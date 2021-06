Luego de más de un año alejados de los escenarios, los actores Junior Álvarez y Ernesto J. Concepción se reencontrarán con el público este fin de semana cuando suban a escena con la icónica obra “La Historia del Zoo”, de Edward Albee.

La pieza se presentará este viernes, sábado y domingo, a las 6:00 p.m., en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce, como parte de la clausura del Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Bajo la dirección de Ismanuel Rodríguez y la producción de Teatro Público, Inc., “Historia del Zoo” se desarrolla en el Central Park de la ciudad de Nueva York, donde “Peter” (Junior Álvarez), un hombre de clase media alta, casado, con dos hijas, dos gatos y dos periquitos, ejecutivo en una editorial, reservado y comedido, que nunca ha roto las reglas, se encuentra con “Jerry” (Ernesto J. Concepción), quien es todo lo opuesto. Un hombre solitario, de muchas palabras, caótico, impredecible, que habita lo marginal y está al borde de la desesperación. El encuentro entre ambos desafiará los límites de la convivencia social, exaltando la necesidad de conectar con otro ser humano a cualquier precio.

Para Junior Álvarez formar parte de esta pieza no solo es especial porque marca su regreso a los escenarios, algo que anhelaba desde que inició la pandemia, sino porque lo hace de la mano de su “amigo y hermano”, Ernesto Concepción. De hecho, reveló que cuando la directora artística de Teatro Público Inc., Gabriela Saker, lo llamó para ofrecerle la pieza, le puso como condición que su contraparte la tenía que hacer Ernesto Concepción.

“Es un fuera de serie y fuera de nivel y yo no me atrevería a hacer una pieza de esta profundidad si no estoy con Ernesto Concepción”, dijo. “Hay muchísimos actores extraordinarios en Puerto Rico que muy bien pueden interpretar esta pieza que la hizo Miguelángel Suárez (que en paz descanse), la hizo Jacobo Morales, la hizo René Monclova, y tenemos actores más que capacitados para hacer la pieza, lo que pasa es que la química que yo tengo con Ernesto es bien especial, es como mi hermanito, y nuestra conversación siempre es bien profundo, bien bonita, y a mí me gusta trabajar piezas complicadas con él”, reveló Álvarez, toda vez que señaló que algo bueno de trabajar con Concepción es que lo reta y obliga a ser mejor.

Esa dinámica que existe entre ambos es la que precisamente nutrirá “La Historia del Zoo”, donde llevarán a cabo un “tour de force” actoral abordando temas como la soledad, la necesidad de conexión humana, el instinto animal de supervivencia, la falta de comunicación y la disparidad social. Estos conceptos han resurgido en este tiempo pandémico que ha obligado al distanciamiento social y ha acentuado en la necesidad de la socialización.

“Albee (dramaturgo) era un genio que estaba adelantado a nuestra época y que utilizó la sociedad americana como marco para la crítica, pero esto es una crítica universal que se aplica a todas las sociedades y te diría que, a todos los países del mundo, que es la conexión de los seres humanos”, expuso Álvarez.

“Más allá de lo que ocurrió en la pandemia, antes de tener la pandemia ya nosotros nos estábamos separando porque la sociedad se había convertido en bien yoísta. Este sistema capitalista se fue metiendo más allá de lo que es la economía, se fue metiendo en nuestra sangre, en nuestro comportamiento y empezamos a comportarnos de esa manera pensando siempre en nosotros primero y dejando de pensar en el prójimo que tienes al frente. Al punto, como dice Albee en la obra, que ‘ya ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de que estamos en esa prisión, de que estamos enjaulados’”, agregó Junior Álvarez sobre cómo esta pieza escrita en 1958 sigue hablándonos en la actualidad.

Algo que mantiene entusiasmado al veterano actor es que esta es la primera vez que se presentará en la sala Victoria Espinosa, una de las favoritas de muchos actores y actrices. Álvarez catalogó como un “sueño” el finalmente actuar en este espacio que lleva el nombre de la fenecida directora y dramaturga puertorriqueña a quien tanto admiró y quien siempre tuvo palabras de apoyo para él.

“Victoria fue alguien muy especial para mí y a pesar de que nunca fui estudiante de ella, fue una persona que siempre me validó, que iba a ver mis obras y siempre me felicitaba y siempre me daba algún consejo. Sin haber sido estudiante de ella, para mí fue un privilegio contar con su apoyo en mis trabajos teatrales y estar ahora en su teatro es un sueño”, expresó.

Uno de los temores que tenía tanto Álvarez como Concepción era si el público respondería al llamado y acudiría al teatro de forma presencial. Para sorpresa de ambos la respuesta fue mejor de lo que pensaban y ya las tres funciones están prácticamente vendidas, los que los llena de entusiasmo.

“La energía que te da el público en vivo no te lo da nada y no hay forma electrónicamente que puedan duplicar esa vibración que brinda el público cuando está presente en una sala. Eso es lo más que se extraña y por eso estamos deseosos de reencontrarnos con el público”, indicó el actor.

Los boletos para “La Historia del Zoo” están disponibles en la página de Teatro Público, www.teatropublicopr.org y www.prticket.com.

Junior Álvarez TV

En este periodo en el que dejó de recibir ingresos ante el cierre de los teatros y la falta de taller, Junior Álvarez pudo resistir gracias al canal de YouTube Junior Álvarez TV que estrenó en marzo del año pasado, justo un día antes de que el país cerrara debido a la pandemia.

Con esta propuesta ha presentado varias producciones semanalmente, entre ellas “Casa de dos”, que realiza junto a su esposa y también actriz Magdaly Cruz. “Hemos tenido un ‘crash course’ que nos ha adelantado diez años a nivel tecnológico. El estar encerrado en la pandemia nos obligó a todo el mundo a utilizar las redes y la tecnología”, dijo. “Y lo que ha creado toda esta situación es crear una fuente adicional de cómo nosotros seguir llevando nuestro arte porque ahora no solo es teatro, cine, radio, televisión, sino que también tenemos las redes sociales para darnos a conocer”, agregó, toda vez que invitó al público a pasar por su canal y conocer su propuesta.