arrancaremos con el proyecto de restauración del edificio, que es lo más importante. Mi esperanza es que para el 2024, en un periodo de dos años, por lo menos tengamos algún área abierta al público”.

24 de agosto de 2022. San Juan, PR. Recorrido por la nueva Galería de Arte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) con el director de ese ente gubernamental, Carlos Ruiz y Maria Del Mar Caragol Rivera, directora del programa de Artes Plásticas y Colecciones, llevado a cabo en la sede del ICP, Viejo San Juan. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

Invitación al pueblo

Debido al cierre de la Galería Nacional, el público no ha tenido la oportunidad de apreciar las obras más importantes dentro de la colección de arte nacional del ICP, lo que hace de la “Muestra Legado” una oportunidad inmejorable para los puertorriqueños de apreciar estas piezas.

“Esta muestra es parte de la memoria histórica del pueblo de Puerto Rico. Hay piezas que no se pueden ver desde hace décadas o simplemente generaciones que no la conocen y que ahora, con estas nuevas adquisiciones, obviamente la mayoría no conocen sobre ellas”, añadió Ruiz Cortés, quien también dejó claro que ya se trabaja con la exhibición que comenzará el próximo año. “Esta ‘Muestra Legado’ intenta decirle tanto a los que estamos vivos, y a las próximas generaciones, lo que somos nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, así como esos valores culturales, artísticos y creativos que trascienden en el tiempo”.