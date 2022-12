Luego de exitosas presentaciones en y fuera de Puerto Rico -gracias a piezas teatrales como “Mi suegra no me deja”, “Eso no da risa” y “Ay que cruz”- el comediante Josué “Comedy” Torres está muy enfocado en su nueva propuesta “Soy un papá fresita”, la cual, según él, será su mejor gira hasta el momento.

Por los pasados 10 años el actor, escritor y productor se ha ganado el respeto del público por su dominio del arte de hacer reír. Eso lo ha evidenciado en las cientos de funciones que ha realizado.

“Vivo agradecido por la oportunidad que tengo de hacer reír a la familia. El poder ver a grandes y chicos en un mismo lugar riendo a carcajadas y gozando de mis historias me llena de gran orgullo. No tengo duda alguna que con ‘Soy un papá fresita’ las familias tendrán una nueva oportunidad de unirse para disfrutar del teatro”, dijo Josué Comedy en un comunicado de prensa.

En el año 2020, en medio de la pandemia, Josué se convirtió en padre de un niño. En “Soy un papá fresita” el público disfrutará de las historias de un hombre que no tiene las habilidades de un papá tradicional.

“Siempre he dicho que soy un hombre fresa. Hay cosas que por más que quiera, no me salen. Tengo muy claro que hay cosas que jamás podré enseñarle a mi hijo. Quisiera poder enseñarle a cambiar la llanta de un auto, pero yo normalmente llamo a asistencia en la carretera, eso no lo va a aprender de mí. Hay padres que cortan el patio con sus hijos, yo ni lo intento, la última vez que corté el patio por poco me corto un dedo con el hilo del ‘trimmer’. Así que mi hijo eso lo va a tener que aprender solo. Ya más o menos pueden ver porque soy un papá fresita”, explicó.

Por la acogida tan grande que ha tenido la comedia de Josué fuera de Puerto Rico, su equipo de trabajo ha decidido comenzar esta gira por los Estados Unidos. En los planes del grupo, liderado por Marlon Carrasquillo, está realizar un gran cierre en la isla.

“He aprendido a reírme y sacarle chiste a mis deficiencias. Desde niño era obvio que yo no iba a ser el hijo que pinta la casa, mi hermana no iba a poder contar conmigo cuando se le dañara el carro y mis amigos no iban a poder llamarme para que le ayudara con su mudanza, acepté que soy fresa. Algo bueno sucedió, nací con el don de hacer reír y he podido tomar todas estas situaciones para hacer reír a miles de personas”, manifestó Josué Comedy, quien comenzó a los 12 años a trabajar en las artes en una compañía de teatro en el estado de Ohio y debutó en televisión a los 19.

El retorno oficial de Josué será en febrero 2023. Hasta el momento ya están a la venta sus primeras 6 fechas por Estados Unidos.

Para boletos, acceda a https://url.avanan.click/v2/___www.JosueComedy.com___.YXAzOmdmcm1lZGlhOmE6bzpkYWQyMjExNDA3ZGIzOTdhNjVmMjU5NjdjY2ZkZGMyZDo2OmRlMmU6ODE2MzAzNDFkNDNkOGRlNTJiODcyZGUzOWE3ZTY2M2YyNDQ2NDE4MGZlM2EwZjNjMjc0MGM2NDhmMzc1MzVmNDp0OlQ.