Jayuya - La sencillez en la confección de una muñeca de trapo fue quizás el escenario que marcó a Nilsa Caraballo Pagán, quien desde pequeña se deleitaba con las coloridas creaciones que hilvanaba su progenitora.

La artesana también confecciona pulseras en yute, mientras el tema del café también la inspira para realizar piezas coloridas. (Jorge A Ramirez Portela)

Así pasaba sus días, observando el proceso que con tanto esmero realizaba su mamá, una artesana yaucana que, sin pretenderlo, sentó las bases para que Nilsa en su adultez mayor pudiera ganarse la vida y expandir la cátedra hacia un salón infinito de puertas abiertas.

Aunque Caraballo Pagán se preparó académicamente con un bachillerato en sicología de la Universidad Católica de Ponce, ejerció como maestra en el pueblo que la acogió, ya que nació en Guayanilla, pero a los cuatro años se mudó con su familia a la Capital Indígena.

Allí tejió sus mejores recuerdos y aprendió a amar sus celebraciones y costumbres, que más adelante pudo plasmar en sus obras artesanales hechas en barro moldeable, además de convertirse en embajadora de sus tradiciones.

“Antes de ser artesana trabajé como maestra de estudios sociales y español en escuela intermedia. Luego estuve trabajando en el Hogar Crea del Campamento La Pica como terapista. Pero, tuve un accidente y después de eso me dio depresión y mi mamá me decía que me pusiera a hacer artesanías para que me distrajera y eso exactamente fue lo que hice”, contó la artesana certificada por la Compañía de Fomento.

“No podía trabajar, me sirvió como terapia. Empecé haciendo collares pequeños, sencillos y luego me dio con bregar con el barro. Hasta que me certifiqué. Yo creo que fue innato porque me gustaban mucho las figuras que se hacían, y, como tenía la habilidad para dibujar, no me fue difícil adaptarme”, continuó su relato al explicar que una de sus influencias fue el fenecido artesano Nelson Rafael Collazo, “que me ayudó muchísimo para continuar con la artesanía. Hacía también barro”.

De esa manera, ahora Nilsa se deleita al trabajar figuras representativas de su pueblo, entre estas, cemíes, el sol taíno, tomates, café, tazas, vasos y unas peculiares cucharitas plateadas que enmarcan la tradición jayuyana. Igualmente, confecciona Reyes Magos, así como estampas de la historia puertorriqueña, además de joyería en semilla, entre otras creaciones.

“Trabajo en barrio moldeable, bambú y joyería artesanal confeccionada con semilla, bambú y barro. Uso el barro, tela de saco, yute que es la soguita con que se hacen las pulseras, y pinturas de temas típicos utilizando el acrílico, porque me gusta mucho pintar. Cojo el barro moldeable y lo voy amasando. Luego hago el dibujo. Esto lo hago poco a poco, primero la cara, la parte de la roca aparte, voy haciendo el molde con mis manos y después se dan las terminaciones”, destacó al describir una pieza inspirada en los Reyes Magos.

A pesar de su accidentado inicio en el mundo artesanal, Caraballo Pagán agradece las oportunidades que ha encontrado a sus 66 años al poder viajar por toda la Isla llevando la historia de Jayuya a dondequiera que la invitan.

“En realidad, quería dar a conocer las costumbres de Puerto Rico, lo que es Jayuya porque voy a otros pueblos y les hablo de todas las actividades que se hacen aquí, hablo de los cemíes y la historia”, concluyó la creadora de Artesanías Sol Taíno.

