Oriundo del barrio Pueblo de Lares, desde niño el comediante Josué Torres comenzó a soñar, en grande, a color y en alta definición. Creyó en su talento y ha trabajado consistentemente, para lograr cumplir con llegar y llenar próximamente uno de esos imponentes escenarios de su país.

Sin ver como una limitación el lugar de donde se provenga, reitera que quiere demostrar que los sueños se cumplen, mientras no pierde el foco de cubrir la necesidad de lo que es el sano entretenimiento.

“Allí me crie hasta los diez años. En ese momento tuve que salir para Estados Unidos por una condición médica de mi papá, pero luego cuando este fallece, regresamos a Lares. Así que toda mi vida, básicamente fuera de ese tiempo, he estado en Lares soñando allí, en las calles del área, caminando frente a la casa de mi abuelita, y pensando cómo algún día podía vivir de lo que amaba, que era el entretenimiento”, destacó Torres, quien se dio a conocer en las redes sociales como “Josué Comedy”.

El comediante, que hace unos años vive en Estado Unidos, aunque la mitad del tiempo se encuentra en Puerto Rico, compartió con El Nuevo Día cómo de una obra que participó en la iglesia le abrió la puerta a más adelante dedicarse a la comedia profesional.

“Es increíble, pero cierto. En Lares yo visitaba una iglesia donde hacían una obra de teatro todas las Semanas Santa y mi hermano era parte del grupo que estaban haciendo teatro. Este se comprometió con la iglesia en hacer la obra el viernes y sábado santo. Abrieron una función el domingo, pero mi hermano trabajaba ese día. Al decir a la encargada que no podía hacer la obra el domingo, esa persona me mira a mí y me dice, ‘¿tú te atreves a hacerlo?’, pues yo había ido a algunos ensayos con mi hermano. Le respondí, ‘yo me atrevo’. Eso fue de hoy para mañana y recuerdo que, a mitad de obra, obviamente se me olvidó el libreto porque me había preparado solo un día y comencé a improvisar. La gente se comenzó a reír mucho y por cosas de la vida, en ese servicio de la iglesia estaba una productora de Wapa TV que me vio y se acercó al final”, contó acerca de ese momento, donde le dijo que si algún día se enteraba de alguna oportunidad, lo iba a llamar.

Un año más tarde recibió la llamada para una audición en dicho canal televisivo y le dieron la oportunidad. “Así fue que comencé en la comedia profesional, por una obra de la iglesia”, contó el artista, quien también es músico y cuando niño llegó a formar parte de un grupo de teatro en Ohio, en un programa de verano, por lo que siempre las artes le han apasionado desde chico.

Disfrutó trabajar en programas televisivos como “Mediodía Puerto Rico”, integrarse con “Susa y Epifanio”, interpretando al sobrino de este, ser parte de la primera temporada de “El Remix”, y “Gana con Ganas”. Incluso, llegó a hacer comedia para adultos en el 2012. Sin embargo, por convicciones personales, prefirió tomar otra ruta.

“Soy una persona de fe, quise comenzar a hacer comedia para toda la familia. Ahí dejo lo que es el medio tradicional, comienzo a hacer comedia familiar. Yo creo que todos tenemos un propósito en la vida y yo siempre sabía que, haciendo comedia para adultos, estaba un poco lejos de mi propósito. Creo que mi llamado en la vida es unir la familia, poder ver los niños reír con sus padres y que puedas llevar a tu mamá al teatro. Ahí fue que tomé la decisión personal”, compartió.

Persigue el humor sano y familiar

La gran mayoría de las propuestas de “stand up comedy” existentes son subidas de tono, exclusivas para adultos, por lo que Josué entiende que eso ha creado una necesidad de “sano humor”.

“Hablaba con mi equipo de trabajo de que el Coliseo de Puerto Rico se llama José Miguel, ‘Don Cholito’, que fue alguien que dedicó su carrera al sano entretenimiento. Ahora que tengo la oportunidad, 14 de enero, a las 6:00 p.m. de presentar mi espectáculo ahí, pues siento que ese legado hay que continuarlo y siento que había un vacío bien necesario de poder unir la familia con comedia”, destacó.

Si bien es cierto de que Josué se ha presentado en un sinnúmero de teatros en Puerto Rico, esta sería la primera vez que se presente en el llamado “Choliseo”, adonde llegará con su show “Soy un papá fresita”, pero que va bajo el nombre “De Lares para el Choli”.

