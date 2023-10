Por los pasados 66 años, Johanna Rosaly se ha ganado el respeto, la admiración y el cariño del público que la ha visto actuar en obras de teatro, telenovelas y en películas, además de haber sido cantante y de trabajar en noticieros. Sin embargo, desde hace 15 años se ha destacado por hacer una labor que quizás haya pasado desapercibida por gran parte del público: adaptar y traducir libretos de teatro.

“Esto es algo que sucedió orgánicamente en mi vida hace como 15 años y es un ejercicio mental y lingüístico que disfruto muchísimo. Soy persona de la palabra, del lenguaje y leo mucho sobre eso, por lo que es algo que realmente me apasiona”, explicó Rosaly, quien ha trabajado en la traducción o la adaptación de piezas del inglés al español de dramaturgos como Noel Coward, Neil Simon y Peter Welter, entre otros. “Antes de conceder los derechos, los representantes y autores piden que se les envíe mi currículum. Por lo que me siento sobrecogida de que ellos acepten que yo sea la traductora de sus obras”.

Una de las claves por las que Rosaly ha sido tan exitosa en esta otra faceta en su vida profesional, ha tenido que ver con su vasta experiencia en el mundo del teatro, así como su dominio de los idiomas. “Creo que es mayor la entrega cuando se hace una adaptación de una obra, que cuando se hace una traducción. Son dos técnicas totalmente distintas. En ambos casos hay que tener amplio conocimiento de ambos idiomas que se están manejando, en este caso inglés y español, pero también hay que tener mucho conocimiento del lenguaje del teatro”, explicó la actriz que brilló en telenovelas como “El hijo de Angela María” y “Cristina Bazán”, durante la década de 1970 y 1980.

Según la artista, el lenguaje del teatro es distinto en cuanto a la geografía del escenario, en los términos que se utilizan para los desplazamientos, en la gesticulación y cómo se integran en el parlamento. “De igual forma, en la ortografía de la traducción y, más que nada, de la adaptación, se hace mucho uso de la puntuación, incluyendo los signos de exclamación, de interrogación, las comillas, los puntos suspensivos, entre otros detalles que para el actor son bien importantes”, comentó la puertorriqueña que ha trabajado en la adaptación de piezas como “Al borde de”, “La peor cantante del mundo” y “Buenas noches, mamá”, entre muchas otras. “Por otro lado, traducir teatro requiere tener estos conocimientos básicos, pero también saber las formas de expresión de los diferentes personajes, según su realidad socioeconómica y cultural”.

Obra teatral "3 viudas sueltas". (Suministrada)

Tres viudas sueltas

Comenzando el próximo 13 de octubre, Rosaly formará parte de la comedia teatral “3 viudas sueltas”, una obra que adaptó hace 11 años, pero que no se pudo presentar en aquel entonces por problemas meteorológicos. “Hace unos 30 años hice esta pieza bajo el título de “El club del cementerio”, una traducción de la pieza ‘The Cemetery Club’. Originalmente, estuvimos Marilyn Pupo, que repite el personaje, Marian Pabón, que hizo el personaje que estoy haciendo ahora; y estuve yo, con otro de los personajes, que en esta ocasión lo hace Ángela Meyer”, explicó la histriónica durante la entrevista llevada a cabo en el recibidor de la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A Ferré. “Luego, hace 11 años, se iba a reponer, ya con el nuevo nombre de ‘3 viudas sueltas’, pero vino un huracán y todo cambió y no se pudo estrenar. Ahora la volvemos a retomar, ya en celebración de los 30 años como productor de Raymond Gerena”. La obra también cuenta con la actuación de René Monclova y Yasmín Mejías.

Johanna Rosaly tiene una trayectoria en la actuación de casi 66 años. (Carlos Giusti/Staff)

Para la adaptación de “The Cemetery Club”, Rosaly utiliza de manera magistral componentes de la pieza original y los convierte en elementos muy puertorriqueños que permiten transportar la historia y el espacio a un apartamento en Miramar con vista a la laguna del Condado. “‘El club del cementerio’ fue una traducción literal de la obra de Ivan Menchell, la cual es una pieza icónicamente judía. Pero hemos encontrado que el humor judío es parecido al puertorriqueño y mi teoría siempre ha sido que no existe madre más judía que la boricua”, detalló entre risas la madre de tres hijos y abuela de cuatro nietos. “De manera que cuando llegó la hora de buscarle una manera de acercarla más al público puertorriqueño, hacer una adaptación más allá de la traducción era lo que teníamos que hacer. Los personajes son puertorriqueños y en lugar de suceder en Brooklyn, está sucediendo en Miramar, en un apartamento en Miramar, y van al cementerio de Isla Verde, entre otros detalles que se ubican en nuestra realidad puertorriqueña”.

