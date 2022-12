El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció en un comunicado de prensa que la apertura de la exhibición “En la luz como ceniza” del artista plástico Jorge González, será este miércoles, 21 de diciembre, a las 6:00 p.m. en el Arsenal de la Marina Española en el Viejo San Juan.

La exhibición del artista plástico y artesano es la primera organizada por el Programa de Artes Plásticas de la institución y tendrá como preámbulo una actividad educativa llamada “Una espiral tejiendo la memoria de nuestro suelo” a las 3:00 p.m. En esta actividad, González realizará una presentación sonora acompañado por los artistas Alex Hernández Belaval, Daniel Silva, Ibo Arcana y Rafael Trinidad.

“Estamos entusiasmados de apoyar y poder formar parte de esta primera exhibición institucional del artista Jorge González en el ICP. Precisamente en el 2021 se adquirió una de sus obras para la Colección Nacional como parte del proyecto Muestra Legado y nos enorgullece ser testigos de cómo se sigue expandiendo su impresionante trabajo. Los invitamos a acompañarnos en la apertura de esta exhibición especial que destaca el talento de un gran artista puertorriqueño”, expresó Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP.

PUBLICIDAD

El trabajo de González tiende puentes entre las formas de vida indígenas y modernas, y estas pueden verse activas desde Escuela de Oficios, la plataforma de investigación y práctica que ha guiado durante pasada década. La escuela-taller encamina maneras para relacionarnos con nuestra historia utilizando procesos naturales y técnicas ancestrales, como parte del desarrollo de un espacio crítico sobre nuestros modos de producción, que se encuentran en precariedad a consecuencia del consumo ilimitado.

“La exhibición ‘En la luz como ceniza’ se hilvana entre un recorrido desde la Sala Este, hasta la Capilla de los predios históricos del Arsenal e incorpora las técnicas constructivas de revestimiento de barro, tejido de fibra de bambú, tejido artesanal de los soles de Naranjito, dibujo en hollín, y velas de cebo, que se moldean con sabidurías indígenas de la cultura Yokot’án del estado de Tabasco, en México”, mencionó la directora del Programa de Artes Plásticas del ICP, María del Mar Caragol.

La exhibición contó con la curaduría de Michy Marxuach y el apoyo de la galería de arte Embajada, codirigida por Christopher Rivera y Manuela Paz. Asimismo, la muestra está respaldada por la Puerto Rican Arts Initiative 2, quienes coauspician la programación.

“Las instalaciones in situ serán el resultado de aprendizajes que han sido traspasados por sabedores y que a su vez promueven un respeto a los misterios que solo pueden encarnarse cuando nos distanciamos de las lenguas hegemónicas y las formas occidentales de relacionarnos con el mundo, los seres y la producción. La luz y la oscuridad serán canales de resonancia.”, manifestó en el comunicado Marxuach.

PUBLICIDAD

Michy Marxuach es fundadora de M&M proyectos, y organizadora de exhibiciones junto a Fundación Joan Miró y Museum of Modern Art, entre otros. Por su parte, el Puerto Rican Arts Initiative 2 nace gracias al apoyo económico de The Andrew Mellon Foundation y a través de una alianza entre Northwestern’s School of Communication y la University of Texas at Austin’s College of Fine Arts.

Jorge González es un artista conceptual que investiga el paisaje, su ecología y producción material, y a través de la óptica de la arquitectura moderna manifiesta una práctica escultórica con un profundo contexto socioeconómico. A lo largo de su carrera ha recibido importantes premios y becas de arte como el Davidoff International Art Residency 2017 y la beca de la fundación United States Artists. Además, se ha presentado en distintas ferias y exhibiciones colectivas en múltiples países de Latinoamérica, al igual que residencias de arte internacionales.

Para más detalles del programa educativo de la exhibición puede entrar a CulturalPR.com