Jesucristo Superstar sube a escena en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Braulio Castillo, hijo, Oscarito, Juan Vélez y Christian Pagán encabezan el elenco de primera que se estará presentando durante los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril del 2023 en Jesucristo Superstar.

El famoso musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice ha recorrido el mundo por más de 50 años y llega al Centro de Bellas Artes de Caguas. La obra narra la eterna historia de Jesucristo desde la perspectiva de Judas Iscariote y con música de rock. El galardonado musical se ha presentado en todo el mundo explorando las problemáticas en las relaciones de los apóstoles, Pedro, Judas, María Magdalena, sus seguidores y el imperio romano.

“Me gusta esta oportunidad porque me da la oportunidad de llevarle a la nueva generación -a la juventud en específico- una visión de cómo estamos tratando al Señor... Es bueno que lo vean en su propia jerga para lograr tener un sentimiento diferente de lo que significa Jesús y, así, buscarlo más”, expresó el cantante Oscarito Serrano.

Por su parte, el cantante Christian Pagán, destacó que “la figura de Judas siempre ha sido un poco polémica… Es quien lo entrega, quien lo vende, quien lo amaba y admiraba y quien culmina con un final trágico. Pero dándole vida a este personaje he podido también apreciar otro punto de vista.”

La dinámica puesta en escena contará con la participación de Juan Vélez como Jesús, Christian Pagán como Judas, Braulio Castillo hijo como Pilatos, Oscarito Serrano como Herodes, Alejandro Marquéz como Caifás, Yaiza Figueroa y Jorge Antares como Annás. Junto a ellos un elenco de 25 cantantes y bailarines puertorriqueños dirigidos por Félix José Colón Rolón de Taller Artístico Caguas Inc.

“Jesucristo Superstar es perfecto para esta Semana Santa porque cuenta la historia de Jesucristo desde una perspectiva moderna y cruda de la humanidad. Esto no es una obra afiliada a ninguna iglesia o religion en particular. Es una representación artística de la historia que ya conocemos pero en el Puerto Rico actual. Pretendo que cada cual se sienta identificado y vea que, al final, todos somos aceptados y amados tal y como somos. Es un sueno tener un elenco de primera contando esta historia. No se lo pueden perder”, expresó Félix Colón. Jesucristo Superstar sube a escena desde el 31 de marzo del 2023 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Para boletos: Ticketera PR Más información en www.tallerartisticocaguas.com Instagram: Compania TAC / Taller Artistico Caguas Teléfonos: 787-318-2739 / 787-383-7621