Para esta famosa actriz, “3 viudas sueltas” es una divertida obra de teatro que el público disfrutará muchísimo y que servirá para reír, pero también para reflexionar sobre la vida. “El público se va a estar riendo desde el principio hasta el final, pero también les va a arrancar una que otra lagrimita, porque la vida es así. La vida nos hace reír y nos hace llorar. Y hay que saber reír entre las lágrimas y hay que saber llorar mientras nos reímos”, añadió la artista nacida en Santurce hace 75 años.

Johanna Rosaly en su personaje en la obra teatral "3 viudas sueltas". (Suministrada)

Según confesó la actriz, aunque fueron etapas distintas, todavía disfruta muchísimo de la actuación y de todo lo que conlleva la preparación, los ensayos y el subirse a los escenarios. “Cuando yo empecé tenía nueve años, y si bien ya me había formado académicamente de una manera muy estricta con el método de Stanislavsky, en una academia especial de actuación que empecé estudiando a los ocho años, todavía yo no tenía conciencia realmente. Era casi, casi, un juego. Lo hacía muy en serio, pero realmente no tenía mucha conciencia”, explicó. “Luego, hubo una etapa de gran efervescencia teatral en Puerto Rico, durante los años 80, una época en la que se hacía mucho teatro en todas partes y era sumamente excitante, porque te tenían que apalabrar con año y medio de anticipación para asegurarse de que tú estuvieras disponible”.

“Ya en esta etapa, los proyectos son menos, pero más escogidos por mí. El año pasado fue ‘Cabaret’ y ‘Elsa y Fred’, dos ejercicios muy distintos y muy especiales. Este año, los dos ejercicios fueron ‘Buenas noches, mamá’, que fue apabullante para mí, y ahora ‘3 viudas sueltas’, una comedia que hacía falta en mi vida. Entonces, vamos a ver qué va a pasar el año que viene, pero vamos paso a paso”, concluyó Rosaly.

“3 viudas sueltas” se presentará el 13, 14 y 15 de octubre de 2023 en la Sala de Teatro René Marqués, del CBA de Santurce; el 4 y 5 de noviembre de 2023 en el Teatro Yagüez, de Mayagüez; y el 18 de noviembre de 2023, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Para información o compra de boletos, puede accesar www.ticketera.com.

Qué piensan los productores del trabajo de Johanna Rosaly

“Para mí y muchos colegas, Johanna es la traductora y adaptadora de obras de teatro por excelencia. Ella sabe perfectamente trabajar los textos para todo tipo de público. Además de que es superrápida en hacerlo” - Raymond Gerena, productor y actor

“La capacidad y experiencia que tiene Johanna, no solo en teatro, sino como educadora, conductora y periodista en el transcurso de su carrera, le añade una experiencia no solamente en el área gramatical o de la literatura, sino también en su conocimiento de cómo adaptar libretos muy importantes de otros países a nuestra jerga o nuestra cultura puertorriqueña. Además de que viene siempre acompañado de la experiencia que ella tiene dentro de su carrera de teatro, que hasta tiene un ojo como directora y productora. Particularmente ha sido mi mentora como productora desde el principio de mi carrera. Siempre es una parte importante que cuando yo tengo un libreto que hay que adaptar y traducir, que quede en manos de ella, porque me da mucha seguridad” - Lorna Otero, productora

“Si no me equivoco, mi obra ‘Uncorseted’ (’Mujeres sin corsé'), fue la primera obra teatral que Johanna Rosaly tradujo del español al inglés. Su labor fue de tal eficacia, que considero mi pieza más reveladora en inglés que en español. Su diestro uso del vocabulario de la época, su dominio en ambos lenguajes, su acertado análisis de los personajes y, sobre todo, su sabio manejo de la entrelínea, dejaron demostrada una gran sintonía con el texto original; por ende, trajeron a la luz un sólido trabajo de escritura a manos de una experimentada y talentosa traductora” - Gil René Rodríguez, productor, dramaturgo y actor