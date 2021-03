El pintor y actor José Vega, más conocido por su personaje del payaso Remi, presentará su exposición “Flores de mi tierra” hasta el 28 de marzo de 2021 en la Biblioteca Carnegie del Viejo San Juan. Esta colección consta de alrededor de 40 piezas, algunas de estilo libre y otras abstractas. El público puede disfrutar de manera virtual o presencial de estas magníficas pinturas en acuarela y en acrílico.

“Pinto para que no se me olviden mis recuerdos. Desde niño siempre me gustó la pintura, fue un refugio para mí. Las flores también me han llamado la atención desde siempre, sus colores, su ternura, sus olores y su belleza”, indicó el artista. “Por eso disfruto observarlas, retratarlas y pintarlas. Este año de encierro me regaló el tiempo para llevar al lienzo lo que me salía del alma. Compartí algunas en mis redes con los hashtags #YoLoHice y #ArteParaSanar. Y así lo que comenzó como una idea de hacer una Exposición Virtual, se convirtió paralelamente en una presencial”, añadió.

José Vega pinta desde que era un niño.

La incursión de Vega en la pintura se da desde su niñez. En una ocasión el pintor Luis Germán Cajiga se acercó a Puerta de Tierra en San Juan, donde se crió Vega, y en su guagua azul llevó un grupo de niños a visitar una galería del Viejo San Juan donde estaban expuestas sus obras. Para Vega fue mágico, “fue algo que atravesó mi corazón y domingo tras domingo empecé a apreciar las obras de arte”, añadió. Además, cerca de su casa estaba el taller de pintura de Juan Rosado, donde muchas veces se reunían grandes pintores puertorriqueños como Tufiño, Irizarry, Tony Maldonado, Torres Martinó, Lorenzo Omar y muchos otros. Vega quería ser como ellos e ingresó en la Liga de Arte del Viejo San Juan. En séptimo grado ya estaba entregado a la pintura gracias al profesor Rodríguez, además los sábados tomaba clases con el maestro Lizardi y en los veranos tomaba cursos en la Escuela de Artes Plásticas.

La Exposición es libre de costo y permanecerá abierta al público hasta el 28 de marzo, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., los sábados de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. y los domingos de 1:00 a 4:00 p.m. La ocupación máxima permitida es de 40 personas para guardar el distanciamiento social. El uso de mascarilla es requerido en todo momento. La Biblioteca Carnegie se ubica en la avenida Constitución del Viejo San Juan (entre el Ateneo Puertorriqueño y Casa España) y tiene estacionamiento disponible.

Para información, llama al 787-920-0255 o escribe a [email protected]. Aquellos que deseen seguir la exposición virtualmente pueden hacerlo a través de la página de Facebook de Payaso Remi.