“Queremos demostrar que los sueños se cumplen, que no importa de dónde seas, si tienes un talento y sueñas en grande y trabajas consistentemente, se puede lograr. Luego de hacer mi show, ‘Mi suegra no me deja’ en Puerto Rico, que hicimos más de 50 funciones en la isla, llenos a capacidad los teatros, entendimos que era un buen momento para dar ese paso con este show que no ha venido a Puerto Rico y, para nuestra sorpresa, los primeros dos días miles de personas ya tienen sus boletos, así que estamos bien emocionados”, dijo acerca de la producción, que estará a cargo de Agustín Rosario.

De igual modo, no niega que al mirar ese escenario le provoca susto, acompañado de una mezcla de emociones.

“Como decimos en Lares estoy bien asustado, es mucha emoción. Quiero mantener mi corazón humilde dentro de este proceso porque jamás quiero que esto se vea como una grandeza personal. Yo creo que esto es una bendición del cielo y aunque es algo grande, todos podemos lograr cosas bonitas en nuestra vida. Así que tengo mucha emoción, mucha felicidad. A veces me paro, miro el coliseo, nos estacionamos allí, se me salen las lágrimas y seguimos para adelante trabajando”, agregó.

De acuerdo con el comediante, el espectáculo contará con un “opening”, a cargo de la actriz y comediante Janibeth Santiago, quien además de destacarse como “stand up comedian”, es maestra de la improvisación.

“Ella saldrá antes, hará su rutina y calentará al público, hará dinámicas con la audiencia. Luego me presento yo en mi ‘stand up’. Tengo elementos de música, elementos visuales, videos, fotos, es muy interactivo. Pero, es un ‘stand up comedy’ que con las historias es suficiente para morirse de la risa”, adelantó.

¿Qué significa ser un papá fresita?

“Un papá fresita es un hombre totalmente distinto a lo que espera tu mamá cuando tú naces como caballero que dice, ‘mira, ahora tenemos un varón en la casa que me puede ayudar, con el patio, con el carro cuando se dañe, que puede pintar la casa’. Pues no, yo no tengo ninguna de esas habilidades, yo puedo cocinar, puedo ayudar a mi esposa a pintarse las uñas, esas cositas así, pero cuando me convierto en papá, pues me doy cuenta que alguien tiene que montar la cuna, alguien tiene que montarle su juguete, alguien tiene que enseñar al nene a defenderse. Y me di cuenta que soy un papá fresita y que voy a necesitar ayuda en muchas áreas”, explicó acerca de todas esas historias, que comenzó a escribir y que ya ha presentado más de 30 funciones en Estados Unidos.

De manera intencional, contó que gracias a una labor de relaciones públicas, se le dejó saber a los latinos que viven en suelo estadounidense que “Josué Comedy” existe. Por lo tanto, señala que miles de personas han reído sin parar con este show, y Puerto Rico será el cierre. “Te puedo garantizar que es el mejor que he hecho hasta el momento y ‘Mi suegra no me deja’ fue un shock, que yo pensé que iba a ser bien difícil superarlo, y gracias a Dios con este lo logramos”, añadió.

De los limones hizo limonada

Mientras vivía en la isla, uno de sus grandes retos como comediante familiar era conseguir productor. Sin embargo, al comprobar que personas en Puerto Rico no invertían en eso, decidió abrir su negocio de producción, sacó su licencia y vivía de producir eventos de comedia familiar.

“Cuando pasó el huracán María, obviamente todos los teatros estaban cerrados. Yo comencé a visitar el estado de la Florida para tratar de producir allá y poco a poco me fue funcionando. Establecí mi compañía allá hasta que llegó el momento que identifiqué con mi esposa, que para poder estar allá y crecer nuestro negocio, porque gracias a Dios en Puerto Rico teníamos algo bastante estable con la audiencia, pues era mejor movernos. Hicimos la movida y ahora estamos entre allá y acá, porque yo paso la mitad del año en Puerto Rico, básicamente. Así que gracias a Dios, pues tuvimos esa oportunidad, agarramos esos limones, hicimos limonada y nos va bastante bien”, aseguró.

Por lo pronto, manifiesta que él y su equipo de trabajo tienen muchas ideas, entre ellas es que quisieran lograr hacer algún especial de “stand up” para alguna plataforma de “streaming”. Mientras culmina esta gira, ya está escribiendo lo próximo.

“Hablo inglés, gracias a Dios, por lo que tenemos planes de hacer ese ‘crossover’ en algún momento con una comedia en inglés. Así que hay mucho sueño, muchas metas, un paso a la vez, disfrutando este proceso y ya dejar un buen sabor para que ya todo Puerto Rico sepa que hay una buena opción de comedia familiar”, puntualizó.