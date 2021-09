Durante toda su infancia y parte de su adolescencia el reconocido tenor mexicano Javier Camarena estaba convencido de que su futuro estaba en la ingeniería eléctrica.

Proveniente de una familia de electricistas, Camarena entendía que el paso lógico al comenzar una carrera universitaria era seguir esa tradición. Sus padres se conocieron en un poblado en Veracruz que era para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricistas y toda su vida giró alrededor de dicho tema.

La música no estaba en el panorama a pesar de que siempre le llamó la atención. Recuerda de niño escuchar a su padre tocar la guitarra y cantar con sus tíos en bohemias improvisadas que le despertaron su interés por el ritmo y los sonidos. Pero pensar eso como una carrera, no era una opción.

Sin embargo, luego de dos años infructuosos estudiando energía eléctrica, se armó de valor, se sinceró consigo mismo y tomó una decisión radical: estudiar música. Para ese entonces tenía 19 años y la única opción que le quedaba, porque cumplía con todos los requisitos, era estudiar canto.

“Cantaba en el coro de la iglesia, en grupos de rock, y sabía que era afinado, así que opté por esta carrera. Entré a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana a estudiar canto sin tener la más remota idea de para qué se estudiaba canto, pensaba que era para enseñarme a cantar mejor. Y no fue hasta tercer año que un maestro de italiano tuvo la grandiosa idea de que había que aprender a cantar en italiano porque no era lo mismo hablarlo que cantarlo y nos mostró la legendaria grabación del maestro Plácido Domingo cantando ‘Turandot’ con Eva Marton en vivo desde el Met, y todo cambió”, relata en entrevista por vídeo llamada desde México.

A partir de ese momento, todo tuvo sentido para Javier Camarena. Se enamoró de la ópera y a partir de ahí supo a dónde quería llegar y cómo tenía que prepararse. Fueron años de trabajo arduo, construyendo una técnica vocal que le permitiera crecer y desarrollar el potencial de su voz. En los últimos años de su preparación formal, ya en la Universidad de Guanajuato, decidió comenzar a participar en certámenes de canto. En el 2004, llegó su gran oportunidad al ganar el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, que le permitió debutar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en el rol estelar de “La hija del regimiento”, de Donizetti.

Un año después, obtuvo el primer lugar en el Concurso de Canto Juan Oncinas, en Barcelona, España, y en 2006 se integró en el International Opernstudio en Zurich. Desde entonces, Camarena ha cosechado éxitos a nivel internacional, siendo reconocido este año como el mejor cantante masculino por la organización International Opera Awards, considerado el Oscar de la ópera. Es actualmente uno de los más destacados exponentes del bel canto en la escena operística internacional.

Luego de presentarse en múltiples escenarios alrededor del mundo como el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Royal Opera House de Londres y el Teatro Real de Madrid, Camarena llega este domingo por primera vez a Puerto Rico para presentarse como parte de la tradicional serie “Grandes Artistas en el Conservatorio”, que presenta CulturArte de Puerto Rico.

El evento se celebrará a las 6:00 p.m. en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Esa noche estará acompañándolo el virtuoso pianista cubano Ángel Rodríguez, con quien celebrará una década de colaboración.

Camarena deleitará al público puertorriqueño con un desafiante repertorio clásico y popular mexicano, italiano, francés y español con el que espera calar en el corazón de los puertorriqueños.

“Es un viaje y un concierto que me llena de emoción porque es la primera vez que me toca visitar esa tierra hermosa. He escuchado puras cosas bellas y estoy muy contento de visitar Puerto Rico y muy emocionado. El concierto que estamos preparando es de un repertorio muy bonito y me encantaría ya conocer la reacción del público”, expresa con simpatía el tenor de 45 años, quien actualmente vive en Zúrich con su esposa y sus dos hijos.

Camarena adelanta que la primera parte del concierto estará dedicado a la ópera francesa con el aria “Romeo y Julieta”, de Charles Gounod, entre otras. El maestro Rodríguez, a su vez, hará unos arreglos preciosos del aria “Casa Diva”, de la ópera “Norma” de Vincenzo Bellini. Para la segunda parte, realizará un paseo por las diferentes canciones italianas y mexicanas que le han ganado un sitial importante en el mundo de la ópera.

Será, sin duda, una noche especial para este gran tenor quien el pasado mes de marzo se estrenó en el Bolshói, en Rusia, de la mano de uno de sus grandes mentores, Plácido Domingo, quien participó y organizó esta gala especial en la que también estuvo el barítono uruguayo Erwin Schrott. Para Camarena todavía es un sueño hecho realidad compartir escenario con la figura que lo inspiró y lo motivó a perseguir la carrera de cantante.

“Nunca nunca imaginé compartir escenario con el maestro Plácido Domingo y esa ha sido la parte tan maravillosa y bella de esta carrera, que he podido compartir escenario con figuras que admiré y que sigo admirando”, dice.

Aunque es un amante de la ópera, y ha grabado varias producciones discográficas en este género, Javier Camarena también ha coqueteado con la música popular, incluso, grabó un disco de boleros titulado “Serenatas”, donde interpretó varios clásicos de la música popular mexicana y participó el fenecido maestro Armando Manzanero, al que lo unió una gran amistad.

“Sus canciones son joyas que se quedan ahí para la historia musical del mundo”, expresa sobre las canciones de Manzanero.

En esa dirección sostiene que nunca se ha peleada con la música popular y que es un amante del bolero y las baladas. Hace dos años cerró el Festival Internacional Cervantino, de la ciudad de Guanajuato, con un popurrí de canciones de José José y temas de “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra. Además, ha grabado un disco con canciones infantiles, titulado “Javier Camarena canta a Cri Cri”, con clásicos en español.

“Nunca he estado peleado con la música hermosa y cuando hay una melodía bella, una letra bonita me gusta mucho interpretarlo”, manifiesta el artista quien se encuentra en su tierra natal haciendo una gira que cerrará con un concierto en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

“Hay una emoción y alegría de estar aquí en mi tierra gozando de su comida. Luego me preguntan cuándo llegaste a México y digo ‘hace tres kilos’”, dice entre risas. “He estado disfrutando mucho de mi país, de los amigos, de la familia, porque había estado complicado volver por todas las restricciones (de la pandemia), pero ha sido un tiempo muy bello”, agrega sobre esta vuelta a su querida tierra. En este periodo, el artista no ha dejado de trabajar pues desde el inicio de la pandemia pudo continuar presentándose en Zúrich, así como en otros escenarios europeos, ya fuera de forma presencial o virtual.

Ahora espera deleitar a los boricuas en esta primera visita a Puerto Rico. Su esperanza es que se le abran las puertas del país para seguir compartiendo su música y su talento.

Las personas interesadas en asistir al concierto que Javier Camarena llevará a cabo, puede adquirir los boletos a través de www.ticketera.com o llamando al (787) 305-3600. La producción se regirá bajo los requerimientos dictaminados por el Departamento de Salud y el Gobierno de Puerto Rico con respecto al COVID-19, que entre otras cosas dispone que todo asistente a eventos multitudinarios tendrá que proveer evidencia de vacunación completa. No se permitirá el acceso de las personas que no cumplan con este requerimiento.