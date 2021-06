El comediante colombiano John Jairo Pérez celebrará sus cuatro décadas de carrera artística con el espectáculo virtual “El ciber cuaternario” el sábado, 19 de junio, desde Colombia, a partir de las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Según un comunicado, el espectáculo de aniversario será uno de humor y parranda, en el que sus personajes el “Padre Paco”, “Don Ebrio”, “Don Evelio” y “Doña Imelda”, entre otros, interactuarán en diferentes escenarios virtuales. De esta forma, el humorista festejará las vivencias y evolución experimentada a través de toda su trayectoria artística.

“En estos 40 años, el tema de la virtualidad es como salir de la oscuridad a la luz. Esto de trabajar a distancia, trabajar desde la casa, hacer un ‘show’ virtual como este, ‘El ciber cuaternario’, es un gran aprendizaje porque es algo que no sabíamos muchos artistas, y nos ha obligado a salir del confort, a explorar nuevas tecnologías, nuevos métodos de hacer ‘shows’, de hacer humor, de hacer música, a reunirnos a distancia. Aunque no es lo que más nos gusta, ni es lo más cómodo, en estos tiempos, estamos obligados a ello”, expresó en declaraciones escritos.

PUBLICIDAD

Al destacar la influencia de Puerto Rico en su desarrollo artístico y personal, Pérez invitó a los boricuas a conectarse y disfrutar de su evento. En un gesto de agradecimiento por el apoyo y cariño recibido de parte del pueblo puertorriqueño, durante la segunda mitad de su carrera, el cómico rendirá un homenaje al país con la interpretación de los temas “Historia de amor picante con los pueblos de Puerto Rico”, que menciona a los 78 municipios, y el seis chorreao “Las donaciones”.

“Puerto Rico me ayudó a crecer como artista, me maduró. Yo diría que el kindergarten, en la parte artística, la hice aquí en Colombia, y la universidad la hice en Puerto Rico”, afirmó.

“La Isla me enseñó a desenvolverme en los medios, hasta cómo pararme para tomarme una foto. Culturalmente, aprendí bastante: aprendí a cantar, a hacer la décima y a hacer un humor con un doble sentido mucho más fino. Musicalmente, me enriqueció mucho, más el cariño que me dieron allí. Tantos escenarios en los que he estado en Puerto Rico me maduraron bastante y por eso le estaré eternamente agradecido”, continuó.

“El Ciber Cuaternario” se transmitirá a través de la plataforma digital LaTiquetera.com, a un costo de $5.00. Los boletos están a la venta en la misma página.