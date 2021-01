El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) presentó la nueva aplicación gratuita “Artesanías ICP” con la cual buscan reunir en un solo lugar la información de todos los artesanos afiliados al ICP que ofrecen su arte en la isla.

Este proyecto, en el que se lleva trabajando más de un año, surge de una colaboración entre el Programa de Artes Populares del ICP y de la Universidad de Puerto Rico. “La intención de este lanzamiento en estas fechas es la cercanía con las Fiestas de la Calle San Sebastián”, indicó Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP, durante una conferencia de prensa virtual. “Esto es un recurso para todos los puertorriqueños dentro y fuera de Puerto Rico para que puedan ver todo el arte puertorriqueño y que muchas veces es difícil el conseguir información de cada uno de los artesanos”.

La aplicación "Artesanía ICP"es muy fácil de usar.

Según la Lcda. Jessabet Vivas Capó, directora del Programa Artes Populares del ICP, una de las principales peticiones que recibía su oficina era la información de contacto de los artesanos puertorriqueños, sobre todo por parte de clientes interesados en volver a comprar una pieza, otros buscando ideas para regalar y hasta empresas con la intensión de hacer órdenes especiales. “Sabíamos de la necesidad de tener un mecanismo para facilitar la información y dar el acceso a esa información de tanto los artesanos o artesanas que ya tienen presencia a través de las distintas plataformas digitales, así como aquellos que no la tienen”, comentó Vivas Capó. “Queríamos que el ICP fuera un facilitador, además de promover y fortalecer el trabajo artesanal en Puerto Rico, que es uno de nuestros grandes activos”.

La idea de la aplicación surgió como parte del curso de Ingeniería de Software del Departamento de Ciencias de Cómputos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en el cual cuatro estudiantes (Christian J. Matos Rivera, Emmanuel Rivera Colón, Carlos J. Díaz Vargas y Lyxaira Glass Rivera) estuvieron a cargo de su creación. “No es común que un proyecto de bachillerato termine en una aplicación en las tiendas de Apple y Android. Esto habla bien del tesón y de la capacidad de estos estudiantes”, añadió el Dr. Carlos Corrada Bravo, profesor de la UPR a cargo del curso. “Pero, sobre todo, habla del impulso del ICP de continuar con el proyecto, porque un semestre no da tiempo para terminar una aplicación que pueda terminar en estas tiendas”. El curso se efectúa bajo el Centro de Desarrollo y Consultoría Computacional (CDCC) de la UPR.

Fácil de usar

La aplicación “Artesanías ICP” es fácil de utilizar. Tan pronto se abre por primera vez, va a aparecer una nota al azar acompañado de una imagen donde el usuario va a poder aprender sobre algún tipo de trabajo artesanal, alguna materia prima o una biografía corta de un maestro o maestra artesana. “Esta parte era bien importante para nosotros, porque todo tipo de iniciativa que el ICP trabaje tiene también el interés de adelantar una causa educativa” mencionó Vivas Capó. “En la medida que conozcamos a fondo sobre el trabajo artesanal de nuestros maestros y maestras artesanales, sabremos apreciar mejor los trabajos que tenemos hoy en día. Además de eso, podrán ver que pueden buscar directamente por el nombre de un artesano o artesana que conozca, por el tipo de trabajo artesanal que está buscando, por el pueblo de residencia o cualquier palabra que de algún modo pueda servir con el propósito de su búsqueda”. Actualmente, la aplicación tiene la información de unos 980 artesanos.

Un detalle que el ICP quiere que los artesanos tengan claro es que esta aplicación es un trabajo en progreso, por lo que solicitaron la cooperación de todos los maestros artesanos afiliados al ICP. “Si nosotros esperábamos a que la aplicación estuviera perfecta, no la hubiéramos podido lanzar, así que para nosotros es muy importante contar con que los artesanos se busquen y de este modo nos dejen saber si su información está correcta o si hay algún cambio que haya que hacer”, puntualizó la directora del Programa Artes Populares del ICP. “Puede que alguien no se vea reflejado porque tuvimos algún problema con la base de datos al momento de transmitir la información o cualquier otra situación. Si no se encuentra, por favor, escriba a [email protected] o nos llama al ICP al 787-724-0700”.