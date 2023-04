Su explosión fantástica de colores es la primera impresión que deja. Un mar de púrpura contrasta contra un cielo que se derrite en un amarillo febril. Destellos de blanco, rojo y azul sobresalen de la figura imponente y oscura de un buque de guerra que ocupa gran parte del plano medio de la enorme pintura. Mirando al buque desde el primer plano, una diminuta balsa vacía —una yola de pescar— parece enfrentarse con bravura a la muerte misma. El mensaje es claro.

“‘Bahía de Bieque’ es un grupo de pinturas históricas. Es parte de mi impresión de esa marcha que hubo y de esa conversación para que la Marina estableciese una solución a unas problemáticas que se estaban dando. Y esa marcha me impresionó mucho porque nunca había habido una marcha tan poderosa donde tantos grupos coincidiesen en algo. Y yo me di a la tarea de buscar una forma de expresar esa impresión que a mí me dio y la encontré en esta conversación entre una yola de un pescador y un increíble buque de guerra, simplemente congelados en el tiempo, en el drama del color uno frente al otro, simplemente hablando”, explica el hombre que la trajo al mundo.

“En ese momento nosotros teníamos esta escena aquí, que es una conversación que nosotros tenemos con los Estados Unidos constante. Yo esto no lo voy a resolver, pero yo puedo dar mi impresión y traer un momento específico a esta escena y hacer una pintura sobre eso. Y ese es mi diario vivir. Yo voy de cosas muy concretas, como esto, que es histórico, a espacios totalmente imaginarios”, continúa.

Los espacios imaginarios han sido el templo de Jorge Zeno por la mayor parte de cuatro décadas. Su más reciente exhibición, quizás la más íntima, es una selección de obras de su colección privada titulada “Laberinto de crucigramas”. La selección es de obras trabajadas entre 1997 y 2023 y pertenecen a varias series que realizó en ese periodo de tiempo.

Las obras de Jorge Zeno han estado atadas a sus impresiones sobre la naturaleza. (VANESSA SERRA DIAZ)

Zeno un hombre tan enigmático como su obra. Sus casi 70 años de edad le conceden una seguridad absoluta sobre su obra y su persona. No es muy alto, tiene el pelo ondulado y canoso y habla con un tono casi musical. Un par de gafas que insiste en usar en todo momento esconden sus ojos verdes y lo hacen ver casi como un “rock star”.

Su obra plástica se ha presentado en los espacios artísticos más importantes de la isla y varias de sus esculturas se han instalado en zonas públicas. La obra de Zeno conversa mucho con lo que sucedía en el mundo en ese momento. También se inspira mucho en la cotidianidad puertorriqueña. Esto queda reflejado en otra de las obras que forma parte de la exhibición.

“El Mani-Comió” —80″ x 100″, óleo en canvas— es una pintura del 2003. En ese año, muchas cosas estaban pasando en un mundo que recién entraba a un nuevo milenio, la amenaza de la guerra acaparaba todo y la sociedad enfrentaba muchos cambios súbitos.

“Este es el mundo de la salud mental de todas las clases sociales. Por eso son laberintos y son crucigramas. Esto es la salud. Esto es un manicomio. Y en este manicomio están interactuando todas estas cosas. Es como un gran baile de la locura”, dice Zeno. “Aquí no hay duda de que hay un problema de salud mental maravilloso, o sea, lo puedes ver en cualquier programa que tú te encuentras; la insistencia en que todo esto es un mundo corrupto. Entonces mi afán dentro de lo que estoy haciendo, más que criticarlo, es establecer una experiencia de una observación, porque el resultado del trabajo que yo hago es llegar a otro punto, saber que la conciencia de algo te lleva a progresar”.

Más allá de las influencias prácticas de lo que percibe en la sociedad, el trabajo de Zeno está íntimamente atado a la filosofía, en especial aquella concerniente al concepto del balance.

“La filosofía taoísta me ha llevado a mí a esa observación de lo que es la oscuridad y la claridad. Son dos espacios y existe el vacío. Cómo tú te ubicas a través de la meditación o a través de reflexiones de conciencia en ese ir y venir de la oscuridad a la claridad. En esa aventura yo voy recibiendo información que me permite a mí sentarme a hacer reflexiones. Y en esas reflexiones hay un proceso de error. Hay muchas cosas que no salen, otras que sí salen hasta que llegas a un punto en donde lo que estás observando ya tiene sentido”, expresa.

Más allá de las influencias prácticas de lo que percibe en la sociedad, el trabajo de Jorge está íntimamente atado a la filosofía, en especial aquella concerniente al concepto del balance. (VANESSA SERRA DIAZ)

El surrealismo ha estado atado a su quehacer desde siempre. Muchas de sus punturas son representaciones de personajes, figuras y escenarios fantásticos que parecen sacados de algún sueño. Cita a Carlos Raquel Rivera, Olga Albizu, Magritte, Giorgio de Chirico, Remedios Varo y Leonora Carrington como algunas de sus inspiraciones artísticas.

“A mí me interesan pinturas que vibren y que me digan algo que yo no entienda”, explica.

Algunas de las piezas seleccionadas como parte de “Laberinto de crucigramas”, que se extendió hasta el sábado 15 de abril en la Sala Miguel A. Domenech de la Compañía de Turismo, representan el diálogo entre la metrópolis y la colonia, otras, hablan sobre la inequidad, la naturaleza, el caos y las luchas de poder. Las obras mantienen el ojo sobre el impacto social de las instituciones que perpetúan al colonialismo y marginan a las personas. En la nota del artista que acompaña a la exhibición, Jorge Zeno dice que su trabajo busca llamar la atención y hacer una crítica social del abuso del poder, colocando su arte como una bandera clavada en la arena.

“Siempre hay una conversación donde yo de alguna forma te estoy diciendo algo que conecta con una cosa. No necesariamente es para entenderlo, es simplemente para encontrar cómo lo logro, porque de la nada no me lo saco, pero a la nada voy y regreso”.